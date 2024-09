Startseite Stiftung Lebensspur e. V.: 4. Benefiz-Veranstaltung im Senftöpfchen Theater Pressetext verfasst von prmaximus am Sa, 2024-09-07 09:43. Köln. Am 21. September findet ab 20.15 Uhr die 4. Benefiz-Veranstaltung ("Das Komma ist entscheidend...") im Senftöpfchen Theater in Köln statt. Ein literarischer und musikalischer Abend, der von Humor, Charme und Geist der vorgetragenen Autoren geprägt ist, und von der Spielfreude des Vielleser-Teams Karl Ferdinand von Thurn und Taxis und Joachim Sandner lebt. Der Erlös kommt der Stiftung Lebenspur e. V. zu Gute. Die Stiftung Lebensspur e. V. setzt sich insbesondere für Menschen mit Hör-, Seh- oder Körperbehinderung ein.

Schwerpunkte unserer Aktivitäten sind Workshops zur Persönlichkeitsstärkung und Vergabe von Stipendien für Schüler mit Behinderung. Unsere Lebensspur-Auszeichnung zeichnet behinderte Persönlichkeiten für ihre besonderen Lebenswege aus. Die Organisation mit Sitz in Köln wurde 2012 gegründet. Weitere Informationen zur Organisation: www.stiftung-lebensspur.de Tickets: Online und an der Theaterkasse

Einlass ab 19:30 Uhr / Beginn 20:15 Uhr

Senftöpfchen-Theater

Große Neugasse 2-4 in 50667 Köln

www.senftoepfchen-theater.de (Stiftung Lebensspur e.V.)

Jens Funk

Merlinweg 175 50997 Köln

Deutschland E-Mail: Presseinformation@Stiftung-Lebensspur.de

Homepage: https://www.Stiftung-Lebensspur.de

Telefon: +49 (0) 2233-6198723 Pressekontakt

(Stiftung Lebensspur e.V.)

Jens Funk

Merlinweg 175 50997 Köln

Deutschland E-Mail: Jens.Funk@Stiftung-Lebensspur.de

Homepage: https://www.Stiftung-Lebensspur.de

Telefon: +49 (0) 2233-6198723 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten