Buchtipp: Vielschichtige Lebenswege

Erstmals ist im Verlag Kern ein englischsprachiges E-Book erschienen: „When the bats fly, I dream of Nigeria“ von Vera Mountney. Das Buch ist als deutsche Print-Ausgabe bereits unter dem Namen "Wenn Fledermäuse fliegen, träume ich von Nigeria" im Verlag Kern erschienen (ISBN 9783957160072) und hat jetzt eine englische Übersetzung erhalten.

Trotz Armut, Angst, Gewalt, Sterben und Überlebenskampf, hat das Leben und Arbeiten in Nigeria die Autorin darin bestärkt, an das Gute im Menschen zu glauben. Auch wenn in diesem Land ein Frauenleben nicht viel zählt, so hat sie doch stolze und starke Frauen in Ibadan getroffen, die nicht aufgeben und für sich und ihre Kinder kämpfen. Von ihnen wurde sie als weiße Europäerin als eine von ihnen willkommen geheißen.

Dieses Buch ist unter der ISBN 9783957164094 nun auch auf Englisch als ebook erhältlich, überall, wo es E-Books gibt.

Ebenfalls über das Leben in einem afrikanischen Land schreibt Elfriede Schumacher in „Ein Windrad am Namibrand“ (ISBN 978-3-93947-881-2). 1955 landete sie als Fremdsprachen-Korrespondentin an der südwestafrikanischen Küste. Ihre spannenden und geschichtsträchtigen Erlebnisse hat die Autorin in diesem wunderbaren Buch zusammengefasst, wobei die Zeitgeschichte einen beträchtlichen Teil des Werkes ausmacht.

„Jeder von uns hatte ein mehr oder weniger großes Rucksäckchen aus der Vergangenheit bei sich“, stellt Ernst Luger fest. In seiner Novelle „Das Leben ist nicht einfach, um schön zu sein“ (ISBN 978-3-95716-347-9) verbirgt sich hinter dem Beziehungsgeflecht zu Familie, alten Freunden und neuen Bekanntschaften Sinnlichkeit, Bitterkeit und Trauer sowie Harmonie, Heiterkeit und Lebensfreude. Überraschend liegt im vermeintlich Bekannten in seinem österreichischen Heimatdorf ein Geheimnis. Eine Geschichte über Heimat und Familie, Beziehungen, Rollen und Identitäten. Und über die wahrlich große Liebe.

Sie ist tatkräftig. Sie ist kreativ. Sie ist fleißig. Patricia Hemberger, geboren als Patricia Holländer in Speyer am Rhein, blickt in „Am Ende bin ich - Ich selbst“ (ISBN 978-3-95716-339-4) voller Energie auf ihr Leben zurück. Viele Abschnitte kommen ihr vor wie ein Schleudergang zwischen Freundschaft und Gegnerschaft, Unterstützung und Betrug. Früh litt sie unter der Scheidung ihrer Eltern, wuchs unter dem strengen Regiment der Großmutter auf. Sie durchlebte familiäre Konflikte und kämpfte sich über berufliche Hürden. Mit der Ausbildung zur Verwaltungsangestellten zeichnete sich ein solides, ruhiges Berufsleben ab, doch das reichte ihr nicht. Nebenbei führte ein kleines Handarbeitsgeschäft, machte eine Ausbildung zur Gästeführerin, fing an für Designer zu arbeiten, entwarf eigene Kreationen für Tanzsportvereine. Eine Krankheit gebot ihr innezuhalten – sie stellte die Weichen neu. Jetzt ist sie ihr eigener Chef und will sich nur noch dort einsetzen, wo ihr Respekt und Achtung begegnen.

Aber die Autorin Patricia Hemberger widmet sich auch einer fremden Biografie . In „Mara“ (ISBN 978-3-95716-318-9) hat sie den beeindruckenden Lebensweg einer unbekannten Frau aufgezeichnet. Mara ist eine rüstige Rentnerin, zupackend und humorvoll. Doch wenn sie aus ihrem Leben erzählt, reiht sich ein Schicksalsschlag an den anderen. Sie wächst in einfachen Verhältnissen auf und heiratet schon sehr jung. Doch ein ruhiges Familienleben ist ihr nicht vergönnt. Mit Kampfgeist und Überlebenswillen flieht sie vor der lieblosen Behandlung ihrer Mutter und der Brutalität ihres ersten Ehemannes. Sie baut sich in zweiter Ehe eine Existenz auf und verliert alles, kämpft jahrelang mit unerträglichen Konflikten. Immer wieder beginnt sie neu, hofft auf Glück und Ruhe und steckt doch immer neue Niederlagen ein. Wo kann sie bleiben und inneren Frieden finden? Wie Mara ihr Leben trotz aller Widrigkeiten meisterte, hat sie der Autorin Patricia Hemberger anvertraut.

Wie aus heiterem Himmel trifft die Diagnose „Krebs“ die Erkrankten und ihre Familien gleichermaßen. Uwe Schramm musste dies in seinem Leben mehrmals erfahren und hat dies in dem Büchlein „Glück mit dunklen Schatten“ (ISBN 978-3-95716-319-6) aufgezeichnet. Als Jugendlicher stellte ihn die Erkrankung des Vaters vor die Herausforderung, einen anderen Beruf zu ergreifen als den, den er sich gewünscht und erlernt hatte. Eine glückliche Ehe verlor den unbeschwerten Blick in die Zukunft, als Schramms Ehefrau erkrankte. Und doch geht nach dem ersten Schock über eine lange Zeit das normale Leben weiter, durchsetzt mit Arztbesuchen und der stetigen Suche nach Therapien. Wie gelingt die Suche nach Glück und Normalität, die Begleitung, das Miteinander bis zum Tod?

