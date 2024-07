Buchtipps für die Ferien: Heldinnen-Romane

In Gerd-Peter Währums Roman „Der Brief“ (ISBN 9783957161819) spielt eine schöne, junge Schauspielerin mit schwieriger Kindheit die Hauptrolle. In einem Dorf an der Westküste Schleswig-Holsteins findet sie ihre große Liebe, den Sohn eines Fischers. Plötzlich gleitet sie in die Kriminalität ab und flieht mit ihrer kleinen Tochter aus der Heimat. Gerd Peter Währum hat in seinem Roman-Debut widersprüchliche Protagonisten erschaffen: Jan, den soliden, bodenständigen Sohn eines Fischers, der die ganze aufwühlende Geschichte seines Lebens in der Ich-Form Revue passieren lässt. Karin, eine Frau voller Geheimnisse, forsch und doch verletzlich, fliehend aus einer von Gewalt geprägten Beziehung. Zwei Leben mit Brüchen und überraschenden Wendungen des Schicksals.

Marina Raubs Roman „Bei meinem Leben“ (ISBN 9783957161192) spielt in einer royalen Umgebung – doch es geht um die Entwicklung einer modernen jungen Prinzessin, die Verantwortung übernimmt und an ihren Aufgaben wächst. Ein Frauenroman, in dem es nicht ausschließlich um Liebe, sondern auch um die Entwicklung einer jungen Frau, politische Entscheidungen und um eine große Aufgabe geht. Obwohl er in einer fiktiven Monarchie spielt, ist der Stoff hoch aktuell und dabei unterhaltsam zu lesen. Als die Thronerbin des Königreiches Sasson erfährt, dass ihre Eltern bei einem Terroranschlag ums Leben gekommen sind, ist es an ihr, eine ganze Nation aus dem Chaos von Notstandsgesetzen, zerbombten Häusern, Korruption und Vetternwirtschaft herauszuführen. Mit unermüdlichem Fleiß, Aufopferungsbereitschaft und viel Mut stellt sie sich gemeinsam mit ihrem frisch zusammengetrommelten Team von Beratern, Bodyguards und einer kleinen Hand voll Freunden der Aufgabe, Sasson wieder auf sichere Füße zu stellen. Der Tradition ihres Landes folgend verpflichtet sie sich, mit all ihrer Kraft und jedem Mittel, das ihr zur Verfügung steht, für das Wohl ihres Staates zu kämpfen. Für ihr Land ist sie bereit zu leben und zu sterben.

Es ist nicht einfach, erwachsen zu werden. Besonders dann nicht, wenn ein junger Mensch plötzlich aus seiner vertrauten Umgebung herausgerissen wird. So geht es Liz Tally, Sie spielt die Hauptrolle in „Breaking free“ (ISBN 978-3-95716-349-3). Die Autorin Rina Meadow ist selbst noch sehr jung und kann die Gefühle einer Jugendlichen gut beschreiben. Mit dem Coming-of-Age-Roman hat sie ihr erstes schriftstellerisches Werk vorgelegt. Die heranwachsende Liz Tally muss nicht allein familiäre Turbulenzen durchstehen. Auch in der Schule ist sie nach dem Umzug zunächst isoliert. Ihre Welt steht Kopf, als ihre Mutter ihr eröffnet, dass sie umziehen werden. Vom beschaulichen Cornwall gelangt sie in die Großstadt London. Vom geordneten Leben mit den Eltern gerät sie in ein Beziehungsgeflecht, in dem drei Frauen versuchen, sie zu erziehen und dabei vollkommen vergessen, was wichtig für Liz ist. In der Schule lernt sie drei Jungen kennen und steigt als Pianistin in deren Band ein – wobei einer von ihnen die Schmetterlinge in ihrem Bauch zu Jazzmusik tanzen lässt.

Argula von Grumbach – sie ist „Die Reformatorin“ – so der Titel des historischen Romans von Silke Halbach (ISBN 978-3-95716-112-3). Die fränkische Adelige, aufgewachsen zwischen Ingolstadt und Regensburg, war die erste Frau, die es wagte, unter Einsatz ihres Lebens aufseiten Martin Luthers für die Reformation zu kämpfen. Die Leser lernen eine adelige Frau an der Schwelle zur Neuzeit kennen: energisch, klug, mutig und leidenschaftlich. Ihre Überzeugung macht sie stark, und sie setzt für sie alles aufs Spiel: ihre gesellschaftliche Stellung, das Glück ihrer Familie, ja sogar ihr Leben. Gegen alle Widerstände schreibt sie an, nur Gott, ihrem Glauben, ihrem Gewissen verpflichtet.

Dieser historische Frauenroman ist präzise recherchiert und fesselnd bis zur letzten Seite. Zum Stichwort „Reformation“ wird meist Martin Luther als die zentrale Person genannt, daneben einige weitere gelehrte Männer. Kaum bekannt ist die Rolle von Frauen in dieser Epoche. Schon gar nicht, dass eine von ihnen – eben Argula von Grumbach - sogar in die theologische Diskussion eingriff und Flugschriften verfasste, die zu „Bestsellern“ ihrer Zeit wurden.

