Startseite Überwältigende, institutionelle Nachfrage: Goliath Resources erhöht Finanzierung auf 24 Mio. CAD! Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-02 12:11. Insgesamt 24 Mio. CAD hätte der Goldexplorer Goliath Resources nach Abschluss dieser Kapitalerhöhung in der Kasse - mehr als genug für das bisher größte Bohrprogramm der Unternehmensgeschichte! Erst vor wenigen Tagen hat Goldexplorer Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) das mit 40.000 Metern größte Bohrprogramm der Unternehmensgeschichte auf seinem Golddigger-Projekt angekündigt. Neun Bohrer sollten diese Saison die bereits gewaltige Surebet-Entdeckung noch einmal genauer erkunden und ausweiten. Obwohl Goliath ohnehin zu den wenigen, finanziell sehr stark ausgestatteten Explorern an der TSX Venture gehört, hatte man sich dann dazu entschlossen für diese und zukünftige Arbeiten über einen so genannten "Bought Deal" noch einmal rund 20 Mio. CAD brutto aufzunehmen. Allerdings war die Nachfrage nach Bekanntgabe dieses Deals nach Aussage des Unternehmens gerade von institutioneller Seite so überwältigend, dass man die Finanzierung um noch einmal mehr als 4 Mio. CAD ausweiten "musste"! Jetzt mehr erfahren: Überwältigende, institutionelle Nachfrage: Goliath Resources erhöht Finanzierung auf 24 Mio. CAD! Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach! Risikohinweis & Disclaimer I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen. II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland fon ..: +49 (0)40 - 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Pressekontakt: GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg fon ..: +49 (0)40 - 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten