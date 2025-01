Startseite Kunst und Technologie verschmelzen: Ein innovatives Konzept für neue Erlebniswelten Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-17 10:32. Das ZIM-Projekt "Immersive MTI" mit vier Netzwerpartner:innen hat das Ziel, neue Möglichkeiten für kreative und kulturelle Erlebnisse zu schaffen. So verschmelzen Kunst und moderne Drohnentechnologie. Das Projekt "Immersive MTI" hat das Ziel, neue Möglichkeiten für kreative und kulturelle Erlebnisse zu schaffen. Es soll ein flexibles Framework entstehen, das es ermöglicht, interaktive Räume und Inhalte einfacher zu gestalten. Dabei stehen innovative Projektionstechnologien und die Verbindung von Mensch und Technik im Mittelpunkt. Das Team MIREVI (Mixed Reality and Visualization) der Hochschule Düsseldorf arbeitet in diesem Projekt mit den Unternehmen SkySpirit GmbH, tennagels Medientechnik GmbH und zusammen. Das Projekt wird mit rund 866.000 Euro vom Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) gefördert. Herausforderungen bei immersiven Installationen Immersive Technologien bieten viele Möglichkeiten, virtuelle und reale Welten zu verbinden und interaktive Erlebnisse zu schaffen. Solche Installationen, z. B. in Museen oder bei Kunstausstellungen, ziehen oft ein großes Publikum an. Doch ihre Planung ist komplex, da sie sich nicht einfach auf andere Räume übertragen lassen. Besonders herausfordernd wird es, wenn Drohnen Teil der Installationen sind. Diese müssen dynamisch auf das Publikum reagieren und Inhalte präzise anzeigen. Ziel des Projekts "Immersive MTI" ist es, eine flexible Lösung zu entwickeln, die diese Herausforderungen meistert und die Umsetzung solcher Installationen vereinfacht. Gemeinsame Umsetzung innovativer Drohnen- und Projektionstechnologie Die besondere Herausforderung des Projekts liegt in dem Ansatz, hochdynamische, interaktive und immersive Projektionen auf bewegliche Drohnen in Echtzeit zu realisieren und diese vorher im modularen Framework präzise zu planen und zu prüfen. Das Projekt beinhaltet nicht nur die technische Herausforderung der präzisen Projektion auf gekrümmte und sich bewegende Oberflächen, sondern auch die Integration dieser Projektionen in eine interaktive Umgebung, die auf die Interaktionen der Besucher:innen reagiert. Die Kombination aus Echtzeit-Datenfusion, prädiktiver Algorithmen und adaptiver Projektionstechnologie hebt dieses Projekt deutlich von bestehenden Lösungen ab. Die SkySpirit GmbH übernimmt die Entwicklung des autonomen Drohnenschwarms. Ziel ist es, Inhalte ohne Verzögerung und Verzerrung sowohl auf die Drohnen als auch in den Raum zu projizieren. Hierzu entwickelt die tennagels Medientechnik GmbH prädiktive Algorithmen und adaptive Projektionsmethoden. Zusätzlich sorgt die Capture-Media-Beteiligungs-GmbH mit einer innovativen Pipeline dafür, dass die projizierten Inhalte interaktiv und durch den Einsatz von generativer KI dynamisch gestaltet werden. Damit alle Komponenten nahtlos zusammenarbeiten, wird ein skalierbares, kamerabasiertes Personen-Tracking-System benötigt. Das Team MIREVI (Mixed Reality and Visualization) der Hochschule Düsseldorf entwickelt hierfür einen Hybridansatz, der markerbasiertes und markerloses Full-Body-Tracking kombiniert, um das Publikum einzubeziehen. Die Idee zum Projekt "Immersive MTI" ist im Rahmen des Innovationsnetzwerks AIMECA - Künstliche Intelligenz in der medizinischen Versorgung entstanden. Das Netzwerk wird durch das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) gefördert. Als Mitglied des Netzwerks werden die Partner:innen aktiv bei der Umsetzung und Finanzierung von F&E-Projekten unterstützt. Betreut wird AIMECA von der IWS GmbH , die auch das Antragsmanagement der Kooperationsprojekte übernimmt und die Mitglieder bei der Entwicklung neuer Technologien intensiv begleitet. _Weitere Informationen finden Sie unter _ _www.aimeca.net_ Projektbeteiligte "Immersive MTI" SkySpirit GmbH | Stuttgart

tennagels Medientechnik GmbH | Düsseldorf

Capture-Media-Beteiligungs GmbH | Düsseldorf

