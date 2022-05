Startseite Wie sexy ist dein Boss? Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-05-26 13:39. In ihrem neuen Podcast "Sexy Leadership" zeigt Burga Neckermann, wie Führung aufregend, fesselnd und reizvoll sein kann, sowohl für Führungskräfte als auch für Mitarbeiter. Anziehend ist er erst, wenn er richtig führt. Leadership ist in vielen Führungsetagen alles andere als sexy. Mehr als 70 % der Menschen empfinden aufgrund ihres Vorgesetzten berufliche Unzufriedenheit und verlassen daraufhin das Unternehmen - zum Leid der Führungskräfte, aber auch der Mitarbeiter. Realität, die niemanden kalt lässt.

In ihrem neuen Podcast "Sexy Leadership" zeigt Burga Neckermann, wie Führung aufregend, fesselnd und reizvoll sein kann, sowohl für Führungskräfte als auch für Mitarbeiter. Das Ziel: Leadership für eine neue Generation. Der neue Podcast zeigt Einblicke, wie durch besseres Beziehungsmanagement und neue Führung mehr Erfolg und Lebendigkeit entsteht. Burga inspiriert unterschiedlichste Generationen, ein anderes Bewusstsein zu entwickeln und sieht sich als Transmitter für Jung und Alt, weiblich, männlich und divers. Für Burga ist klar: Wir brauchen dringend mehr Wertschätzung gegenüber Qualitäten, die nicht sichtbar sind und eine völlig andere Art im Umgang miteinander. Sie beweist, dass Leadership genauso sexy sein kann wie die Schokolade auf dem Bürotisch. Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen zu finden:

Spotify, Apple, Amazon Musik. Hier geht es direkt zum Podcast: https://open.spotify.com/episode/5UqVfYk21UolCVaGtnolKw?si=9DAcHnbXSECah...

