Live-Online-Veranstaltungen zum Auslandsschuljahr 2026/27 vom 27. - 30.8. mit Schulen aus Kanada & Down Under

MyStudyChoice lädt zu kostenlosen Online-Infoveranstaltungen vom 27. - 30.8.25 ein. Beauftragte von Schulen aus Kanada, Australien und Neuseeland stellen ihre öffentlichen und privaten Schulen vor.

Wer zu einem Auslandsschuljahr 2026/27 nach Kanada, Neuseeland oder Australien aufbrechen möchte, sollte sich jetzt über die passenden Schulen informieren und bewerben.

Vom 27. bis 30. August 2025 lädt die Informations- und Beratungsplattform MyStudyChoice aus Bonn zu verschiedenen Live-Online-Veranstaltungen ein. Dann sind live zu Gast per Video-Schaltung Beauftragte von Schulen und Schulbezirken aus Kanada, Australien und Neuseeland. Sie stellen ihre internationalen Programme an öffentlichen und privaten Schulen vor.

Die Termine finden Jugendliche und ihre Eltern auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen . Hier können sie sich für eine oder mehrere Online-Veranstaltungen anmelden und erhalten danach den Zugangslink. Die einzelnen kostenlosen Zoom-Meetings dauern etwa 30 bis 40 Minuten.

MyStudyChoice-Veranstaltungen zum Auslandsschuljahr 2026/27

Die Online-Infoveranstaltungen starten am Mittwoch, 27. August 2025 um 17 Uhr mit den Experten-Tipps. Thomas Eickel, Gründer von MyStudyChoice, berichtet über alles Wissenswerte, was Schülerinnen, Schüler und ihre Eltern zum Auslandsschulbesuch wissen sollten. Anhand der Länder Kanada, Australien und Neuseeland gibt er Tipps, u. a. zur Schulauswahl, Bewerbung, Vorbereitung mit der kostenlosen MyStudyChoice-Schuldatenbank, zu den Kosten sowie Beratungsmöglichkeiten bei einem Auslandsjahr.

Prinzipiell ist ein High School Year noch ab Januar/Februar 2026 möglich. Aber es gibt nur noch eine begrenzte Zahl an Plätzen. "Es muss auch nicht immer ein volles Jahr sein. Kürzere Auslandszeiten von drei oder fünf Monaten können auch gut in die individuelle Schullaufbahn passen", sagt Thomas Eickel.

Nach den Experten-Tipps stellen sich um 18:15 Uhr zwei private Internatsschulen aus Kanada vor: Die Fulford Academy ist eine private Boarding School nahe Ottawa. Die UNISUS School ist dagegen eine IB World School in British Columbia. Beide Schulen zeigen Jugendlichen von Gymnasien, Gesamt- und Realschulen, was das Lernen an einer kanadischen Privatschule auszeichnet.

Um 19:15 Uhr ist der städtisch gelegene Schulbezirk Coquitlam aus dem Großraum Vancouver zu Gast. Er zählt zu den großen und besonders modern ausgestatteten Schulbezirken im kanadischen British Columbia mit etwa 70 Schulen.

Schulen aus Kanada und Neuseeland stellen sich vor

Am Donnerstag, 28. August 2025 starten die Live-Präsentationen um 18 Uhr mit den Highschool-Programmen der Schulbezirke aus dem bilingualen Montréal und dem idyllischen Cowichan Valley auf Vancouver Island in BC.

Anschließend um 19 Uhr sind Schulen mit Live-Präsentationen aus New Westminster (nahe Vancouver) und Fort St. John, beide British Columbia, zu Gast.

Um 20 Uhr steht das Auslandsschuljahr in Neuseeland im Mittelpunkt. In diesen Live-Präsentationen geht es um Schulprogramme von der Nordinsel. Renommierte öffentliche Schulen aus Wellington und Auckland stellen ihre Programme vor. Die Schülerinnen und Schüler wohnen hier in Gastfamilien.

Auf zum Auslandsschuljahr 2026/27 in Neuseeland oder Australien

Eine Auslandszeit an einer Schule in Down Under ist sehr beliebt! Am Samstag, 30. August stellen um 9 Uhr (morgens) zwei öffentliche Schulen aus Neuseeland ihre internationalen Programme mit Gastfamilienaufenthalt aus Auckland und Wellington vor.

Anschließend um 10:15 Uhr sind Schulen aus Australien zu Gast. Teilnehmende lernen virtuell "Education Queensland International" kennen, das staatliche Programm aus Queensland mit über 90 High Schools im Sunshine State Australiens u.a. in den Küstenregionen Brisbane, Cairns und Townsville.

Zur Teilnahme an den Online-Veranstaltungen

Jede Zoom-Infoveranstaltung dauert etwa 30 bis 40 Minuten. Gesprochen wird auf Deutsch und Englisch. Für die digitalen Meetings sind immer eine stabile Internetverbindung über PC, Laptop, Tablet oder ein Smartphone mit Video- und Audiofunktion nötig.

MyStudyChoice-Online-Termine vom 27.8. bis 30.8 2025

Mittwoch, 27.08.2025

17:00 MyStudyChoice Experten-Tipps zum Auslandsjahr 2026/27 in Kanada, Neuseeland & Australien

18:15 Internat/Privatschule Kanada? Die Fulford Academy nahe Ottawa und die UNISUS IB School im Okanagan Valley von BC mit ihren Besonderheiten

19:15 Zur High School in der Traum-Region Vancouver? Informationen über die Vorzüge eines städtischen Schullebens nahe Vancouver in Coquitlam, BC

Donnerstag, 28.08.2025

18:00 Das bilinguale Schulumfeld in Montreal und die Outdoor-Region im Cowichan Valley auf Vancouver Island mit viel Abwechslung

19:00 Top-moderne Schulen und viele Aktivitäten: New Westminster und Fort St. John, BC stellen sich vor.

20:00 Auf ans andere Ende der Welt: Drei Top-Schulen aus Auckland & Wellington präsentieren ihr internationales Programm

Samstag, 30.08.2025

09:00 Die Nordinsel Neuseelands erleben? Das Waitakere College & das Onslow College informieren

10:15 Zur Schule gehen in den schönsten Küstenregionen Australiens im Sunshine State Queensland

Kontakt: Thomas Eickel, MyStudyChoice, Eickel Educational Services GmbH, Adenauerallee 12-14, 53113 Bonn, Telefon: +49 228 /18030112, E-Mail: info@mystudychoice.de , https://www.mystudychoice.de

MyStudyChoice, Eickel Educational Services GmbH

Herr Thomas Eickel

Adenauerallee 12-14

53113 Bonn

Deutschland

fon ..: +49 228 /18030112

web ..: https://www.mystudychoice.de

email : info@mystudychoice.de

MyStudyChoice.de ist eine kostenfreie Informationsplattform für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, die sich über das Thema Schüleraustausch umfassend informieren und das Auslandsjahr kostengünstig mit professioneller Unterstützung bei allen wesentlichen Schritten organisieren möchten.

Im Portal suchen und vergleichen Interessierte die Schulen in der großen Schuldatenbank für Kanada, Australien und Neuseeland. Alle Kosten sind transparent dargestellt, ebenso das jeweilige schulische Unterrichts- und Schwerpunktangebot. Erste Fragen können Interessierte direkt per Formular auf der Web-Seite an die ausgewählte Schule stellen. Im Rahmen des MyStudyChoice-Beratungskonzepts unterstützt Thomas Eickel individuell und mit über 30-jähriger Erfahrung bei der Auswahl einer geeigneten Schule und im Bewerbungsverfahren.

Redaktionsbüro Beatrix Polgar-Stüwe

Frau Beatrix Polgar-Stüwe

Schillingsrotter Str. 7 7

50996 Köln

fon ..: 0221 9352940

email : mail@polgar-stuewe.de