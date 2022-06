Startseite Die Kunstmesse Rhy Art Salon in Basel: eine einzigartige Ausstellung. Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-06-06 08:35. Am 16. Juni öffnet zum 5. Mal die Kunstmesse Rhy Art Salon im Rhypark Basel (Donnerstag 15 bis 20 Uhr, Freitag bis Sonntag ab 12 Uhr) Nach drei Jahren findet der beliebte Publikumsanlass wieder statt: 35 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt bieten vom 16. bis 19. Juni im Rhypark Basel ein umfangreiches Angebot für alle an zeitgenössischer Kunst interessierten Personen, Institutionen und Unternehmen. Die Ausstellung setzt auf individuelle Künstlerpräsentationen und bildet eine entspannte Ergänzung während der Kunstwoche anlässlich der Art Basel. Angeboten werden Werke von Newcomern und etablierten Künstlerinnen und Künstlern, darunter Malerei, Grafik, Skulptur, Fotografie, digitale Kunst und Installationen. Mit schöner Aussicht und in angenehmer Atmosphäre nehmen die Künstler und Galerien des Rhy Art Salon die Besucher mit auf eine Entdeckungsreise. Themen der Ausstellung:

- Von der Figur zur Abstraktion und darüber hinaus,

- Klassische bis abstrakte Malerei und konstruktivistische Metamorphosen,

- Digitale Philosophie und dekonstruierte Schönheitstechnik,

- Farblabyrinthe, Collagen und haptische Erlebnisse,

- Shona-Skulpturen in Stein neben Skulpturen in Stahl. Aussteller*innen: Juliette Agabra, Isabelle Bak, Donegel' Chong, Martyn Dukes, Heiner Fierz, Laurence Gartel (Galerie zum Harnisch), Sandy Iseli, Frantisek Jungvirt (Showroom), David Kämpfen, Peter Kananji (Shona Art), Housi Knecht, Hanna Klopotowska (Showroom), Shintaro Kobayashi, Taras Loboda, Rita Madelaine Loewenthal, Guido Lötscher, Mamuka Kapanadze, Mike Masedza (Shona Art), Priska Medam (Galerie zum Harnisch), Olivier Messas (coGalerie), Kristine Narvida, Tomomi Nishizawa, Florian Nörl, Alexandre Plattet, Tom Reed, Jean-François Réveillard, Sarah Richani, Oto Rimele, Irina Schönhals, Paul Severin, Agnes Skipper, Haiting Tang, Joss Toledo, Taeko Tsunoda (Smart Ship), n.n. Programmübersicht:

Entdecken Sie hier die Ausstellerinnen und Aussteller des Rhy Art Salon Basel 2022 mit ausführlichen Berichten, Künstlerstatements, Werkbeschreibungen und Bildern ihrer Werke:

www.rhy-art.com/2022 Veranstaltungsort:

Rhypark Basel

Mülhauserstrasse 17, CH-4056 Basel Mobilität:

Karte und Infos: www.rhy-art.com/besuchen

Tram Halt Novartis Campus oder Mülhauserstrasse

Parkhaus City-Parking (Universitätsspital) Tickets:

Tageskasse / Abendkasse: 15 Fr. / 10 Fr.

Vorverkauf: www.ticketcorner.ch

Freier Eintritt mit VIP-Einladung Medien:

Pressebereich: www.rhy-art.com/medien

Bildmaterial: www.rhy-art.com/pressefotos Kontakt:

E-Mail: basel@rhy-art.com

Kontakt: www.rhy-art.com/kontakt Folgen Sie uns

www.rhy-art.com

#rhyartbasel

Twitter: @rhyartfairbasel

