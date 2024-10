Startseite Es ist Zeit, Recruiting neu zu denken - Doron Marcu präsentiert ZNAPP auf der ZP Europe 2024 Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-10-11 07:08. Die ZP Europe in Köln - Treffpunkt für HR-Experten. Auf der Tools & Talents Stage präsentierte Doron Marcu, Gründer von ZNAPP eine Vision, die das Recruiting grundlegend verändert: Reverse Recruiting. Auch in diesem Jahr traften sich erneut Tausende HR-Experten, Recruiter und Personalverantwortliche, die neugierig auf die neuesten Trends und Innovationen der Jobwelt sind, auf der Zukunft Personal Europe Messe in Köln. Die Hallen waren gefüllt mit angeregten Gesprächen, Workshops und spannenden Vorträgen. Besondere Aufmerksamkeit erregte der Vortrag von Doron Marcu, Gründer und CEO der ZNAPP GmbH, auf der Tools & Talents Stage. Doron Marcu: Ein Pionier der Innovation Doron Marcu, ein Name, der in der Recruiting-Branche immer mehr an Bedeutung gewinnt. Er steht für Innovation und technologische Entwicklungen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung als Entrepreneur bringt Marcu nicht nur Energie und Enthusiasmus in jedes seiner Projekte, sondern erkennt auch frühzeitig Trends und Chancen, die er gekonnt in die Praxis umsetzt. So auch mit ZNAPP, der Plattform, die die klassische Mitarbeitersuche auf den Kopf stellt - Stichwort: Reverse Recruiting. Post & Pray war gestern "Wer von Ihnen hat diesen Monat Stellenanzeigen geschaltet?" Mit dieser Frage eröffnete Doron Marcu seinen Vortrag. Viele Hände gehen nach oben, einige Besucher nicken nur. Klar, Stellenanzeigen sind für viele Unternehmen noch der Standardweg. "Warum schalten Sie Stellenanzeigen?", fragt Marcu in den Raum. Es gehe doch darum, schnell die richtigen Mitarbeiter zu finden und nicht darum, einen langwierigen Bewerbungsprozess anzustoßen, der die Ressourcen der Unternehmen unnötig belastet. Stellenanzeigen sind laut Marcu Überbleibsel einer Zeit, in der Printmedien das Maß aller Dinge waren. Auch wenn sie heute online geschaltet werden, sei der Prozess im Grunde unverändert geblieben. "Post & Pray? Das funktioniert nicht mehr", ruft er ins Publikum und man spürt, dass viele der Anwesenden das aus Erfahrung kennen. Die Zukunft liege in einer aktiven Ansprache von Talenten - und genau hier setze ZNAPP an. Die Plattform dreht den Bewerbungsprozess um: Nicht mehr Talente bewerben sich bei Unternehmen, sondern umgekehrt. Smarte Matching-Algorithmen sorgen heute dafür, dass passende Kandidaten direkt angesprochen werden. Ein frischer Wind im Recruiting Mit Beispielen aus der Praxis veranschaulichte Doron Marcu die Effizienz und Geschwindigkeit, die ZNAPP ermöglicht. "Stellen Sie sich vor, Sie schalten morgens eine Stellenausschreibung und unterschreiben abends schon den Arbeitsvertrag", erklärte er dem gespannten Publikum. Das kann mit ZNAPP Realität sein. Dank automatisierter Prozesse und einer AI-gestützten Talentansprache können Unternehmen schneller und gezielter agieren. Die durchschnittliche Reaktionszeit auf eine Jobanfrage betrage gerade mal 14,3 Stunden, ein revolutionärer Ansatz im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren. Wartest du noch, oder znappst du schon? Was wäre, wenn Unternehmen sich nicht mehr auf eingehende Bewerbungen verlassen müssten, sondern die Kontrolle über den Prozess zurückbekommen? Mit ZNAPP passiert laut Marcu genau das. Smarte Algorithmen matchen Unternehmen aktiv mit potenziellen Kandidaten, die zu den gesuchten Profilen passen. Unternehmen müssen nicht mehr hoffen, sondern können gezielt auf Talente zugehen. "Reverse Recruiting. Wir drehen den Prozess um", erklärt Marcu leidenschaftlich. Marcu weiß genau, wie er das Publikum begeistert. "Probieren Sie es aus! Besuchen Sie uns an unserem Stand, da wartet ein hochmotiviertes Team auf Sie", sagte er lächelnd zum Abschluss. Und die Botschaft ist klar: Es ist Zeit, Recruiting neu zu denken. (SG) Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ZNAPP GmbH

Doron Marcu

Thurn-und-Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt

Deutschland fon ..: 069348784824

web ..: https://www.znapp.de/ag

email : presse@znapp.de ZNAPP ist Deutschlands erste branchenübergreifende Job-Matching-Plattform für Reverse Recruiting. Mit Hilfe von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz bringt ZNAPP Arbeitgeber und Jobsuchende effizient auf Basis ihrer Fähigkeiten, Wünschen und Persönlichkeiten zusammen. Gegründet im Jahr 2021 verfolgt ZNAPP das Ziel, die Denkweise und Praxis in der Personalbeschaffung grundlegend zu verändern, indem es den technologischen Fortschritt nutzbar macht und so neue Maßstäbe setzt. Das Tech-Startup aus Frankfurt besteht neben 14 Mitarbeitenden aus einem breit aufgestellten Expertenteam und wird einem Startkapital von 3,7 Millionen Euro finanziert. Pressekontakt: ZNAPP GmbH

Sarah Schlitt

Thurn-und-Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt fon ..: 069348784824

email : presse@znapp.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten