Startseite Kalender - Mongolei 2024 Pressetext verfasst von Jan am Do, 2023-11-23 15:33. Soeben ist unter dem Titel »Mongolei 2024« der Wandkalender des Globetrotters Jan Balster erschienen. Der Kalender: Mongolei - Das Land Dschingis Khans

Unberührte Natur abseits jeder Hast, Ruhe und Gelassenheit, dies verspricht die Mongolei. Dennoch ist sie lebendig in ihrer Einfachheit, fasziniert durch ihre Kontraste zwischen Tradition und Moderne. Während der Norden atemberaubende Berglandschaften und frische Weiden zeigt, birgt der Süden Steppe, bizarre Felsformationen und die Wüste Gobi. Bibliographische Angaben:

Vorschau und Informationen: https://editioneurasien.de/kalender-wandkalender-russland-mongolei-seide... Erhältlich im Internet unter: https://www.auf-weltreise-shop.de/shop/?cat=c5_Kalender-Kalender--Wandka... Autor und Reisejournalist: »Als Globetrotter sucht er das Authentische im Land und in den Menschen...« (Sächsische Zeitung) »...ein echter Weltenbummler...« (Dresdner Morgenpost) Jan Balster, Jahrgang 1974, arbeitet als Freier Bild-, Reisejournalist und Autor für in- und ausländische Zeitungen, Zeitschriften und Verlage. Er lebte mit Clochards und Wanderarbeitern in Frankreich, in englischen Obdachlosenasylen, mit türkischen Gastarbeitern in London und tingelte als Straßenmusiker durch Irland. Er arbeitete als Weinleser, Fahrradkurier und Tellerwäscher, traf Fremdenlegionäre, IRA-Sympathisanten, Schiffs- und Flugkapitäne. Während er anfangs mit dem Fahrrad unterwegs war, reiste er 1998 zu Fuß und ohne Geld 3100 km von Dresden, via Mittelmeer nach Irland. Heute ist er mit Verkehrsmitteln unterwegs, die auch die Einheimischen benutzen - zu Pferd, als Tramp, mit Bus und Bahn. Autorenseite: www.auf-weltreise.de Unter anderem sind von ihm erschienen: »Zu Fuß von Dresden nach Dublin – 3100 Kilometer ohne Geld durch Europa« 2. Auflage - 2021 - Books on Demand GmbH - ISBN-13: 978-3-7534-0206-2, 408 Seiten, 103 s/w Fotos, 13,90 Euro »Usbekistan – Reportagen aus dem Land der Märchen« 2. erweiterte Auflage - 2019 - Books on Demand GmbH - ISBN-13: 978-3-7494-9862-8, 136 Seiten, 57 s/w Fotos, 8,99 Euro »Vietnam – Reportagen aus dem Land der Drachen und Feen« - 2017 - Books on Demand GmbH - ISBN: 978-3-7448-1106-4, 136 Seiten, 27 s/w Fotos, 7,99 Euro »Mongolei – Reportagen aus dem Land der Mythen« - 2015 - Books on Demand GmbH - ISBN: 978-3-7347-6312-0, 120 Seiten, 24 s/w Fotos, 9,99 Euro »Sibirien – Reportagen aus Russland, dem Land der Sagen« - 2013 - Books on Demand GmbH - ISBN: 978-3-7322-8689-8, 120 Seiten, 41 s/w Fotos, 9,99 Euro »Weltreise Handbuch« 5. Auflage - November 2011 - Peter Meyer Reisebuchverlag - ISBN: 978-3-89859-507-0 - Jan Balster (Co-Autor): Beiträge zu Reisen nach und in Osteuropa und Russland, Zentralasien und mit der Transsibirischen Eisenbahn

