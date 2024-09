Startseite Kommt der Nationalsozialismus nach Europa zurück? Pressetext verfasst von contentcreatorfun am So, 2024-09-01 20:27. Am 9. April 2024 verabschiedete Frankreich nach monatelanger Debatte ein neues, geändertes Anti-Sekten-Gesetz, trotz Einwänden des Senats und der vollständigen Ablehnung des Textes am 2. April. Nach dem in Frankreich üblichen System gilt: Wenn der Senat und die Nationalversammlung in Bezug auf einen Gesetzesentwurf uneins sind, hat die Abstimmung in der Nationalversammlung Vorrang. Doch obwohl die Regierung stark für den Text lobbyierte, war der Widerstand selbst in der Nationalversammlung erheblich: 146 Stimmen dafür und 104 dagegen.

Der Titel des Gesetzes bezieht sich auf die „Stärkung des Kampfes gegen sektiererische Abweichungen.“ Zudem wird behauptet, dass während der COVID-Pandemie „Sekten“ sich vermehrt hätten und einige davon Anti-Impf-Ansichten verbreitet hätten. Daher führt das Gesetz ein neues Verbrechen ein – die „Anstiftung zur Verweigerung notwendiger medizinischer oder präventiver Behandlung“, – das nun mit bis zu einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe geahndet werden kann. Es ist klar, dass die Auswirkungen weit über COVID und Impfungen hinausgehen. Es ist zu beachten, dass der Staatsrat, der den Gesetzentwurf überprüfte, empfahl, diese Bestimmung auszuschließen, da sie eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit und die „Freiheit wissenschaftlicher Debatte“ darstellt. Die Regierung jedoch wies die Empfehlung des Staatsrats zurück. Auch die Anti-Sekten-Maßnahmen werden verstärkt, indem Anti-Sekten-Organisationen die Teilnahme an Rechtsstreitigkeiten gegen „Sekten“ als Zivilkläger gestattet wird und Richter und Staatsanwälte ermutigt werden, die Meinung der staatlichen Anti-Sekten-Agentur MIVILUDES zu den von ihnen verurteilten oder verfolgten Gruppen einzuholen. Darüber hinaus haben parlamentarische Änderungen MIVILUDES einen neuen und verbesserten Status verliehen.

Im November 2023 wandte sich Dr. Raffaella di Marzio, eine Expertin für Religionspsychologie aus Italien, Gründerin und Direktorin des Zentrums für Studien über Religions-, Glaubens- und Gewissensfreiheit, an den französischen Senat. Sie können die vollständige Version hier lesen https://lirec.net/press-release/2023/11/30/letter-to-all-members-of-the-... Nachfolgend einige wichtige Auszüge aus diesem Brief (Di Marzio, 2023): „Dr. Raffaella di Marzio weist darauf hin, dass dieser Gesetzesentwurf trotz des angeblichen Ziels, Menschen vor angeblich schädlichen Einflüssen in ‚Sekten‘ zu schützen, eine echte Bedrohung für die Grundrechte von Individuen und Familien darstellt, die religiösen Minderheiten angehören.

Dieser Gesetzesvorschlag wird als Wunsch dargestellt, Einzelpersonen vor schädlichen Behandlungen zu schützen, die angeblich innerhalb von ‚Sekten‘ stattfinden, aber nach ihrer Erfahrung und ihren Studien auf diesem Gebiet stellt ein solcher Gesetzesvorschlag eine echte Bedrohung für die freie Ausübung der Grundrechte von Einzelpersonen und Familien dar, die religiösen Minderheiten angehören. Sie lenkt besondere Aufmerksamkeit auf die Idee, die im Gesetzentwurf immer wieder betont wird, dass ‚Sekten‘ psychische Gewalt ausüben, das sogenannte ‚Verbrechen der Gedankenkontrolle‘ oder der ‚psychologischen Unterwerfung‘.

Leider ließen sich einige europäische Regierungen, beeinflusst von Medien und der Propaganda von ‚Anti-Sekten‘-Gruppen, dazu hinreißen, Untersuchungsausschüsse, parlamentarische Kommissionen und Anti-Sekten-Einheiten einzurichten und sogar Gesetze gegen ‚Sekten‘zu verabschieden, oder, mit anderen Worten, gegen das angebliche ‚Verbrechen der Gedankenkontrolle‘, das ‚gefährliche Sekten‘ gegenüber ihren Anhängern begehen würden, insbesondere gegenüber Kindern.“

