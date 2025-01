Startseite Kleben und Loslassen: neue Ceresana-Studie zum europäischen Markt für Klebstoffe Pressetext verfasst von Ceresana am Di, 2025-01-21 12:05. Sicher sollen Verklebungen sein, ungiftig und leicht zu recyclen: Die Industrie steht unter erheblichem Druck, umweltfreundliche Fügeverfahren einzusetzen – ob nun Verpackungs- oder Baumaterialien zu verbinden sind, Fahrzeugteile, Schuhe oder Smartphones. Ceresana hat bereits zum sechsten Mal den europäischen Markt für Klebstoffe in einer Marktstudie untersucht. Die neue Marktstudie zeigt, dass aktuell vor allem Klebeprodukte an Bedeutung gewinnen, die zumindest teilweise aus erneuerbaren Rohstoffen gefertigt oder biologisch abbaubar sind. Pro Jahr werden in Europa rund 3 Millionen Tonnen Klebstoffe verbraucht. Reversible Klebstoffe für die Kreislaufwirtschaft Klebstoffe enthalten auch Füllstoffe, Weichmacher und andere Additive, bestehen jedoch überwiegend aus Kunststoffen und Lösungsmitteln. Besonders organische Lösungsmittel, etwa Xylol oder Toluol, können feuergefährlich und gesundheitsschädlich sein. Immer strengere Vorschriften zu Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) treiben die Suche nach Alternativen an. Im europäischen Klebstoffmarkt erreichen Klebstoffe auf Wasserbasis, die als umweltfreundlicher gelten, bereits rund 51 % des gesamten Verbrauchs. Für viele Hochleistungsanwendungen bleiben lösungsmittelbasierte Klebstoffe aber unverzichtbar, etwa in Luft- und Raumfahrt, Schiffbau und Automobilindustrie. Forschung und Innovationen im Klebstoffmarkt zielen vor allem auf die Verbesserung der Wasser- und Witterungsbeständigkeit, die Verkürzung der Trocknungszeiten und die Erhöhung der Klebkraft. Wie die Ergebnisse der Marktstudie zeigen, ist immer öfter auch Reversibilität gefragt: Zur Erleichterung von Recycling oder Reparaturen werden Schmelzklebstoffe zunehmend so formuliert, dass sie sich einfach entfernen oder erneuern lassen. Reaktivklebstoffe, die durch UV-Licht, Wärme, Aktivator-Komponenten oder andere Mechanismen aushärten, werden besonders für strukturelle, hochfeste und dauerhafte Verbindungen gebraucht, zum Beispiel für Elektronik, Karosserieteile oder Medizintechnik. Wachsender Bedarf an Spezialklebstoffen Von Klebstoff-Systemen wird zunehmend auf dem europäischen Markt gefordert, dass sie spezielle Funktionen der Endprodukte unterstützen. Beispielsweise müssen Verpackungen für Tiefkühlkost auch unter extremen Bedingungen stabil bleiben. Klebstoffe für Fenster und Türen, Dämmstoffe oder andere energieeffiziente Baumaterialien müssen Wärmebrücken minimieren und Langlebigkeit gewährleisten. Für Leichtbau-Teile, die Verklebung von Windschutzscheiben und andere kritische Anwendungen in der Fahrzeugindustrie gelten erhöhte Sicherheitsanforderungen. Klebstoffe für Holzverbundwerkstoffe müssen hervorragende Haftung und Flexibilität bieten. Auf das Segment Papier und Verpackungen, den bedeutendsten Absatzmarkt für Klebstoffe, entfallen derzeit rund 28 % des gesamten europäischen Verbrauchs. Wie die Marktstudie zeigt, ist der zweitgrößte Abnehmer für den Klebstoffmarkt die Bauindustrie. Bedeutende Mengen werden auch für Holzverarbeitung und Möbel, Fahrzeuge, Leder, Schuhe, Textilien und andere Konsumprodukte gebraucht. Aktuelle Ausgabe der Marktstudie „Klebstoffe – Europa“: Kapitel 1 analysiert umfassend den europäischen Klebstoffmarkt und stellt dabei Prognosen bis zum Jahr 2033 für Verbrauch, Umsatz und Produktion auf. Außerdem werden Verbrauch und Umsatz je Einsatzgebiet von Klebstoffen aufgeschlüsselt: Papier und Verpackungen, Bauindustrie, Holzverarbeitung, Fahrzeugindustrie, Schuhe und Leder, Konsumprodukte und sonstige Anwendungen. Zudem wird die Nachfrage für einzelne Klebstoff-Typen betrachtet: Vinyl, besonders Polyvinylacetat (PVAC) und Polyvinylalkohol (PVA), Acryl (Acrylat-Klebstoffe), Polyurethan (PUR), Elastomere, Epoxy (Epoxidharz-Klebstoffe) und sonstige Klebstoffe.

In Kapitel 2 wird die Entwicklung von Klebstoff-Produktion und Handel sowie Umsatz und Verbrauch je Klebstoff-Anwendung ab dem Jahr 2021 für 22 einzelne Länder, inklusive Türkei und Russland, untersucht. Für die 8 größten Länder Europas werden die Marktdaten zusätzlich detailliert für die verschiedenen Klebstoff-Typen und Klebstoff-Technologien aufgeschlüsselt: wasserbasierte Klebstoffe, Schmelzklebstoffe, lösungsmittelbasierte Klebstoffe, Reaktivklebstoffe, sonstige Klebstoff-Technologien.

Kapitel 3 ist ein nützliches Herstellerverzeichnis mit den 53 bedeutendsten Klebstoff-Produzenten in Europa, übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsstätten, Kurzprofil und spezifischen Angaben zu Klebstoffen.

Weitere Informationen zur neuen 6. Auflage der Marktstudie „Klebstoffe – Europa-Report": https://ceresana.com/produkt/marktstudie-klebstoffe-europa

Als eines der weltweit führenden Marktforschungsinstitute ist Ceresana spezialisiert auf die Bereiche Chemikalien, Kunststoffe, Verpackungen und Industriegüter. Besondere Schwerpunkte sind dabei Bio-Ökonomie und Automotive / Mobilität. Seit 2002 profitieren Unternehmen von hochwertigen Industrieanalysen und Prognosen. Über 250 Marktstudien liefern mehr als 10.000 Kunden in aller Welt die Wissensbasis für den nachhaltigen Erfolg.

Mehr über Ceresana unter www.ceresana.com

Ceresana
Mainaustrasse 34
78464 Konstanz
Deutschland

Pressekontakt: Martin Ebner, m.ebner@ceresana.com

