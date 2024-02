Startseite Innovative Verbindungen: neue Ceresana-Studie zum Weltmarkt für Klebstoffe Pressetext verfasst von Ceresana am Mo, 2024-02-26 11:48. Fest und sicher für die Ewigkeit, elastisch, hitzefest oder rückstandsfrei entfernbar? Klebstoffe werden für die unterschiedlichsten Anwendungen maßgeschneidert: Es gibt bereits mehr als 250.000 unterschiedliche Klebstoff-Formulierungen, und es werden ständig mehr. Die meist unsichtbaren Helfer sorgen nicht nur für Haftung und Verbindung, sie bieten auch zum Beispiel Wärme- und Schalldämmung, Schutz gegen Feuchtigkeit, elektrische Leitfähigkeit, Schädlingsbekämpfung oder andere innovative Funktionen. Ceresana hat bereits zum sechsten Mal den Weltmarkt für Klebstoffe untersucht: Derzeit werden pro Jahr rund 13,5 Millionen Tonnen Klebstoffe verbraucht. Die aktuelle Ausgabe des bewährten Klebstoff-Marktreports liefert zu Verbrauch, Produktion, Import und Export alle wichtigen Informationen ab dem Jahr 2020 - und jeweils Prognosen bis 2032. Klebstoffe vereinen und schützen Die Region Asien-Pazifik ist mit einem Anteil von rund 38,2 % des globalen Klebstoff-Umsatzes der größte Klebstoff-Markt, gefolgt von Nordamerika und Westeuropa. In Europa setzt das Segment „Papier, Karton und Verpackungen“ am meisten Klebstoffe ein. Weltweit gesehen ist jedoch die Baubranche der bedeutendste Absatzmarkt dafür: Rund 27,5 % des globalen Klebstoff-Verbrauchs entfallen auf Wand- und Bodenbeläge, Instandsetzung und Sanierung von Gebäuden, Bauteile wie Verkleidungen und Paneele oder auch Dämmstoffe. In der Fahrzeugindustrie lassen Leichtbau-Karosserien und Batterien für Elektromobilität die Nachfrage nach Klebstoffen weiter steigen; auch die duroplastischen Verbundwerkstoffe für Windkraft-Rotorblätter werden geklebt. Am stärksten wächst der Klebstoffverbrauch derzeit aber im Anwendungsgebiet „Schuhe, Leder und Textilien“. Sogar ganz alte Schmiedetechnik bekommt Konkurrenz: Hufschutz für Pferde wird zunehmend mit Sekundenkleber befestigt. Daten zu Klebe-Anwendungsgebieten und Technologien Bio-Klebstoffe, die zumindest teilweise aus erneuerbaren Rohstoffen gefertigt werden, entwickeln sich dynamisch – nicht nur bei Spezialanwendungen wie Flaschenetiketten oder Tapetenkleister. Den größten Marktanteil haben aber immer noch konventionelle petrochemische Kunststoff-Produkte. Der bedeutendste Produkttyp sind Vinyl-Klebstoffe mit einer jährlichen Nachfrage von derzeit rund 3,95 Millionen Tonnen. Auf Vinylbasis wird ein breites Spektrum an Klebstoffen angeboten. Zu den wichtigsten gehören Produkte auf Basis von Polyvinylacetat (PVAC). Aus Polyvinylacetat wird zudem Polyvinylalkohol (PVA) hergestellt, ebenfalls ein Klebstoff, der zum Beispiel für poröse Materialien wie Papier, Pappe, Holz, Kork und Leder verwendet wird. Hinter Vinyl-Produkten folgen acrylbasierte Klebstoffe, Polyurethan, Elastomere, Epoxy- und andere Klebstoffe. Das stärkste Wachstum verzeichnen aktuell Polyurethan-Klebstoffe und Reaktivklebstoffe. Wasserbasierte Klebstoffe erreichen rund 46 % des gesamten Verbrauchs. Mit beträchtlichem Abstand folgen dahinter Schmelzklebstoffe. Aktuelle Marktstudie „Klebstoffe - Welt“: Kapitel 1 bietet eine Darstellung und Analyse des globalen Klebstoffmarkts, einschließlich Prognosen bis 2032: Für jede Region wird die Entwicklung von Umsatz, Verbrauch und Produktion erläutert. Die regionalen Klebstoffmärkte werden umfassend analysiert: Daten und Einflussfaktoren zu den Anwendungsgebieten Bauindustrie, Papier und Verpackungen, Holzverarbeitung, Fahrzeugindustrie, Schuhe/Leder/Textilien, Konsumprodukte und sonstige Einsatzfelder. Betrachtet wird die Klebstoffnachfrage aufgeteilt auf die Produkt-Typen: Vinyl, Acryl, Polyurethan (PUR), Elastomere, Epoxy und sonstige Klebstoffe. Einzeln behandelt werden dabei auch die verschiedenen Technologien: Wasserbasierte Klebstoffe, Schmelzklebstoffe, Lösungsmittelbasierte Klebstoffe, Reaktivklebstoffe und sonstige Technologien.

In Kapitel 2 werden die für den Klebstoffmarkt wichtigsten 17 Länder ausführlich analysiert: Gesamtverbrauch, Export, Import und Umsatz von Klebstoffen. Zusätzlich werden die Länder hinsichtlich der Anwendungsgebiete und Klebstofftechnologien detailliert betrachtet. In der aktuellen Edition wird erstmals auch der Umsatz nach Anwendungsgebieten aufgeteilt. Marktdaten zu Verbrauchs und Produktionsmengen je Land werden für die einzelnen Klebstofftypen aufgeteilt.

Kapitel 3 bietet ein nützliches Herstellerverzeichnis der 89 bedeutendsten Klebstoff-Produzenten, übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette und Produktionsstätten. Mit ausführlichen Unternehmensprofilen vorgestellt werden zum Beispiel 3M Company, Bolton Group B.V., Bostik S.A., H.B. Fuller Co., Henkel AG & Co. KGaA, Huntsman International LLC, Illinois Tool Works Inc., Nagase & Co., Ltd., RPM International Inc. und Sika AG. Weitere Informationen zur 6. Auflage der Marktstudie „Klebstoffe - Welt“: https://ceresana.com/produkt/marktstudie-klebstoffe-welt Über Ceresana

Als eines der weltweit führenden Marktforschungsinstitute ist Ceresana spezialisiert auf die Bereiche Chemikalien, Kunststoffe, Verpackungen und Industriegüter. Besondere Schwerpunkte sind dabei Bio-Ökonomie und Automotive / Mobilität. Seit 2002 profitieren Unternehmen von hochwertigen Industrieanalysen und Prognosen. Über 250 Marktstudien liefern mehr als 10.000 Kunden in aller Welt die Wissensbasis für den nachhaltigen Erfolg.

https://www.ceresana.com