Doch nach umfassender Forschung über 25 Jahre hinweg stellte sie fest, dass die Theorie der „Gedankenkontrolle“, „Gehirnwäsche“ oder „persuasiven Zwangsmaßnahmen“, wie sie auf „Sekten“ angewandt wird, keine wissenschaftliche Grundlage hat. Dr. Di Marzio warnte die französische Regierung auch davor, die Fehler der Vergangenheit ihres Landes zu wiederholen. Tatsache ist, dass Italien bereits ein ähnliches Gesetz verabschiedet hat. Es geschah 1930 unter Mussolinis faschistischem Regime: das „Plagio“-Gesetz, das die Straftat darstellte, jemanden in einen „vollständigen Zustand der Unterwerfung“ zu versetzen. Die Bedeutung des italienischen Begriffs „Plagio“ (Plagium im Lateinischen) entspricht dem englischen Wort „brainwashing“ (Gehirnwäsche). Mussolinis Idee bei der Einführung dieses Gesetzes in das Strafgesetzbuch war, dass Antifaschisten nur deshalb antifaschistisch seien, weil sie unter Einfluss standen, und dieses Gesetz erlaubte es ihm, einige Antifaschisten ins Gefängnis zu werfen, die beschuldigt wurden, einen solchen Einfluss auf andere ausgeübt zu haben, die letztlich ebenfalls zu Antifaschisten geworden waren. Es war ein einfacher Weg, jene ins Gefängnis zu stecken, die dem Faschismus widersprachen und Widerstand leisteten. Im Jahr 1981 hob das Verfassungsgericht Italiens das „Plagio“-Gesetz auf. Der Artikel wurde aus mehreren Gründen aufgehoben, von denen die Expertin einige wichtige hervorhob:

Der erste Kritikpunkt war empirisch: Das Phänomen des Plagios existiert nicht und kann auch nicht nachgewiesen werden, wenn wir davon ausgehen, dass ein solcher Zustand der Unterwerfung nicht allein mit psychologischen Mitteln erreicht werden kann. Die meisten Psychiater stimmten in diesem Punkt überein. Das Problem war, dass eine solche Regel zu vage und unbestimmt war und daher dem verfassungsmäßigen Grundsatz der Gesetzlichkeit widersprach.

Der zweite Kritikpunkt war politisch: Die Kritiker argumentierten, dass die Regel den Versuch einer ideologischen Diskriminierung verschleierte. Mit dieser Argumentation liefen die Richter Gefahr, unter dem Vorwand der Beurteilung von Indoktrinationsmethoden Lebensstile und Ideen zu beurteilen, die der vorherrschenden gesellschaftlichen Meinung oder sogar der Mehrheitsmeinung des Gerichts zuwiderliefen. Als Expertin für Psychologie und Bildung sowie auf dem Gebiet der Religions- und Glaubensfreiheit und religiöser Minderheiten, und unterstützt von der wissenschaftlichen Gemeinschaft in dieser Angelegenheit, kam Dr. Di Marzio zu dem Schluss, dass diese Idee weder auf wissenschaftlichen Erkenntnissen noch auf empirischer Forschung basiert.

Sie sei lediglich Ausdruck einer intoleranten Ideologie bestimmter Anti-Sekten-Gruppen, die bereits in vielen Ländern Kindern und Eltern, die religiösen Minderheiten angehören, enormen Schaden zugefügt hat.

„Abschließend bin ich der Meinung, dass die Verabschiedung repressiver Gesetze zur Bekämpfung des Verbrechens der „psychologischen Unterwerfung“, wie es in diesem Gesetzesvorschlag vorgeschlagen wird, nicht nur nutzlos, sondern auch sehr gefährlich für die Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit und die Demokratie im Allgemeinen ist.“

Raffaella di Marzio Trotz der Warnungen von Experten setzte die französische Regierung das Gesetz durch und behauptete stolz, dass das neue Gesetz nicht die Überzeugungen kriminalisiert, sondern nur die Methoden, mit denen bestimmte Überzeugungen verbreitet werden.

In Wirklichkeit stammen die Beweise dafür, dass Überzeugungen mit „illegalen“ Methoden vermittelt wurden, oft von Anti-Sekten-Aktivisten oder den Medien, die diese Überzeugungen als „sektiererische Abweichungen“ einstufen.

Führende internationale Wissenschaftler bemerken, dass Frankreichs Obsession mit Sekten das Land weiterhin zu einem der schlechtesten Orte der demokratischen Welt für die Religions- und Glaubensfreiheit macht.

Die zweite Geschichte stammt aus einem anderen Gründungsland der Europäischen Union, wo Anti-Sekten-Aktivisten bei der folgenden Praxis ihre Hand im Spiel hatten. Sie werden überrascht sein, dass ein „demokratisches“ Land wie Deutschland mit seiner bekannten Vergangenheit sich heute mit religiöser Säuberung beschäftigt. Laut einem aktuellen Bericht der USCIRF (U.S. Commission on International Religious Freedom) mit dem Titel „Religious Freedom Concerns in the European Union“ praktiziert Deutschland seit mehreren Jahrzehnten, was sie einen „Sektenfilter“ nennen. Dieser Filter erfordert von jedem, der eine Anstellung sucht oder Geschäfte mit staatlichen Institutionen tätigt, eine Erklärung zu unterzeichnen, dass er oder sie kein Scientologe ist und „nicht die Technologie von L. Ron Hubbard“ verwendet, dem Gründer von Scientology. In der Praxis gehen diese Sektenfilter so weit, dass sie fragen, ob Sie, einer Ihrer Mitarbeiter oder sogar Freiwillige in den letzten drei Jahren an einem Vortrag einer Scientology-Gruppe, -Kirche oder einer verwandten Organisation teilgenommen haben. Eine Antwort mit „Ja“ disqualifiziert Sie von jeglicher staatlichen Anstellung oder Verträgen. Zudem müssen Sie, wenn Sie ein Unternehmen vertreten, Verträge mit jedem kündigen, der diese Frage mit „Ja“ beantwortet, um weiterhin mit staatlichen Stellen Geschäfte zu machen. Unabhängig von Ihren Ansichten über Scientology ist es absolut illegal, nach den religiösen Überzeugungen eines Bewerbers zu fragen und diese als Faktor im Einstellungsverfahren zu berücksichtigen. Nach der EU-Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf und der Europäischen Menschenrechtskonvention stellt dies eine offensichtliche Diskriminierung aufgrund der Religion dar und verletzt somit Artikel 9 (Freiheit des Denkens, Gewissens und der Religion) sowie Artikel 14 (Verbot der Diskriminierung). Obwohl Dutzende von Gerichtsurteilen in Deutschland diese „Sektenfilter“ für illegal erklärt haben, haben sie keinerlei Wirkung gezeigt, und diese illegale Praxis besteht in Deutschland bis heute fort. Können Sie sich vorstellen, dass Sie von der Bewerbung auf eine Stelle, für die Sie vollkommen qualifiziert sind, ausgeschlossen werden, nur wegen Ihrer religiösen oder philosophischen Überzeugungen? Selbst mit den richtigen Qualifikationen bringt die Zugehörigkeit zu einer bestimmten religiösen Gruppe eine schändliche Kennzeichnung mit sich und hindert Sie daran, einen Job zu bekommen, der Ihre Familie unterstützen würde. Ohne Arbeit, Gehalt und wesentliche Ressourcen ist der Tod nicht weit entfernt. Und wenn es um den geplanten Tod einer gesamten Kategorie von Bürgern geht, die einer bestimmten religiösen Gruppe oder Nationalität angehören, ist der Genozid nicht weit entfernt. Solche diskriminierenden Praktiken sind leider an vielen Orten und zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte aufgetreten und hatten oft verheerende Folgen; und wir wissen genau, wohin sie führen. Die Entmenschlichung eines Teils der Bevölkerung ist ein Weg, zukünftige Hassverbrechen zu rechtfertigen. Es ist umso schwerer vorstellbar, dass dies in Deutschland geschieht – einem Land, das mehr als jedes andere unter dem Nationalsozialismus gelitten hat. Mitte der 1930er Jahre wurden in Nürnberg eine Reihe von Gesetzen erlassen, die Juden diskriminierten und ihre Rechte einschränkten. Juden durften damals, ähnlich wie Scientologen heute, keine Regierungsjobs ausüben. Professoren wurden von Universitäten entlassen, Arbeiter aus Krankenhäusern entfernt. Juden wurde der Dienst in Militär und Polizei verboten. Siehe "Die Nürnberger Rassengesetze von 1935" Erinnern wir uns auch an die Nazi-Direktive, die von Reinhard Heydrich, Chef des Reichssicherheitshauptamtes, unterzeichnet wurde; sie legte die Verfahren zur Unterdrückung bestimmter religiöser Gesellschaften und Sekten fest. Die Direktive enthielt eine Liste von Gemeinschaftsgruppen und Lehren, von Astrologen bis hin zu Anhängern der Christian Science, die als Sekten bezeichnet wurden. Darüber hinaus ordnete sie das Verbot und die Beseitigung aller Organisationen, Vereine und Verbände an, die in irgendeiner Weise mit den auf der Liste aufgeführten Gruppen in Verbindung standen. Damals schien die Gesellschaft im Großen und Ganzen gleichgültig. Auf den ersten Blick schien das Problem nicht jede einzelne Person zu betreffen, da die Aktivitäten der Nazis und Faschisten zunächst nur bestimmte Gruppen von Menschen unterdrückten, die durch Rasse, Ethnie oder ähnliche religiöse Ansichten vereint waren. Dieses Problem betraf jedoch schließlich alle, da die unmenschlichen Handlungen der Nazis in einen globalen Krieg und Genozid eskalierten.

Heute ist die Untätigkeit der Europäischen Kommission in Bezug auf die deutschen „Sektenfilter" und das faschistisch anmutende Gesetz Frankreichs höchst alarmierend. Wir sehen, dass sich der Anti-Kultismus wie Schimmel in der Europäischen Union ausbreitet und die tiefsten Machtstrukturen infiltriert. Es ist einfach, Steine auf Länder zu werfen, die als nicht demokratisch angesehen werden, und sie kriminellen Verhaltens und der Tyrannei zu beschuldigen. Die wirkliche Herausforderung besteht jedoch darin, solches kriminelles Verhalten in Ländern zu verfolgen, in denen die Demokratie noch lebendig ist. Wir müssen entschlossen handeln, um diese Praktiken zu beseitigen. Andernfalls wird die Bedeutung der Europäischen Union schwinden, und ihre Charta der Grundrechte wird bedeutungslos. Quelle: https://actfiles.org/is-nazism-coming-back-to-europe/