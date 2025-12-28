„Event-Tipp Potsdam: Workshop zur Zukunft der Führung im KI-Zeitalter“. Exklusiver Workshop "Lead & Empower"

Wie moderne Führungskräfte Digitalisierung und Menschlichkeit vereinen – Ein neues Trainingsformat für Entscheider im Herzen von Potsdam.

Potsdam - Die Arbeitswelt steht durch den rasanten Einzug Künstlicher Intelligenz (KI) vor einem radikalen Umbruch. Doch während die Technik immer effizienter wird, rückt eine Kompetenz wieder ganz neu in den Fokus: Die menschliche Führung. Unter dem Titel „Lead & Empower – Führung und Power Skills in der KI-Ära“ findet am 8. Januar 2026 ein intensiver Fachworkshop im Potsdamer Atelier in der Johann-Goercke-Allee statt.

Leadership neu denken Der Workshop richtet sich an Führungskräfte, Teamleiter und Personalverantwortliche, die den Spagat zwischen technologischem Fortschritt und wertschätzender Teamführung meistern wollen. Im Fokus stehen Themen wie Psychological Safety, emotionale Intelligenz und die Frage, wie KI als „Begleiter“ den Führungsalltag entlasten kann, anstatt ihn zu verkomplizieren.

„Unternehmen suchen heute weniger nach reinem Faktenwissen, sondern nach Umsetzungskompetenz und Resilienz“, so der Veranstalter. „Wir zeigen den Teilnehmern, wie sie KI als Werkzeug nutzen, um wieder mehr Zeit für das Wesentliche zu haben: Ihre Mitarbeiter.“

Zweiteiliges Format für nachhaltigen Erfolg Besonderes Augenmerk liegt auf der Nachhaltigkeit des Gelernten. Nach dem intensiven Haupttag am 8. Januar folgt am Vormittag des 9. Januars eine gezielte „Nachlese“. Hier werden die Eindrücke des Vortags vertieft, individuelle Praxisfragen geklärt und der Transfer in den Berufsalltag sichergestellt.

Die Eckdaten der Veranstaltung:

Termine:

Hauptworkshop: Donnerstag, 8. Januar 2026, 10:00 – 17:00 Uhr

Nachlese & Transfer: Freitag, 9. Januar 2026, 10:00 – 12:00 Uhr. Nur wer möchte.

Ort: Atelier, Johann-Goercke-Allee 12, 14469 Potsdam

Gebühr: 350,00 € (Brutto).Inklusive: Alkoholfreie Getränke sowie ein exklusives Teilnehmer-Workbook zur direkten Anwendung im Arbeitsalltag.

Anmeldung, Vorabinformationen und Kontakt: Interessierte können sich ab sofort unter info@berndblase.de anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um eine intensive Arbeitsatmosphäre im Atelier-Setting zu gewährleisten.

Informationen und Tagesablauf: info@berndblase.de oder www.berndblase.de