Buchtipp: Ein Reim auf das Leben - Fröhliche, nachdenkliche und emotionale Gedichte

Franz Hinterhütner experimentiert mit einer in der deutschen Literatur ungewöhnlichen Metrik: dem Mono-Reim. Wie viele Worte reimen sich doch, die Assoziationen zu eine einzigen Grundthema hergeben. Sein Gedichtband „Kein Weg zurück“ (ISBN 978-3-95716-385-1) enthält über 50 Gedichte, in denen es mal um Lust und Liebe, mal um Zeit- und Gesellschaftskritik geht. Spielerisch, manchmal nachdrücklich, gelegentlich unkonventionell jongliert Hinterhütner mit Begriffen und Gefühlen.

Timo Kohnert fängt in seinem Gedichtband „Die Zeit des Zögerns ist vorbei“ (ISBN 978-3-95716-352-3) die verschiedensten Momente des Lebens ein, bringt Zwischentöne zum Ausdruck, erinnert sich an magische Augenblicke. Oder er sticht mit präzisen Worten in das Wespennest, wo in der Welt Dinge im Argen liegen. Liebe und Beziehungen spielen eine Rolle, ebenso Politik und Kommerz. Pointiert und lebensklug tippt der Autor existenzielle Fragen jedes Menschen an. Er nutzt die poetische Kraft der Sprache, um auf Missstände hinzuweisen. Eine Lektüre, die aufweckt und in die Gegenwart holt, die Gedanken anregt und zum Innehalten einlädt.

Emotionale Texte, die durch farbige Kunstwerke eingerahmt werden, enthält Anouk Wiettebs Band „Seelenmut“ (ISBN 978-3-95716-335-6). Ihre Bilder und Gedichte sind im Rahmen einer Trauma-Therapie entstanden. Sie sind Teil einer Heilung, aber zugleich viel mehr als »nur« Begleiterscheinungen eines therapeutischen Prozesses. Da gibt es eine breite Palette von menschlichen Erfahrungen: Einsamkeit, Sehnsucht und Verzweiflung, aber auch Trost und Frieden. Was hier anklingt, was die Gedanken anregt und die Fantasie beflügelt, ist Ausdruck einer kreativen Kraft und schöpferischen Energie, die uns als Menschen alle durch unser Leben begleitet. Mal mehr, mal weniger bewusst oder ausgeprägt. Dazu antworten einige Stimmen von Leserinnen: mit Fragen, mit Empathie, mit eigenen Gefühlen. Dies sind Beispiele möglicher Resonanz. Das Buch mit festem Einband und einer ansprechenden, hochwertigen Buchgestaltung eignet sich besonders gut als Geschenk.

Auch die kleinen Hardcover-Bändchen von Brigitte Wenzel „auf dieser krokusblauen wiese“ (ISBN 978-3-95716-258-8) und „vom himmel auf die erde gefallen“ (ISBN 978-3-95716-089-8) sind ansprechend illustriert. Die Poetin aus dem Rhein-Main-Gebiet braucht nur wenige Worte, um tiefe Gefühle auszudrücken. Mit ihren einfühlsamen Beobachtungen und träumerischen Fantasien, inspiriert von der Natur und den Jahreszeiten, begeistert sie vor allem jene Leser*innen, denen die alltäglichen Kleinigkeiten wichtig sind. Die modernen Illustrationen in „vom himmel auf die erde gefallen“ stammen von Maria Kamma und unterstreichen die poetischen Worte.

Heike Mehlhorn spielt geschickt mit der Sprache und wirft mit großer Liebe zum Detail einen ganz persönlichen Blick auf die Welt und die Menschen. Entstanden sind so zwei zauberhafte, hübsch aufgemachte Gedichtbände mit Lesebändchen, die man immer wieder gerne zur Hand nimmt: Namaste – Meine Seele grüßt deine Seele (ISBN: 978-3-95716-218-2) und Butterfly – durch den Staub zu den Sternen (ISBN: 978-3-95716-229-8). Heike Mehlhorns verspielte, ironische, temperamentvolle, zärtliche, verträumte, fröhliche und philosophische Gedichte sind Liebeserklärungen und Ermutigungen, Verse, die heiter und glücklich und zuweilen auch nachdenklich stimmen. Sie laden die Leserinnen und Leser ein, zu lauschen und sich auf eine Entdeckungsreise zu den eigenen Empfindungen und Gefühlen zu begeben.

Reportage, Dokumentation, Börsenbericht – es gibt viele Wege, die Lage der Gesellschaft in Deutschland darzustellen. Peter Bostelmann setzt dafür Lyrik ein. In „Kapitaler Spot(t)“ (ISBN: 978-3-95716-270-0) nutzt er die poetische Kraft der Sprache, um auf Missstände hinzuweisen. Ungewöhnlich genug, ein Buch als „politische Lyrik“ zu umschreiben. Der doppeldeutige Titel zeigt es bereits an: Der Autor aus Weimar lenkt den „Spot“, den Scheinwerfer, auf die Probleme der Zeit, Terror und Krieg, den Gegensätzen von steigender Armut und nie erlebtem Reichtum. Er kommentiert spottend, nachdenklich, kritisch und zuweilen zornig die Widersprüche zwischen Recht haben und Recht bekommen.

