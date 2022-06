Startseite Eröffnung am Donnerstag: der 5. Rhy Art Salon im Rhypark Basel Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-06-13 09:18. Am Donnerstag, 16. Juni 2022 öffnet die Kunstmesse Rhy Art Salon. Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt bieten bis am 19. Juni im Rhypark Basel eine breite Palette von Kunstwerken. Kunstliebhaber aufgepasst: Verpassen sie nicht diesen Termin! Diesen Donnerstag (16. Juni 2022) wird der Rhy Art Salon im Rhypark Basel eröffnet. Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt bieten vom 16. bis 19. Juni im Rhypark Basel eine breite Palette von Kunstwerken für alle an zeitgenössischer Kunst interessierten Personen, Institutionen und Unternehmen an. Die Verkaufsausstellung setzt im Gegensatz zu den weiteren Nebenmessen der Art Basel auf individuelle Künstlerpräsentationen und bietet Werke von Newcomern sowie etablierten Künstlerinnen und Künstlern, darunter Malerei, Grafik, Skulptur, Fotografie, digitale Kunst und Installationen. Die Messe lädt Besucherinnen und Besucher in angenehmer Atmosphäre und mit schöner Aussicht auf den Rhein zu einer Entdeckungsreise ein. Programm:

In den Online-Showrooms können Sie die Ausstellerinnen und Aussteller des Rhy Art Salon Basel 2022 mit ausführlichen Berichten, Künstlerstatements, Werkbeschreibungen und Abbildungen schon vorab entdecken:

www.rhy-art.com/2022 Standort:

Rhypark Basel, Mülhauserstrasse 17, CH-4056 Basel, Schweiz Mobilität:

Karte und Besuchsinformation: www.rhy-art.com/besuchen

Tram Halt Novartis Campus oder Mülhauserstrasse (nur sechs Minuten mit dem Tram von der Messe Basel)

Parkhaus City-Parking (Universitätsspital) Öffnungszeiten

16. Juni: 15 - 20 Uhr

17. Juni: 12 - 19 Uhr

18. Juni: 12 - 19 Uhr

19. Juni: 12 - 18 Uhr Kontakt:

E-mail: basel@rhy-art.com

www.rhy-art.com/kontakt Folgen:

www.rhy-art.com

#rhyartbasel

Twitter: @rhyartfairbasel

Instagram: @swissartfairs Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160a

8808 Pfäffikon

Schweiz fon ..: 0041555258437

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf www.rhy-art.com auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Pressekontakt: BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160a

8808 Pfäffikon fon ..: 0041555258437

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten