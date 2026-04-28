Kunstmesse Zürich 2026: Kunstmarkt, Dialog und globale Perspektiven

Kunstmesse Zürich 2026: Kunstmarkt, Dialog und globale PerspektivenPressetext verfasst von connektar am Di, 2026-04-28 07:35.
Die Kunstmesse Zürich 2026 präsentiert weltweite Gegenwartskunst und bietet eine Plattform für Kunsthandel, Dialog und Vernetzung.
Vom 8. bis 10. Mai 2026 findet in der Giessereihalle Puls 5 in Zürich die 28. Ausgabe der Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH statt. Die Messe präsentiert zeitgenössische Kunst aus aller Welt und fördert den Austausch zwischen Galerien, Kunstinteressierten sowie Künstlerinnen und Künstlern.
54 Ausstellerinnen und Aussteller aus Europa, Kanada, den USA, Japan, Südkorea, Taiwan, China, Malaysia und Simbabwe zeigen Gemälde, Skulpturen, Fotografien, digitale Werke und Installationen. Die gezeigten Positionen spiegeln die Vielfalt der Herkunftsländer wider und machen die Messe zu einem offenen, internationalen Forum.
Viele Beiträge thematisieren kulturelle Identität, Nachhaltigkeit, urbanes Leben und interkulturellen Dialog. Die ART INTERNATIONAL ZURICH bietet eine Plattform für Begegnungen, neue Perspektiven und kreative Impulse. Der direkte Dialog zwischen Ausstellern und Besuchern schafft eine persönliche Atmosphäre und ermöglicht authentische Kunsterlebnisse.
Die Messe leistet einen wichtigen Beitrag zur internationalen Vernetzung, zur Kunstförderung und zur Belebung des Schweizer Kunstmarktes. Sie richtet sich an Sammler, Kunstinteressierte und Branchenvertreter und steht für Vielfalt, Dialog und Zugänglichkeit. Gezeigt werden sowohl etablierte Werke der Moderne als auch aktuelle Positionen junger Künstlerinnen und Künstler.
In den Solo Shows präsentieren die Kunstschaffenden ihre individuelle Handschrift - von Malerei und Skulptur bis zu experimentellen Medien. Die Einzelausstellungen ermöglichen intensive Einblicke in ihre Konzepte und Ausdrucksformen und bieten die Möglichkeit zum persönlichen Austausch.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 nimmt die ART INTERNATIONAL ZURICH eine feste Stellung im nationalen sowie internationalen Kunstbetrieb ein. Nach 27 Ausgaben hat sich die Messe als bedeutende Plattform etabliert. Vom 8. bis 10. Mai 2026 kehrt sie in die Giessereihalle Puls 5 zurück und verwandelt das Industriedenkmal erneut in einen lebendigen Treffpunkt für zeitgenössische Kunst.
VERANSTALTUNG
ART INTERNATIONAL ZURICH 2026
28. Messe für zeitgenössische Kunst
8. - 10. Mai 2026
Puls 5 Giessereihalle Zürich, Schweiz
Weitere Infos: www.art-zurich.com/2026
KONTAKT
E-Mail: info@art-zurich.com
Kontaktformular: www.art-zurich.com/kontakt
Akkreditierung für Medienschaffende: www.art-zurich.com/dvip
MEDIENBEREICH
Pressematerialien: https://art-zurich.com/presse
Pressefotos: https://art-zurich.com/pressefotos
Logo und Banner: https://art-zurich.com/logo
Pressetext: https://art-zurich.com/pressetext
AUSSTELLERINNEN UND AUSSTELLER 2026
Liste der Ausstellerinnen und Aussteller: https://art-zurich.com/2026
Kurze Ausstellerpräsentationen: https://art-zurich.com/aussteller
Messekatalog: https://art-zurich.com/katalog
Detaillierte Informationen zu den Ausstellerinnen und Ausstellern auf Fine Art Discoveries:
www.fineartdiscovery.com
VERANSTALTUNGSORT
Puls 5 - Giessereihalle, Giessereistrasse 18, 8005 Zürich, Schweiz
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VERNISSAGE
Freitag, 8. Mai: 18:00 - 22:00 Uhr
ÖFFNUNGSZEITEN
Freitag, 8. Mai: 11 - 22 Uhr (Vernissage ab 18 Uhr)
Samstag, 9. Mai: 11 - 21 Uhr
Sonntag, 10. Mai: 11 - 18 Uhr
EINTRITTSKARTEN
Tageskarte: CHF 20 / Studenten: CHF 10 / Vernissage: CHF 30
Kinder bis 16 frei (in Begleitung Erwachsener)
Freier Eintritt mit Einladungskarte
Vorverkauf bei Ticketcorner.ch
Eintrittskarten sind auch an der Hallenkasse (mit Bargeld oder Kartenzahlung) erhältlich.
ANREISE
Karte und Informationen: www.art-zurich.com/besuchen
Tram 51: Halt Technopark (am Turbinenplatz)
Tram 17: Halt Förrlibuckstrasse
Bus 33, 72 oder 83: Halt Schiffbau
S-Bahnen: Halt Zürich Hardbrücke
Parkhäuser: Puls 5 / Schiffbau / Pfingstweid
Die Halle ist barrierefrei zugänglich.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
BB International Fine Arts GmbH
Frau Monika Stern
Churerstrasse 160b
8808 Pfäffikon
Schweiz
fon ..: 0041763322436
web ..: http://www.bbifa.com
email : office@bbifa.com
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