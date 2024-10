Startseite Arztpraxen und medizinische Versorgungszentren: Mit der Digitalisierung Schritt halten Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-10-30 14:52. Moderne Netzwerk- und Telekommunikationstechniken spielen eine immer wichtigere Rolle im Gesundheitssektor, insbesondere in Arztpraxen und medizinischen Versorgungszentren. Die Digitalisierung hat auch im Gesundheitswesen Einzug gehalten und verändert die Art und Weise, wie Arztpraxen und medizinische Versorgungszentren arbeiten. Daher spielt eine moderne Netzwerk- und Telekommunikationstechniken eine immer wichtigere Rolle im Gesundheitssektor. Diese bietet nicht nur die Möglichkeit, die Effizienz der medizinischen Versorgung zu steigern, sondern auch die Qualität der Patientenbetreuung zu verbessern. Durch die Integration fortschrittlicher Kommunikationslösungen können medizinische Einrichtungen ihre internen Abläufe optimieren, den Informationsaustausch erleichtern und eine bessere Vernetzung mit anderen Gesundheitseinrichtungen ermöglichen. Ein entscheidender Aspekt der modernen Netzwerk- und Telekommunikationstechnik im Gesundheitswesen ist die elektronische Patientenakte (ePA). Diese ermöglicht es, Patienteninformationen sicher zu speichern und bei Bedarf schnell und effizient abzurufen. "Ein weiteres wichtiges Element ist die Telemedizin, die durch moderne Telekommunikationstechniken erheblich erleichtert wird. Telemedizinische Anwendungen ermöglichen es Ärzten, Patienten auch aus der Ferne zu betreuen, was besonders in ländlichen Gebieten oder während Pandemien von Vorteil ist. Diese Anwendungen reichen von einfachen Video-Konsultationen bis hin zu komplexeren telemedizinischen Diensten, die den Austausch von medizinischen Bildern und Daten in Echtzeit ermöglichen. Durch die Integration solcher Technologien können Arztpraxen und medizinische Versorgungszentren ihre Erreichbarkeit und Flexibilität erhöhen, was zu einer besseren Patientenversorgung führt", sagt Winfried Hecking, Chef des Telekommunikations- und Netzwerkspezialisten Hecking Elektrotechnik aus Mönchengladbach (www.firma-hecking.de). Hecking Elektrotechnik ist seit vielen Jahren in der Modernisierung und Installation von Telekommunikationsanlagen tätig und begleitet Privatleute und Unternehmen beim Aufbau sicherer und effizienter Strukturen. Ebenso nimmt Hecking Elektrotechnik die Installation von Anlagen für Kabelfernsehen im Privathaushalt vor. Auch die interne Kommunikation profitiere erheblich von modernen Netzwerk- und Telekommunikationstechnik. Sichere Messaging-Dienste, interne Netzwerke und mobile Geräte ermöglichen einen schnellen Informationsaustausch zwischen Ärzten, Pflegepersonal und Verwaltung. Dadurch könnten Abläufe effizienter gestaltet werden, und es sei einfacher, auf unerwartete Situationen zu reagieren. Dies sei besonders wichtig in Notfallsituationen, in denen eine schnelle Kommunikation entscheidend sein kann. Daher rät der Experte für Telekommunikations- und Netzwerktechnik, dass Betreiber von Arztpraxen und medizinischen Versorgungszentren sich ihre digitale Infrastruktur genau anschauen sollten. "Zunächst ist es wichtig, eine Bestandsaufnahme der bestehenden IT-Infrastruktur durchzuführen, um festzustellen, welche Komponenten aufgerüstet oder ersetzt werden müssen. Dies kann die Netzwerkkapazität, die Sicherheitssysteme und die Hardware betreffen. Bei der Auswahl der neuen Technologien sollten medizinische Einrichtungen darauf achten, dass diese skalierbar und zukunftssicher sind, um den sich schnell ändernden Anforderungen im Gesundheitssektor gerecht zu werden." Für die zukunftsorientierte Integration dieser Technologien in Arztpraxen und medizinischen Versorgungszentren kann auch eine Modernisierung der Telekommunikations- und Netzwerkinfrastruktur notwendig sein. Diese ist Winfried Hecking zufolge notwendig, um den wachsenden Anforderungen an digitale Gesundheitslösungen, die sichere Verarbeitung sensibler Patientendaten und eine optimierte interne Kommunikation gerecht zu werden. "Der erste Schritt in einem Modernisierungsprozess ist eine gründliche Bestandsaufnahme der bestehenden IT- und Telekommunikationsinfrastruktur. Dies umfasst die Überprüfung der aktuellen Netzwerkkapazitäten, der eingesetzten Hardware und Software sowie der bestehenden Sicherheitsvorkehrungen. Basierend auf dieser Bestandsaufnahme sollte eine Bedarfsanalyse durchgeführt werden, um festzustellen, welche Verbesserungen erforderlich sind, um die gewünschten Ziele zu erreichen. Diese Analyse hilft dabei, Schwachstellen zu identifizieren und Prioritäten für die Modernisierung zu setzen." Dazu kommt: Eine moderne Netzwerkstruktur erfordert eine ausreichende Bandbreite, um eine Vielzahl von digitalen Gesundheitsanwendungen zu unterstützen, einschließlich elektronischer Patientenakten, Telemedizin-Dienste und interner Kommunikationsplattformen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass das Netzwerk über genügend Kapazität verfügt, um eine hohe Datenübertragungsrate zu ermöglichen und Latenzzeiten zu minimieren. Der Einsatz von leistungsfähigen Routern, Switches und möglicherweise die Umstellung auf Glasfaser-Technologie kann erforderlich sein, um diese Anforderungen zu erfüllen. Winfried Hecking betont: "Die Planung und Umsetzung einer solchen Modernisierung erfordert spezialisierte IT-Kenntnisse. 