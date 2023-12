ThermCube Hybrid – Die optimale Wärmepumpenlösung für den Altbau

Die innovative Wärmepumpenheizzentrale ThermCube bietet durch den extrem einfachen Einbau nicht nur den unkomplizierten Umstieg auf erneuerbare Energie – er steht auch in verschiedenen Varianten zur Auswahl, die die Kombination mit anderen Energieträgern ermöglichen. Insbesondere für ältere Gebäude ist die Hybrid-Variante des ThermCube interessant. Diese lässt sich mit einer Gas- oder Ölheizung kombinieren, so dass durch die intelligente Steuerung immer der Energieträger zum Heizen genutzt wird, der am wirtschaftlichsten ist. Der ThermCube Hybrid ermöglicht Hausbesitzern den Umstieg auf die umweltfreundliche Heiztechnologie – einfach, schnell und abgesichert durch die Nutzung sowohl regenerativer als auch fossiler Energie.

ThermCube – Komplettlösung für den Einsatz mit Öl- oder Gasheizungen

Der ThermCube bietet eine komplette Luft-Wasser-Wärmepumpe, die aufgrund des hohen Grades an Vorfertigung revolutionär einfach einzubauen ist. Die meisten Heizungskomponenten sind im Schrank vormontiert. Die Anschlüsse des ThermCube-Schranks sind so vorbereitet, dass sie nur noch mit der Außeneinheit der Wärmepumpe, den Speichern sowie der Hausinstallation und Strom verbunden werden müssen. Das ist so einfach, dass die meisten Schritte von geübten Heimwerkern in Eigenleistung vorgenommen werden können. Der Fachhandwerker wird nur noch für die Ab- und Inbetriebnahme der neuen Wärmepumpenheizung sowie dem Anschluss an die Trinkwasser-Installation benötigt.

ThermCube Hybrid – Regenerative und fossile Energie clever kombinieren

Der innovative ThermCube steht in einer Hybrid-Variante zur Verfügung, die für den gemeinsamen Betrieb der Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer Gas- oder Ölheizung konzipiert ist. Das ist eine attraktive Lösung für Besitzer von Bestandsgebäuden, die mit einer funktionierenden fossilen Heizung ausgestattet sind und auf regenerative Energie umsteigen möchten. Die Kombination der umweltfreundlichen Wärmepumpe mit einer fossilen Heizung bietet Hausbesitzern folgende Vorteile:

• Umweltfreundlichkeit: Der ökologische Aspekt ist bei den meisten Hausbesitzern mit einer funktionierenden Gas- oder Ölheizung meist ausschlaggebend für die Entscheidung für eine Wärmepumpe. Der ThermCube Hybrid ermöglicht den überwiegenden Teil des Jahres das Heizen und die Warmwasserbereitung des Hauses auf Basis regenerativer Energie, die aus der Wärme der Umgebungsluft gewonnen wird.

• Wirtschaftlichkeit: Die intelligente Steuerung des ThermCube sorgt dafür, dass immer die Energie genutzt wird, die am meisten Sinn macht – hinsichtlich Wirtschaftlichkeit sowie Umweltfreundlichkeit. Ist es draußen sehr kalt und steigt der Anteil an Strom, den die Wärmepumpe für Heizung und Warmwasserbereitung benötigt, so kommt die fossile Heizung zum Einsatz. Auch Verbrauchsspitzen zum Beispiel bei der Warmwasserbereitung können durch die Zuschaltung der fossilen Heizung abgefangen werden. So trägt die Wärmepumpe die Grundlast und die Öl- oder Gasheizung deckt die Spitzenlast ab.

• Flexibilität: Mittlerweile ist der Mythos, Wärmepumpen eignen sich nicht für den Altbau, widerlegt. Dennoch gilt: Je geringer der Wärmebedarf eines Gebäudes ist, desto effizienter funktioniert die Wärmepumpe. Die Hybridlösung in Kombination mit einer fossilen Heizung bietet hier eine gute Lösung, um einen hohen Wärmebedarf in der kalten Jahreszeit abzudecken und andere Modernisierungsmaßnahmen wie die Dämmung der Gebäudehülle nachzuholen, um perspektivisch im Laufe der Zeit ganz auf die Wärmepumpe zu wechseln.

• Gute Umsetzbarkeit: Durch die kompakten Maße des ThermCube-Schranks von weniger als 1 qm findet er in den meisten Heizungskellern oder auch im Hauswirtschaftsraum einen Platz. Durch die Möglichkeit, einen Großteil der Montagearbeiten selbst vorzunehmen oder vorzubereiten, profitieren Hausbesitzer von größerer Unabhängigkeit vom Fachhandwerker. Dessen Arbeitszeit wird minimiert und das ThermCube-Projekt kann schneller umgesetzt werden. Die Kosten sinken dadurch übrigens auch.

ThermCube für Privatkunden exklusiv beim Haustechnikshop Selfio erhältlich

Die innovative Wärmepumpenheizzentrale ThermCube wird exklusiv von dem Haustechnikshop Selfio verkauft. Eine Heizlastberechnung ist inklusive, so dass Hausbesitzer sicher sein können, dass die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Schrank auch zur Immobilie passt. Interessenten erhalten auf Wunsch eine Beratung von den Selfio-Heizungsexperten, welche ThermCube-Variante optimal zur Immobilie passt. Die Wärmepumpenheizung steht in einer Basisvariante für den schnellen Um- oder Einstieg auf die Luft-Wasser-Wärmepumpe oder in Varianten, die weitere Energieträger einbinden zur Verfügung. Möglich ist die Kombination mit Solarthermie (Premium), Solarthermie gemeinsam mit einem wasserführenden Festbrennstoffofen (Premium Plus) oder die Hybridvariante für den Betrieb in Kombination mit einer fossilen Heizung.

Bad Honnef, im Dezember 2023

