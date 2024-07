Buchtipp: Frauen-Leben in Nigeria / Neu erschienen: Erstes E-Book in englischer Sprache

Als Lehrerin in Ibadan hat Vera Mountney authentische Einblicke in das Leben in Nigeria erhalten. Ihre Erfahrungen wurden jetzt neu in englischer Sprache im Verlag Kern veröffentlicht. Das E-Book trägt den Titel „When the Bats Fly, I Dream of Nigeria“ (ISBN 978-3-95716-409-4) und ist überall erhältlich, wo es E-Books gibt. Trotz Armut, Angst, Gewalt, Sterben und Überlebenskampf hat das Leben und Arbeiten in Nigeria die Autorin darin bestärkt, an das Gute im Menschen zu glauben. Auch wenn in diesem Land ein Frauenleben nicht viel zählt, so hat sie doch stolze und starke Frauen in Ibadan getroffen, die nicht aufgeben und die für sich und ihre Kinder kämpfen. Von ihnen wurde sie als weiße Europäerin als eine von ihnen willkommen geheißen.

Vera Mountney lebt in Norddeutschland und arbeitet als Sprachlehrerin, Übersetzerin und Karriere-Coach.

In deutscher Sprache liegt ihr Buch als Print-Ausgabe vor. Es trägt den Titel „Wenn Fledermäuse fliegen, träume ich von Nigeria“ (ISBN 978-3-95716-007-2) und kann im Online-Shop verlag-kern.de/ schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann auch der Buchhandel vor Ort die deutschsprachige Print-Version beschaffen.

English description:

Despite poverty, fear, violence, death and the fight for survival, Nigeria has encouraged her to believe in the good of mankind. Even though a woman’s life in Nigeria does not count for much, she met proud and extremely tenacious women in Ibadan who have not given up and are still fighting for themselves and for their children. They welcomed her, a white European woman, as one of them. The steadfastness shown gives hope that it is worth fighting for tolerance, especially when it seems hopeless.

About the Author:

Vera Mountney was born in a small village situated in Germany, and she works as a language teacher, translator and carrier coach. Throughout her varied career, she has lived, worked and visited many countries, several of which were in Africa. „You either love Africa or you hate it. The continent gets in your blood and the experiences and feelings remain forever”. This wonderful continent is never just black or white and she delivers this fact vividly in her book.

