Startseite Der gute Berater: Passgenaue Strategien für jede Lebensphase Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-09-24 05:26. Die finanzielle Planung ist eine lebenslange Reise, die sich ständig ändert und an die individuellen Lebensumstände anpassen muss. Ein guter Berater spielt hierbei eine entscheidende Rolle! Man stelle sich eine Person Mitte 30 vor, die gerade eine Familie gegründet hat und nun darüber nachdenkt, wie sie ihre finanziellen Ziele erreichen kann. Vielleicht möchte sie ein Haus kaufen, für die Ausbildung ihrer Kinder sparen oder ihre Altersvorsorge aufbauen. Diese finanziellen Herausforderungen können überwältigend erscheinen, insbesondere in einer Zeit, in der die Märkte volatil sind und die wirtschaftliche Unsicherheit zunimmt. Wie navigiert sie durch dieses komplexe Finanzumfeld, um ihre langfristigen Ziele zu erreichen, ohne ihre aktuelle Lebensqualität zu beeinträchtigen? Hier kommt die Expertise eines erfahrenen Finanzberaters ins Spiel. Ein guter Berater hilft, die richtige Strategie zu entwickeln, die sowohl die aktuellen Bedürfnisse als auch die zukünftigen Ziele berücksichtigt. Aber wie genau gelingt es einem Berater, maßgeschneiderte Strategien zu entwerfen, die auf die spezifischen Lebensphasen und Herausforderungen seiner Kunden zugeschnitten sind? "Die Fähigkeit, auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden einzugehen, fundierte Entscheidungen zu treffen und emotionale Fallen zu vermeiden, ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen finanziellen Zukunft. Ein guter Berater beginnt damit, die spezifischen Lebensphasen des Kunden zu verstehen und deren Auswirkungen auf die finanzielle Situation zu analysieren. Jeder Mensch durchläuft unterschiedliche Phasen im Leben, die verschiedene finanzielle Bedürfnisse, Ziele und Risikotoleranzen mit sich bringen", betont Finanz-Analytiker Haimo Wassmer aus Nettetal (Wassmer Wealth Management, www.wwm.finance). Daher müsse es in unterschiedlichen Lebensphasen um unterschiedliche Fragen gehen. Gehe es in einer frühen Phase in der Regel um den Aufbau von Vermögen und die Nutzung des langen Anlagehorizonts, um Wachstumschancen zu maximieren, stünden in einem mittleren Lebensalter vor allem finanzielle Stabilität, Immobilienkäufe und Absicherung der Familie im Vordergrund. Bei der Vorsorge für und dem Übergang in den Ruhestand zwischen 50 und 60 Jahren verlagerten sich die Schwerpunkte auf Kapitalerhalt und die Planung für den Ruhestand, während im Ruhestand selbst der Fokus auf stabilen Einkünften und Kapitalerhalt liege, um den Lebensstandard zu sichern. Für Haimo Wassmer gilt: "Jeder Kunde hat einzigartige finanzielle Ziele und Bedürfnisse. Ein kompetenter Berater nimmt sich die Zeit, diese zu ermitteln und zu dokumentieren. Folgende Fragen können dabei helfen: Was sind die kurzfristigen und langfristigen finanziellen Ziele? Welche Verpflichtungen und Ausgaben sind in den verschiedenen Lebensphasen zu erwarten? Und wie hoch ist die aktuelle Risikobereitschaft und wie könnte sie sich ändern? Durch das Erfassen dieser Informationen kann der Berater eine maßgeschneiderte Anlagestrategie entwickeln, die den persönlichen Zielen und der Lebenssituation des Kunden entspricht." Ein guter Berater verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem alle Aspekte der finanziellen Situation des Kunden berücksichtigt werden. Dazu gehört nicht nur die Investition in Aktien, sondern auch die Berücksichtigung anderer Anlageklassen wie Anleihen, Immobilien und alternative Anlagen. Diversifikation ist entscheidend, um das Risiko zu minimieren und langfristig stabile Renditen zu erzielen. Diversifikation ist eine der effektivsten Methoden, um das Risiko in einem Anlageportfolio zu reduzieren. Ein gut diversifiziertes Portfolio beinhaltet eine ausgewogene Mischung aus verschiedenen Anlageklassen und Marktsegmenten. Dadurch kann ein Berater die Volatilität minimieren und das Potenzial für stabile Renditen erhöhen. Haimo Wassmers Haltung dazu lautet: "Es reicht bei weitem nicht aus, nur einige liquide und illiquide Produkte auszuwählen, um darin die vorhandenen Gelder anzulegen und dann aufs Prinzip Hoffnung zu setzen, dass schon alles gutgehen wird. Vermögensmanagement ist das Stichwort, und das ist eben mehr als die reine Geldanlage." Für den Experten bedeutet Vermögensmanagement daher, eine passgenaue Strategie für alle Finanzfragen zu entwickeln und Anlageberatung und Vermögensoptimierung zu verknüpfen mit dem Ziel, in jeder Lebenslage ausreichend liquide zu sein. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Wassmer Wealth Management

Über Wassmer Wealth Management

Individuelle Finanzkonzepte nach dem Motto "mit weniger Aufwand mehr erreichen": Dafür steht Wassmer Wealth Management ("WWM") in Nettetal. Inhaber Haimo Wassmer verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie und der Beratung anspruchsvoller Privatkunden wie Unternehmern, Ärzten und anderen Freiberuflern und verfügt über eine umfassende Expertise im Vermögensmanagement und in der Ruhestandsplanung. Ausgangspunkt ist immer eine umfangreiche und detaillierte Vermögensanalyse unter Zuhilfenahme innovativer Software-Lösungen. Damit zeigt Haimo Wassmer den Mandanten von WWM ihre Vermögensverhältnisse genau auf, ermittelt die tatsächlichen Renditen der vorhandenen Kapitalanlagen und entwickelt eine Strategie, vorab definierte finanzielle Ziele mit so wenig eigenem Einsatz wie möglich zu erreichen. Haimo Wassmer verfügt über langjährig bewährte Zugänge zu hochprofessionellen Investmentlösungen angesehener und etablierter Gesellschaften (Wertpapiere, Erneuerbare Energien, Immobilien), die sich durch ein optimiertes Rendite-Risiko-Management auszeichnen und welche in der Regel normalerweise nur institutionellen Großinvestoren zur Verfügung stehen. Jede Lösung ist umfangreich geprüft, um den Mandanten den Zugang zu nur wirklich einwandfreie Investitionsmöglichkeiten zu ermöglichen, die ihre Zwecke auch langfristig erfüllen können. Ebenso ist Haimo Wassmer Gründer und Geschäftsführer der e:mendata GmbH mit Sitz in Nettetal. Der IT-Dienstleister für die Finanzdienstleistungsindustrie bietet selbstentwickelte Tools, um Finanzdienstleistern die Beratung zu erleichtern und alle Möglichkeiten zu eröffnen, die sie für eine individuelle Finanz- und Ruhestandsplanung sowie die Berechnung der Rentabilität von Lösungen auch in der betrieblichen Altersvorsorge und zum Beispiel bei Photovoltaik-Investments benötigen. Weitere Informationen unter www.wwm.finance und www.emendata.de.

