Startseite Messe-Tipp: Die 27. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH 2025 Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-05 08:35. Globale Vernetzung der Kunst aus Europa mit der Welt. Auf der ART INTERNATIONAL ZURICH 2025 werden internationale und aussereuropäische Positionen in thematischer und medialer Vielfalt präsentiert. Die ART INTERNATIONAL ZURICH zeichnet sich durch ihre überschaubare Grösse und ihr besonderes Ambiente aus. Die Messe besticht durch Industrie-Ästhetik, Grosszügigkeit und Tageslicht. In zahlreichen Kojen wird den Besucherinnen und Besuchern hochwertige Kunst präsentiert. Die Messe gehört zu den herausragenden Veranstaltungen in der Schweizer Messelandschaft. Ihre Weltoffenheit macht sie für Galerien von Biel bis Malaysia interessant. Etablierte und aufstrebende Künstlerinnen und Künstler sowie Galerien aus der ganzen Welt sind hier anzutreffen. Gezeigt werden Werke aus den Bereichen Malerei, Grafik, Skulptur, Fotografie und digitale Kunst. Die ART INTERNATIONAL ZURICH ist bekannt dafür, den interkulturellen Dialog und die Vernetzung innerhalb der Kunstwelt zu fördern. Werkgespräche an den Ständen bieten die einmalige Gelegenheit, mehr über die Kunstwerke und ihren Entstehungsprozess zu erfahren. Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 hat sich die ART INTERNATIONAL ZURICH als wichtige Plattform für internationale Kunstschaffende, Galerien und Kunstinteressierte etabliert. Event:

ART INTERNATIONAL ZURICH 2025 - 27. Messe für zeitgenössische Kunst

23.-25. Mai 2025 | Giessereihalle Puls 5, Zürich

www.art-zurich.com Im Folgenden finden Sie eine Auswahl sehenswerter Stände und Werke. Die diesjährige Messe zeichnet sich durch eine hohe Dichte an kuratierten Positionen aus, die transkulturelle Perspektiven mit aktuellen Themen verbinden. Besonders hervorzuheben ist die von Artgal.Online und der Swiss-Zim Heritage Gallery kuratierte Ausstellung *African Tale*. Sie konzentriert sich auf Motive wie Ubuntu, Township-Alltag und Tierschutz in Simbabwe. Gezeigt werden Werke von Keith Zenda, Barry Lungu und Tonderai Mujuru, ergänzt durch Shona-Skulpturen, die eine starke spirituelle Aufladung sowie Fragen der kulturellen Identität verhandeln. Mit *Bridging Continents* erweitert die Swiss-Zim Heritage Gallery den Diskurs durch eine Gegenüberstellung afrikanischer und indischer Kunsttraditionen. Balkrishna Kamble und Nitin Khilare untersuchen Gemeinsamkeiten in Motivik und Technik, insbesondere im Kontext von Migration und Transkulturalität. Die Galerie Theiler vertieft die Auseinandersetzung mit der Kunst der Shona, indem sie klassische skulpturale Positionen von Colleen Madamombe, Henry Munyaradzi und Tafadzewa Gwetai in einen Dialog mit zeitgenössischen Werken bringt. Das Spannungsverhältnis zwischen traditioneller Symbolik und moderner Formensprache wird hier präzise ausgelotet. Am Stand der G13 Gallery zeigt Najib Ahmad Bamadhaj Malerei, die politische und soziale Realitäten in Malaysia reflektiert. Durch die Verbindung traditioneller Techniken mit expressiven Bildern entsteht ein analytischer Kommentar zur Gegenwart. Die DM Gallery (Changyeong) bietet einen vielschichtigen Einblick in aktuelle Positionen aus Korea. Verschiedene Künstlergenerationen zeigen Arbeiten, die traditionelle Elemente mit zeitgenössischen Fragestellungen verbinden. Die Präsentation wirkt geschlossen und vielgestaltig zugleich. Die Smart Ship Gallery (Tokyo) bespielt einen grossen Teil der Messe mit einem breiten Spektrum zeitgenössischer japanischer Kunst. Zwischen Tuschmalerei, Glaskunst und Mixed Media entsteht ein Bild der kontinuierlichen Transformation klassischer Techniken in einen globalen Kontext. Eine verstärkte Präsenz zeigt auch Taiwan. Die LEXPO Gallery (Taipei) positioniert sich als internationale Plattform für zeitgenössische asiatische Kunst. Yen Hsin Lin, Chen Po-Yuan und Paulina arbeiten mit unterschiedlichen Medien, zeigen aber eine gemeinsame Sensibilität für atmosphärische Dichte und urbane Poetik. Studio Aoristico (Lo Greco, Venedig) setzt mit seinen bildhauerischen Arbeiten in Bronze, Marmor und Stein eine mediterrane Tradition fort. Emotionale Spannung, Materialbeherrschung und formale Zurückhaltung zeichnen die gezeigten Arbeiten aus. David Stumpp (Konstanz) zeigt Aquarelle mit impressionistischem Ansatz. Seine Arbeiten wirken poetisch und zugleich analytisch in der Beobachtung landschaftlicher Motive. Anna Dobrovolskaya-Mints (ADM Photo, London) verbindet Astrofotografie mit konzeptueller Kunst. Sie verhandelt Themen wie Zeitlichkeit und Existenz im kosmischen Kontext. Ernestina Abbühl integriert die Engadiner Bergwelt in abstrakte Reliefkunst. Das Spannungsfeld zwischen Ortsbezogenheit und Abstraktion wird dabei produktiv genutzt. Die Galerie Agénor (Zürich) zeigt Ribal Molaeb, dessen Arbeiten stark musikalisch geprägt sind. Farbe, Komposition und Rhythmus verschmelzen zu einer fast synästhetischen Bildsprache. Das Streetart-Duo One Truth Bros (Zürich) realisiert grossformatige Graffiti-Arbeiten mit urbanem Fokus. Visuelle Zeichen, narrative Figuration und humorvolle Verzerrung prägen ihre Bildwelt. Die Art Momentum City Galerie (Biel) versammelt an ihrem Stand unter anderem Werke von Schang Hutter, H. R. Giger und Christine Aebi-Ochsner. Sozialkritische Skulptur, surreale Bildsprache und zeitgenössische Malerei treten hier in ein spannungsreiches Nebeneinander. Artroom f/two (CH) zeigt Fotografien zum Thema "Ice and Fire". Die ästhetisch reduzierten Landschaften verhandeln Naturgewalt als Bildmotiv und emotionale Projektionsfläche zugleich. Das Gesamtbild der Messe zeigt eine grosse mediale und thematische Vielfalt. Klassische Malerei, Skulptur, Fotografie, Textilkunst, digitale Medien und Mixed Media sind ebenso vertreten wie Kunstformen an den Schnittstellen zu Wissenschaft, Politik und urbaner Kultur. Viele der Präsentationen zeigen ein Bewusstsein für globale Verflechtungen und eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Rolle der Kunst im kulturellen Diskurs. Informationen zur Messe: Ort: Puls 5, Giessereistrasse 18, 8005 Zürich Datum: 23.-25. Mai 2025 Öffnungszeiten:

- Freitag: 10:00-18:00 Uhr (Vernissage: 18:00-22:00 Uhr)

- Samstag: 10:00-20:00 Uhr

- Sonntag: 10:00-18:00 Uhr Tickets: Tageskarte CHF 20.- / Studierende CHF 10.- / Vernissage CHF 30.- / Kinder bis 16 Jahre frei Weitere Informationen & Tickets: https://www.art-zurich.com Medienbereich

Für Presseanfragen, Bildmaterial und Akkreditierungen kontaktieren Sie: info@art-zurich.com

Pressemappe und Infos: https://www.art-zurich.com/medien

Über die Aussteller: https://www.art-zurich.com/aussteller

Kontakt: Über die Aussteller: https://www.art-zurich.com/kontakt Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160b

8808 Pfäffikon

Schweiz fon ..: 0041763322436

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage "www.art-zurich.com" honorarfrei auf Ihrer Website verwenden. Pressekontakt: BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160b

8808 Pfäffikon fon ..: 0041763322436

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten