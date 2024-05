Startseite Axulus Reply gewinnt den "Digital Factory Award" von Fraport Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-05-13 10:38. Axulus Reply wurde von der Fraport AG mit dem "Digital Factory Award" ausgezeichnet. 13.05.2024 | Axulus Reply wurde von der Fraport AG mit dem "Digital Factory Award" ausgezeichnet. Mit dem Award werden Unternehmen geehrt, die maßgeblich dazu beitragen, Innovationen am Markt frühzeitig zu erkennen und überzeugenden Lösungen den Weg in die Fraport AG zu ebnen.? Initiiert wurde der Award von der Digital Factory , einer virtuellen Organisationseinheit aus Digitalisierungs- und Fachspezialisten der Fraport AG. Sie arbeitet gezielt daran, den digitalen Reifegrad im Konzern zu erhöhen und die digitale Transformation entlang der Kundenprozesse voranzutreiben. In einer dreimonatigen Projektphase entwickelt ein Fraport Projektteam eine Lösung für eine konkrete Aufgabenstellung in Form eines einsatzfähigen Minimum Viable Products (MVP). Axulus Reply erhält die Auszeichnung, weil sie für die Fraport AG mehrere sehr erfolgreiche Projekte aus unterschiedlichen Fachbereichen umgesetzt hat. Die Digital Factory hat jeweils das von Axulus Reply entwickelte MVP begleitet, getestet und an die entsprechenden Fachbereiche für einen großflächigen Rollout übergeben. Die realisierten Projekte reichen von der Alarmvisualisierung für die Flughafenfeuerwehr über die Objekterkennung von Transporteinheiten auf dem Vorfeld bis hin zu einer auf Computer Vision basierenden Lösung zur Überwachung kritischer Ausfahrten im Sicherheitsbereich mit entsprechender Alarmausgabe bei verdächtigem Verhalten. Fraport und Axulus Reply arbeiten seit mehreren Jahren zusammen und setzen bei der Optimierung des Flughafenbetriebs unter anderem auf Künstliche Intelligenz (KI), insbesondere Computer Vision und Cloud-Lösungen. "Es ist die Kombination aus starken Partnerschaften, langjährigem Engagement und dem ständigen Streben nach Innovation, die unsere digitale Transformation bei Fraport erfolgreich macht. Die Auszeichnung von Axulus Reply als Gewinner des 1. Digital Factory Award erfolgt in Anerkennung dafür, unsere Zusammenarbeit seit dem ersten Tag mit eigenen Ideen und der Vision, gemeinsam neue Märkte zu erschließen, zu bereichern.", sagt Claus Grunow, Leiter der Konzernstrategie und Digitalisierung bei der Fraport AG. Lorenz Kappel, Associate Partner von Axulus Reply ergänzt: "Wir sind sehr geehrt und dankbar für die Anerkennung unserer Aktivitäten durch den 'Digital Factory Award', den wir von Fraport erhalten haben. Diese Auszeichnung unterstreicht unsere Führungsrolle bei der Entwicklung und Implementierung von digitalen KI-Industrielösungen und motiviert uns enorm. Sie bestärkt uns in unserem Engagement, die Zukunft in enger Zusammenarbeit mit Fraport durch mutige und bahnbrechende Lösungen aktiv zu gestalten." Axulus Reply ist eine führende Reply Company im Bereich KI und digitale Industrielösungen. Die Engineering-Plattform von Axulus Reply beschleunigt IIoT-Projekte durch einen Template-basierten Ansatz und hilft verschiedene Anwendungsfälle für Maschinenbauer, Flughäfen, die Automobilindustrie sowie komplexe Infrastrukturen oder Prozesse, um digitale Innovationsprozesse voranzutreiben. °°° Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Axulus Reply ist das Unternehmen der Reply Gruppe, das sich auf die Bereitstellung innovativer technologiebasierter Lösungen basierend auf Industrie 4.0 und IIOT konzentriert, um für Kunden schnell nachhaltigen Mehrwert über komplexe Liefer- und Wertschöpfungskette zu generieren. Axulus Reply ist dabei auf die gesamte Wertschöpfungskette von Engineering Manufacturing/IoT und Supply Chain Execution (SCE) spezialisiert. Das Unternehmen setzt auf skalierbare, modulare Industrie 4.0-Lösungen und hilft seinen Kunden, durch umfassende Beratung und Technologien ein Höchstmaß an Effizienz zu erreichen. https://axulus.io/

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

