Startseite Die Bedeutung von Empowerment für den Hotelvertrieb: Steigerung von Leistungsfähigkeit und Kundenzufriedenheit Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-08-25 09:20. Personalentwickler diavendo setzt bei Mitarbeitenden auf mehr Mitbestimmungsrecht und einen größeren Handlungsspielraum. Neben Leistungsbereitschaft sorgt dies für echte Zufriedenheit bei dem Gast. Die Veränderung des Kundenverhaltens stellt auch die Vertriebsabteilungen in der Hotellerie vor die Herausforderung, das volle Potential langfristig auszuschöpfen. Denn die Kunden sind heute nicht nur besser informiert - sie sind vor allem anspruchsvoller und erwarten gerade bei hochwertigeren Dienstleistungen bevorzugt personalisierte Lösungen. Vertriebsmitarbeiterinnen und Vertriebsmitarbeiter, die nun befähigt sind, auf diese Veränderungen flexibel zu reagieren und individuelle Bedürfnisse erfüllen zu können, haben einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. Steffen Schock, Mitinhaber von diavendo , ist überzeugt von der nachhaltigen Wirkung von aktiv gelebtem Empowerment durch den Arbeitgeber und somit auch durch die Mitarbeitenden selbst: "Die Vorteile liegen auf der Hand. Mehr Selbstbefähigung beziehungsweise die Stärkung von Eigenmacht und Autonomie gerade im Hotelverkauf verhilft zu einer höheren Mitarbeitermotivation und -engagement. Wenn die Vertriebsteams das Gefühl haben, dass ihre Meinung gehört wird und ihre Beiträge zum Erfolg des Unternehmens zählen, sind sie bereit, sich stärker einzusetzen und ihr Bestes zu geben. Dies wirkt sich positiv auf ihre Leistungsfähigkeit aus und trägt zu einer Steigerung der Verkaufszahlen bei."

"Empowerment im Verkauf ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg eines Betriebs", ergänzt Nane Hartmann, Geschäftsführerin von Gebensfreude Events & Presents. "Es ermöglicht unserem Sales-Team, proaktiv auf Kundenbedürfnisse einzugehen und individuelle Lösungen anzubieten. Dies stärkt unsere Wettbewerbsposition und verbessert die Beziehung zu unseren Kunden und macht sie natürlich glücklich!" diavendo stellte für die Einführung von Empowerment in den Vertriebsabteilungen von Hotelgesellschaften, Privathotels oder Gastronomiebetrieben sieben Positionen zusammen, die sie gemeinsam im Rahmen von Workshops oder Coaching-Programmen mit den Teilnehmenden erarbeitet: Kundenorientierung, Vertrauensaufbau, Flexibilität, Nachhaltigkeit, Personalisierung, Beziehungspflege und effektive Kommunikation. Bernhard Patter, Gründer von diavendo , ist überzeugt von der erfolgreichen Anwendung im Hotelalltag: "Wir haben im Rahmen unserer Unterstützung für die Hotels grundsätzlich einen hohen Praxisbezug und können auf eine langjährige Erfahrung im Vertrieb innerhalb der Branche zurückgreifen. Daher wissen wir um die Bedeutung von gelebtem Empowerment. Es ist also in Zeiten von steigendem Fachkräftemangel eine echte Chance, Mitarbeitende so anzuspornen und gleichzeitig an das Unternehmen zu binden." Empowerment im Verkauf bezieht sich auf den Prozess, bei dem der Verkäufer und die Verkäuferin mit den erforderlichen Ressourcen, Kompetenzen und Entscheidungsbefugnissen ausgestattet werden, um erfolgreich zu agieren und den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Dieser Ansatz ermöglicht es den Mitarbeitenden aus dem Vertrieb eigenverantwortlich zu handeln, schnelle Entscheidungen zu treffen und auf Kundenanliegen einzugehen. Egal ob im persönlichen Kundentermin, bei Hausführungen oder im Sales-Call. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: diavendo GmbH

