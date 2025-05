Startseite Exklusives Investoren-Event: Treffen Sie EcoGraf-Geschäftsführer Andrew Spinks live in Frankfurt Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-06 07:58. Einmalige Gelegenheit: Die innovative Graphitgesellschaft EcoGraf Ltd. präsentiert sich am 20. Mai 2025 live in Frankfurt. Lassen Sie sich vom Management über die jüngsten Entwicklungen informieren! Die Transformation hin zur Elektromobilität und nachhaltigen Energiespeicherung ist in vollem Gange, und der Bedarf an kritischen Batterierohstoffen steigt rasant. Ein Schlüsselmaterial dabei ist hochreines Graphit, das für die Anoden in Lithium-Ionen-Batterien unerlässlich ist. An vorderster Front dieser Entwicklung steht das australische Unternehmen EcoGraf Limited (ASX: EGR, FSE: FMK), das eine vertikal integrierte und nachhaltige Lieferkette für Batterieanodenmaterialien aufbaut - und dazu beiträgt, die Abhängigkeit des Westens von China zu verringern. Für Investoren und Interessierte bietet sich nun eine einmalige Gelegenheit, tiefere Einblicke in die Strategie und die neuesten Fortschritte von EcoGraf zu gewinnen: Am Dienstag, den 20. Mai 2025, lädt GOLDINVEST gemeinsam mit EcoGraf zu einer exklusiven, kostenlosen Investorenpräsentation nach Frankfurt am Main ein. Kostenlose Anmeldung erforderlich: Jetzt Teilnahme sichern! Direkter Draht zum Management: Andrew Spinks präsentiert Das Highlight des Abends ist die Präsentation von EcoGraf CEO Andrew Spinks. Er wird persönlich die aktuellen Entwicklungen des Unternehmens vorstellen, Einblicke in die laufenden Projekte geben und die Zukunftspläne für den Aufbau einer nachhaltigen Batterie-Wertschöpfungskette erläutern. EcoGraf positioniert sich als wichtiger Akteur, um die wachsende Nachfrage aus Europa und der Welt zu bedienen, und setzt dabei auf innovative und umweltfreundliche Verfahren zur Herstellung von hochreinem Kugelgraphit (HFfree). Im Anschluss an die Präsentation haben die Teilnehmer die Möglichkeit, im Rahmen einer offenen Q&A-Runde ihre Fragen direkt an das Management zu richten. Nutzen Sie die Chance, unmittelbares Feedback zu erhalten und die Hintergründe der Unternehmensstrategie besser zu verstehen.

Netzwerken und Austauschen in exklusivem Rahmen Das Event bietet nicht nur wertvolle Informationen aus erster Hand, sondern auch eine hervorragende Plattform zum Netzwerken. Treffen Sie andere Anleger und Investoren, tauschen Sie sich über die Chancen im Batteriemarkt aus und knüpfen Sie wertvolle Kontakte in einem exklusiven Rahmen. Der Abend klingt bei einem offenen Austausch aus, der genügend Raum für Gespräche bietet. Kostenlose Anmeldung erforderlich: Jetzt Teilnahme sichern! Eventdetails im Überblick: Was: Exklusive Investorenpräsentation von EcoGraf mit CEO Andrew Spinks

Wann: Dienstag, 20. Mai 2025

Einlass: ab 16:30 Uhr

Präsentation: 17:00 bis 18:00 Uhr

Offener Austausch: 18:00 bis 19:00 Uhr

Wo: MAINHAUS Stadthotel, Mainberg 3-11, 65929 Frankfurt a.M.

Veranstalter: GOLDINVEST in Kooperation mit EcoGraf

Teilnahme: Kostenlos, Anmeldung erforderlich

Besonderheit: Die Teilnehmerzahl ist streng auf 80 Personen begrenzt. Angesichts der begrenzten Plätze empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung. Sichern Sie sich Ihre Teilnahme an diesem exklusiven Event und erhalten Sie wertvolle Einblicke in eines der spannendsten Unternehmen im Bereich der Batterierohstoffe. Die Anmeldung erfolgt über die offizielle Event-Landingpage. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, EcoGraf und CEO Andrew Spinks persönlich in Frankfurt zu treffen und sich aus erster Hand über die Zukunft der Batteriematerialien zu informieren. GOLDINVEST freut sich darauf, Sie bei diesem besonderen Event begrüßen zu dürfen. Risikohinweis & Disclaimer I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen. II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise. III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

