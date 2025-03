Startseite Pressevorlage zur Veröffentlichung von "Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken" (2025) Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-03-18 12:28. Diese Pressevorlage zu "Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken" ist honorarfrei für redaktionelle Zwecke nutzbar. Abdruck und digitale Veröffentlichung sind mit vollständiger Angabe gestattet. Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken ist eine tiefgehende, sprachgewaltige Erzählung über Manipulation, Gier und die unausweichlichen Mechanismen von Macht. Basierend auf den alten Archetypen des Narren und des Herrschers entfaltet sich eine zeitlose Geschichte, die sich zwischen Ironie und Tragik bewegt. Mit einer Mischung aus scharfem Witz, literarischer Tiefe und eindringlicher Bildsprache entwirft das Werk ein Szenario, das zugleich historisch anmutet und von brennender Aktualität ist. Zwischen Hofnarren, Goldsäcken und den Spielregeln des Schattens offenbart sich eine bittere Wahrheit: Wer glaubt, das Spiel zu lenken, ist oft nur eine Spielfigur. Ob als literarisches Werk, Hörspiel oder musikalische Bühnenfassung - Der Narr und der Zar ist mehr als eine Geschichte. Es ist ein Spiegel, der dem Publikum die Frage stellt: Wer trägt heute die Masken? Und wer zieht wirklich die Fäden? Das Werk und die Idee des Künstlers Im Folgenden werden Auszüge aus Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken sowie die Gedanken des Künstlers präsentiert. Diese Reflexionen ermöglichen einen tieferen Blick auf das zentrale Motiv: das unaufhörliche Spiel um Macht, die List der Worte und die Tragödie derer, die zu spät erkennen, dass sie nur Figuren auf einem fremden Brett sind. Auszug aus "Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken" (2025) "Narr," sprach der Zar schließlich, seine Stimme wie das Schaben eines Dolches über Stein, "du gibst mir Gold. Doch ich frag' mich - was verlangst du im Gegenzug?" Friedrich, der Narr, schlug ein Rad auf dem kalten Marmorboden des Saales, landete geschmeidig und klatschte in die Hände. "Ei, Majestät! Was sollte ein Narr verlangen?" rief er. "Ich verlange nichts, nichts als Euer Wohl und Euren Glanz! Nehmet, gebet, lasset rollen - denn wo Gold fließt, da fließt auch das Volk!" Der Zar wiegte das Haupt, ließ die Münze sinken. "Und wenn es ertrinkt?" Friedrich kicherte. "Dann, Majestät, dann seid Ihr's, der es rettet!" #Ideenskizze und Handlungsstrang Macht ist ein Spiel - doch wer sind die Spieler? Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken spielt auf mehreren Ebenen. Vordergründig ist es eine Geschichte über einen klugen Narren, einen machtbewussten Herrscher und eine Gesellschaft, die sich nur allzu bereitwillig lenken lässt. Doch dahinter verbirgt sich ein tiefer gehendes Narrativ über Manipulation, ökonomische Abhängigkeiten und den ewigen Kreislauf der Macht. Die Masken, die die Figuren tragen, sind nicht bloß Verkleidung - sie sind das Kernstück des Spiels. Jeder Charakter hat eine Rolle, die ihm auferlegt wurde oder die er sich selbst wählte. Doch die Frage bleibt: Wer spielt aus freiem Willen? Und wer ist längst gefangen? Das Werk bewegt sich zwischen Satire und Tragik. Die Sprache ist verspielt, doch jedes Wort hat Gewicht. Friedrich, der Narr, bringt das Volk mit Gold zum Lachen - doch es ist ein Lachen, das trügt. Lutger, der Schattennarr, sieht das Spiel durchschaut und warnt: "Gold nimmt mehr, als es gibt." Und der Zar? Er hält die Münzen in der Hand, doch nicht die Kontrolle. In der musikalischen Umsetzung erhält das Stück eine weitere Dimension. Die Klanglandschaft reicht von schelmischen Lauten bis hin zu düsteren Melodien, die die Abgründe der Macht illustrieren. In der Hörspieladaption wird mit akustischen Masken gearbeitet: Stimmen verzerren sich, klingen doppeldeutig - als würde das Spiel nicht nur erzählt, sondern auf einer Metaebene direkt vor dem Zuhörer stattfinden. Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken ist eine Erzählung für eine Welt, in der sich Geschichte wiederholt, weil ihre Lektionen zu oft überhört werden. Abschlussbetrachtung Dieses Werk ist ein vielschichtiges Spiel aus Sprache, Bild und Klang. Es unterhält, es verwirrt, es hält dem Publikum einen Spiegel vor. Die Masken fallen - doch was bleibt darunter? "Ein Narr, der flieht, ist kein Narr mehr.

Er ist nur noch ein Mann ohne Bühne.

Und ohne Bühne - wer hört ihm dann noch zu?" Die Bühne ist bereitet. Die Figuren sind gesetzt. Doch wer führt Regie? Disclaimer: Dieser Beitrag, einschließlich des Manuskripts "Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken" sowie der Gedanken des Künstlers, ist honorarfrei für redaktionelle Zwecke verfügbar. Der Urheber, Anselm Bonies (DREIFISCH), behält alle Rechte, insbesondere das Recht auf Namensnennung und die Anerkennung der Urheberschaft. Eine Nutzung außerhalb des redaktionellen Kontexts, insbesondere für werbliche oder kommerzielle Zwecke, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Urhebers nicht gestattet. Änderungen am Inhalt bedürfen ebenfalls der Zustimmung des Urhebers. Bei Abdruck oder digitaler Veröffentlichung ist die vollständige und korrekte Quellenangabe "Anselm Bonies (DREIFISCH)" erforderlich. Der Urheber behält sich das Recht vor, die Einhaltung der Nutzungsbedingungen zu überprüfen.

