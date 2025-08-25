Altersvorsorge ist Lebensgestaltung: Warum Ruhestandsplanung mehr ist als Renditerechnung

Eine tragfähige Altersvorsorge beginnt mit einer durchdachten Strategie. Wer seine finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand sichern will, muss frühzeitig wissen, wie viel Kapital er wirklich benötigt.

Wer seinen Ruhestand sicher, selbstbestimmt und mit finanzieller Leichtigkeit gestalten will, braucht mehr als gute Vorsätze und ein Sparbuch. Altersvorsorge ist ein anspruchsvolles strategisches Vorhaben, das nicht nur rechtzeitig begonnen, sondern über Jahrzehnte hinweg an die individuelle Lebenssituation angepasst werden muss. Die größte Herausforderung dabei besteht nicht im Finden eines einzelnen Produkts, sondern in der systematischen Analyse der Bedürfnisse - und der ehrlichen Beantwortung der Frage: Wie viel Geld brauche ich wann wirklich?

Bei Wassmer Wealth Management beginnt Altersvorsorge nicht mit der Produktauswahl, sondern mit der Ermittlung des realen Kapitalbedarfs nach Steuern und Inflation - Jahr für Jahr. Diese zukunftsgerichtete Liquiditätsplanung bildet die Grundlage für jedes tragfähige Vorsorgekonzept. "Eine professionelle Ruhestandsplanung geht der Frage nach, wie viel Liquidität der Einzelne tatsächlich braucht, und wie dieser Bedarf unter realistischen Renditeannahmen mit einem möglichst geringen Mitteleinsatz gedeckt werden kann", erläutert Haimo Wassmer, Finanz-Analytiker aus Nettetal (Wassmer Wealth Management) . Die Berechnung erfolgt dabei nicht nach Bauchgefühl, sondern nach einem klar strukturierten Vorgehen, das sich in über 30 Jahren Beratungspraxis bewährt hat.

Herzstück dieses Vorgehens ist das sogenannte Stufenkonzept. Im ersten Schritt wird der jährlich benötigte Liquiditätsbedarf ermittelt - unter Berücksichtigung steuerlicher Abzüge, inflationsbedingter Kaufkraftverluste und individueller Lebensumstände. Anschließend erfolgt im zweiten Schritt die sogenannte Sollkonzeption mittels des Stufenkonzepts, bei dem mithilfe historischer Nettorenditen berechnet wird, welcher Kapitalstock mit welchem Aufwand aufgebaut werden müsste, um diese Versorgung zu leisten. Die Erfahrung zeigt: Wer dieses Verfahren konsequent anwendet, kann gegenüber klassischen Hochrechnungen mit pauschalen Sparquoten oft Einsparungen von 30 bis 50 Prozent erzielen. Denn nicht jeder Euro muss gespart werden, wenn die Vermögensstruktur sinnvoll geplant und das Kapital effizient eingesetzt wird.

Im dritten Schritt wird das vorhandene Vermögen daraufhin analysiert, inwieweit es zur Deckung der Sollkonzeption tatsächlich beiträgt. Immobilien, Kapitalanlagen, Beteiligungen oder betriebliche Vorsorgeansprüche werden hinsichtlich ihrer Liquidität, Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit bewertet. Erst auf dieser Grundlage ergibt sich ein realistisches Bild davon, welche Lücke geschlossen werden muss - und welche Anlagestrategie wirklich erforderlich ist. Diese objektive Herangehensweise befreit von Annahmen und öffnet den Blick für Lösungen, die nicht nur auf Rendite zielen, sondern Sicherheit und Handlungsfreiheit im Alter gewährleisten.

Der Aufwand für eine fundierte Altersvorsorgeplanung ist individuell unterschiedlich - hängt aber maßgeblich von der Komplexität der Vermögenssituation und der Zielsetzung des Mandanten ab. Auch hier setzt Wassmer Wealth Management auf Transparenz: Die Analyse wird als eigenständige Beratungsleistung erbracht und unabhängig von etwaigen Anlageentscheidungen vergütet. Mandantinnen und Mandanten erhalten damit nicht nur Klarheit über ihre Vorsorgesituation, sondern auch eine belastbare Entscheidungsgrundlage für zukünftige Schritte. "Nur wer seine finanziellen Ziele im Ruhestand genau kennt, kann dafür eine maßgeschneiderte Strategie entwickeln", so Haimo Wassmer. "Die meisten Menschen unterschätzen nicht nur ihren tatsächlichen Kapitalbedarf im Alter, sondern auch das Potenzial ihrer vorhandenen Vermögenswerte. Genau hier setzt unser Beratungsansatz an - mit dem Ziel, aus vorhandenem Kapital das Maximum an Lebensqualität herauszuholen."

In einer Zeit, in der gesetzliche Sicherungssysteme unter Druck stehen und die Lebensentwürfe individueller werden, ist eine fundierte Altersvorsorge kein Luxus, sondern Ausdruck von Verantwortung gegenüber sich selbst und den Menschen, die einem nahestehen. Die richtige Strategie entsteht nicht auf dem Papier, sondern im Dialog - und sie wächst mit dem Leben. Deshalb ist Altersvorsorge mehr als Kapitalbildung: Sie ist ein kontinuierlicher Prozess, der Klarheit, Sicherheit und Unabhängigkeit schafft - ein Leben lang.

Individuelle Finanzkonzepte nach dem Motto "mit weniger Aufwand mehr erreichen": Dafür steht Wassmer Wealth Management ("WWM") in Nettetal. Inhaber Haimo Wassmer verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie und der Beratung anspruchsvoller Privatkunden wie Unternehmern, Ärzten und anderen Freiberuflern und verfügt über eine umfassende Expertise im Vermögensmanagement und in der Ruhestandsplanung. Ausgangspunkt ist immer eine umfangreiche und detaillierte Vermögensanalyse unter Zuhilfenahme innovativer Software-Lösungen. Damit zeigt Haimo Wassmer den Mandanten von WWM ihre Vermögensverhältnisse genau auf, ermittelt die tatsächlichen Renditen der vorhandenen Kapitalanlagen und entwickelt eine Strategie, vorab definierte finanzielle Ziele mit so wenig eigenem Einsatz wie möglich zu erreichen. Haimo Wassmer verfügt über langjährig bewährte Zugänge zu hochprofessionellen Investmentlösungen angesehener und etablierter Gesellschaften (Wertpapiere, Erneuerbare Energien, Immobilien), die sich durch ein optimiertes Rendite-Risiko-Management auszeichnen und welche in der Regel normalerweise nur institutionellen Großinvestoren zur Verfügung stehen. Jede Lösung ist umfangreich geprüft, um den Mandanten den Zugang zu nur wirklich einwandfreie Investitionsmöglichkeiten zu ermöglichen, die ihre Zwecke auch langfristig erfüllen können. Ebenso ist Haimo Wassmer Gründer und Geschäftsführer der e:mendata GmbH mit Sitz in Nettetal. Der IT-Dienstleister für die Finanzdienstleistungsindustrie bietet selbstentwickelte Tools, um Finanzdienstleistern die Beratung zu erleichtern und alle Möglichkeiten zu eröffnen, die sie für eine individuelle Finanz- und Ruhestandsplanung sowie die Berechnung der Rentabilität von Lösungen auch in der betrieblichen Altersvorsorge und zum Beispiel bei Photovoltaik-Investments benötigen. Weitere Informationen unter www.wwm.finance und www.emendata.de.

