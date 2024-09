Startseite Carlo Zoli auf der Kunstmesse Zürich (11.-13. Okt. 2024) Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-09-12 13:34. INES Forme d'Arte präsentiert Carlo Zoli auf der Kunstmesse Zürich vom 11. bis 13. Oktober 2024. Eine mythologische Auseinandersetzung mit der Antithese des Lebens Die aktuelle Serie des Künstlers Carlo Zoli mit dem Titel "Stille und Sturm" ist geprägt von einem poetischen Schaffen, das sich aus den Begriffen Kämpfe, Herausforderungen, Energie, Kraft, aber auch Stille und Gelassenheit ableitet.

Die Serie thematisiert die Dualität der Existenz, welche durch die heroischen Handlungen der von ihm geschaffenen Kreaturen und Figuren, einschließlich der Gottheiten, veranschaulicht wird. Carlo Zoli verdeutlicht die bis heute unveränderten Leidenschaften und Gefühle dieser Figuren.

Der renommierte Künstler Carlo Zoli ist die vierte Generation seiner Familie, die sich in Faenza dem Keramikhandwerk widmet. Sein künstlerisches Schaffen konzentriert sich auf die Verwendung von Ton, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung figurativer und narrativer Kompositionen in polychromer Terrakotta liegt. Das Werk des Künstlers schöpft aus einer Vielzahl von Quellen, darunter mythologische Überlieferungen, historische Ereignisse und legendäre Erzählungen. Carlo Zoli wird von INES Forme d'Arte, Faenza (RA), Italien, einer innovativen Plattform für die Förderung und Vermittlung zeitgenössischer Kunst, vertreten. Infos: https://fineartdiscovery.com/listing/2024/ines-arte.html Die Ausstellung wird von INES Forme d'Arte aus Faenza (RA), Italien, im Rahmen der 26. Ausgabe der zeitgenössischen Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH 2024 präsentiert. Die Messe präsentiert eine breite Palette zeitgenössischer Kunstwerke, die ein breites Spektrum an Formaten und Preisklassen umfasst. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl künstlerischer Ausdrucksformen und Medien. Des Weiteren umfasst die Ausstellung ein breites Spektrum künstlerischer Disziplinen, darunter neben Malerei und Skulptur auch Grafik, Fotografie, Objekte und virtuelle Arbeiten. Die Beteiligung internationaler Galerien sowie Künstlerinnen und Künstler ermöglicht den Besucherinnen und Besuchern, sich alljährlich ein Bild von den vielfältigen künstlerischen Ausdrucksformen zu machen, die aus verschiedenen Regionen der Welt stammen. Das Konzept der persönlichen Begegnung bildet die Grundlage der Messe. Die ART INTERNATIONAL ZURICH bietet die Möglichkeit, neue Entdeckungen zu machen und sich an einem dynamischen Gedankenaustausch zu beteiligen. ART INTERNATIONAL ZURICH 2024

26. Messe für zeitgenössische Kunst

11. - 13. Oktober 2024

Kongresshaus Zürich Website: www.art-zurich.com Medienbereich: www.art-zurich.com/medien

Akkreditierung : www.art-zurich.com/dvip

Kontakt: www.art-zurich.com/kontakt

