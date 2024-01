Startseite Einblick in eine außergewöhnliche Lebensgeschichte: Tanja Begerack präsentiert 'A Special Life' auf der Landshuter Umweltmesse Pressetext verfasst von Begerack am Mo, 2024-01-08 00:37. Pressemitteilung: Tanja Begerack stellt "A Special Life - Die Geschichte eines Lebens" auf der Landshuter Umweltmesse vor Ferlach, [5. Januar 2024] - Die Self-Publisherin und Autorin Tanja Begerack wird ihre inspirierende Autobiografie "A Special Life - Die Geschichte eines Lebens" auf der Landshuter Umweltmesse vom 8. bis 10. März 2024 präsentieren. Dieses Buch, das erste einer geplanten Reihe, erzählt Tanjas außergewöhnliche Lebensgeschichte, die durch ihre spirituelle Verbundenheit und beeindruckende Erfahrungen mit der geistigen Welt geprägt ist. Trotz ihrer körperlichen Herausforderung hat Tanja Begerack ihren Weg als Empathin und spirituelle Begleiterin gefunden. Ihr Buch ist ein Zeugnis von innerer Stärke und der Kraft der Gedanken. Es ist nicht nur eine Autobiografie, sondern auch ein Leitfaden für alle, die Sinn und Erfüllung im Leben suchen. Wir möchten die Presse ermutigen, schon im Vorfeld über Tanja Begeracks Auftritt auf der Landshuter Umweltmesse zu berichten. Ihre Präsenz dort unterstreicht ihr Engagement für soziale Projekte, Umwelt und Natur, Themen, die ihr besonders am Herzen liegen. Zusätzlich zur Buchpräsentation freuen wir uns, das in Arbeit befindliche Hörbuch anzukündigen. Der Hörbuchsprecher Robert Manfred Maria Jakob, bekannt für seine eindrucksvolle Stimme, wird ebenfalls auf der Messe zugegen sein und die Lesungen durchführen. Wir laden die Presse herzlich ein, Tanja Begerack auf der Landshuter Umweltmesse zu begleiten und über ihre inspirierende Geschichte zu berichten. An ihrem Stand wird sie persönlich anwesend sein, um ihr Buch zu präsentieren, zu signieren und für Gespräche zur Verfügung zu stehen. Diese Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, über eine bemerkenswerte Autorin zu berichten, die sich aktiv für wichtige gesellschaftliche Anliegen einsetzt. Wir ermutigen Medienvertreter, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und sowohl vor als auch während der Messe über Tanjas bemerkenswerte Reise zu berichten. Für weitere Informationen, Interviewanfragen oder Akkreditierungen für die Messe kontaktieren Sie bitte Info@tanjabegerack.com. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihre Berichterstattung über diese außergewöhnliche Geschichte und Veranstaltung. Über Tanja Begerack: Tanja Begerack, geboren 1984 in München, ist Autorin, Empathin, intuitives Medium und Mental Coach. Ihre Autobiografie "A Special Life - Die Geschichte eines Lebens" ist ein inspirierender Leitfaden für alle, die nach innerer Stärke und persönlicher Erfüllung streben. Über "A Special Life - Die Geschichte eines Lebens": Das Buch bietet einen tiefen Einblick in Tanjas einzigartige Erfahrungen mit der geistigen Welt. Es ist im Handel und auf Amazon erhältlich. Über Begerack Komplettes Benutzerprofil betrachten