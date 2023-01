Startseite Resilientes PVC: neue Ceresana-Studie zum Weltmarkt für Polyvinylchlorid Pressetext verfasst von Ceresana am Di, 2023-01-31 10:49. Unverwüstlich, vielseitig einsetzbar und kostengünstig: Polyvinylchlorid (PVC) zählt zu den ältesten und gebräuchlichsten Kunststoffen. Aus Gesundheits- und Umweltgründen werden zwar Verbote für PVC diskutiert. Andererseits gewinnt das Material heute wieder an Attraktivität, weil es nicht nur aus Erdöl, sondern zu einem großen Anteil aus Nebenprodukten der Chemieindustrie und gewöhnlichem Kochsalz hergestellt wird. Bislang ist der Erfolg jedenfalls ungebrochen: PVC ist neben Polyethylen und Polypropylen der meistverkaufte Thermoplast. Die neuste, bereits siebte Ceresana-Marktstudie zu Polyvinylchlorid erwartet, dass die PVC-Nachfrage weiter wachsen und im Jahr 2031 weltweit rund 57,7 Millionen Tonnen erreichen wird. Wird PVC umweltfreundlich? Besonders Weich-PVC, das große Mengen Weichmacher enthält, ist umstritten, weil bei Produktion, Gebrauch und Entsorgung giftige Chemikalien und Schwermetalle freigesetzt werden können. Zumindest beim PVC-Recycling gibt es Fortschritte: In Europa werden pro Jahr bereits mehr als 810.000 Tonnen, das heißt mehr als ein Viertel aller PVC-Abfälle recycelt. Damit ist die Recycling-Quote bei PVC besser als bei anderen Kunststoffen. Auf die Chemikalien-Strategie und den Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft der Europäischen Union reagieren die Hersteller und Verarbeiter von PVC, Weichmachern und Stabilisatoren in der EU, Norwegen, Schweiz und Großbritannien mit einer Selbstverpflichtung: Die Initiative „VinylPlus“ soll das Recycling und generell die Umweltverträglichkeit von PVC verbessern. Mit biobasierten PVC-Sorten und biobasierten Additiven aus nachwachsenden Rohstoffen wollen PVC-Anbieter vom Boom der Biokunststoffe profitieren. Bauindustrie ist Hauptabnehmer Die Bauindustrie ist mit einem Anteil von rund 60% die wichtigste Abnehmer-Branche für PVC, und sie wird das voraussichtlich auch in Zukunft bleiben. Im Bausektor wird PVC von Bodenbelägen bis zu Dachplatten für zahlreiche Anwendungen gebraucht, für Fensterrahmen und Türen ebenso wie zum Beispiel für Kabel und Kabelummantelungen, Dübel und Befestigungselemente. Die wichtigsten PVC-Produkte sind Rohre und Rohrleitungen, auf die über 37% des gesamten PVC-Verbrauchs entfallen. Dahinter folgen Profile mit 20,1%, Folien und Platten mit 18,1%. Im Jahr 2021 wurden weltweit über 7,3 Millionen Tonnen PVC zu Abwasserrohren verarbeitet; etwas kleiner ist der Markt für PVC-Rohre für Trinkwasser und für industrielle Anwendungen. Im Vergleich zu Beton oder Metall sind PVC-Rohre wesentlich leichter, außerdem punktet PVC mit Korrosionsbeständigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber UV-Strahlen, Chlor und Ozon. Verpackungen aller Art An zweiter Stelle kommt die Verpackungsindustrie, die 16% des weltweit produzierten PVC zu flexiblen und starren Verpackungen verarbeitet: Aus PVC werden Verpackungsfolien, Beutel und Säcke sowie Schrumpf- und Dehnfolien gefertigt, aber auch Behälter wie Butter- oder Joghurtbecher, Flaschen, Schachteln und Deckel. Überhaupt wird PVC für viele Alltagsprodukte genutzt, etwa Kreditkarten, Schuhsohlen, Toilettensitze und LKW-Planen. Seine elektrischen Eigenschaften machen PVC geeignet für Isolierbänder und Schutzüberzüge von Zangen oder anderen Werkzeugen. In der Medizintechnik ist die hohe Beständigkeit von PVC gegen Chemikalien und Desinfektionsmittel zum Beispiel bei Infusionsbeuteln, Schläuchen, Kathetern und Handschuhen ein Vorteil. Aktuelle Marktdaten zu Hart-PVC und Weich-PVC Kapitel 1 der neuen Studie von Ceresana bietet eine Darstellung und Analyse des globalen Marktes für Polyvinylchlorid – einschließlich Prognosen bis zum Jahr 2031: Für jede Region der Welt werden Verbrauch und Umsatz von PVC erläutert. Zudem wird der weltweite und regionale Verbrauch je Produkt und je Anwendungsgebiet analysiert. Es werden folgende PVC-Produkte im Einzelnen betrachtet: Rohre für Abwasser, Trinkwasser und sonstige Anwendungen, Profile, Folien und Platten, Kabel und Kabelummantelungen, Fußböden, Behälter und sonstige Einsatzgebiete. Diese PVC-Anwendungsgebiete werden untersucht: flexible Verpackungen, starre Verpackungen, Bauindustrie, Fahrzeuge, Elektrotechnik und Elektronik, Industrie, sonstige Anwendungen. In Kapitel 2 werden 46 Länder einzeln betrachtet. Dargestellt werden dabei länderspezifisch: Verbrauch, Umsatz, Produktion, Handel, Nachfrage je PVC-Produkt, Nachfrage je Anwendung, Verbrauch je starrem oder flexiblen PVC-Typ. Kapitel 3 bietet Unternehmensprofile der bedeutendsten Hersteller von PVC, übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsstätten, Kapazitäten und Kurzprofil. Ausführliche Profile werden von 82 Herstellern geliefert. Weitere Informationen zur neuen Marktstudie „Polyvinylchlorid - PVC“ (7. Auflage): https://ceresana.com/produkt/marktstudie-polyvinylchlorid-pvc Über Ceresana

Als eines der weltweit führenden Marktforschungsinstitute ist Ceresana spezialisiert auf die Bereiche Chemikalien, Kunststoffe, Verpackungen und Industriegüter. Besondere Schwerpunkte sind dabei Bio-Ökonomie und Automotive / Mobilität. Seit 2002 profitieren Unternehmen von hochwertigen Industrieanalysen und Prognosen. Über 200 Marktstudien liefern mehr als 10.000 Kunden in aller Welt die Wissensbasis für den nachhaltigen Erfolg.

