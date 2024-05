Startseite Chancen nicht nur für Acryl: Ceresana-Report zum europäischen Markt für Farben und Lacke Pressetext verfasst von Ceresana am Di, 2024-05-14 08:52. Wasser gewinnt als Lösungsmittel weiter Marktanteile: Wasserbasierte Farben und Lacke, vergleichsweise umweltfreundlich, befriedigen in Europa bereits mehr als die Hälfte der Nachfrage. Laut dem neusten Ceresana-Report zu Beschichtungen verbrauchen die Europäer pro Jahr insgesamt rund 9,2 Millionen Tonnen Farben und Lacke. Zunehmend werden biobasierte Anstrichmittel eingesetzt, die sich gut mit Bio-Dämmstoffen, Bio-Klebstoffen und anderen nachhaltigen Baumaterialien kombinieren lassen. Weiterhin steigt aber auch der Absatz von Farbprodukten auf Basis von Kunststoffen wie Acryl, Alkyd, Epoxid, Polyurethan oder Polyester. Allein auf Vinylfarben entfallen derzeit rund 23 % des gesamten Verbrauchs. Die Marktforscher machen Prognosen bis zum Jahr 2032: Auf dem europäischen Anstrichmittel-Markt erwarten sie das stärkste Wachstum für Acrylfarben. Verhaltene Aussichten für die Bauindustrie Für die Bauwirtschaft, das größte Einsatzgebiet für Farben und Lacke, rechnet Ceresana frühestens ab dem Jahr 2025 wieder mit einem stärkeren Wachstum. Die Marktanalysten prognostizieren, dass im Jahr 2032 in Europa rund 56 % aller Beschichtungen von der Bauindustrie abgenommen werden: Fassaden- und Innenwandfarben für den Wohnungs-bau, aber auch Bautenfarben für Wirtschaftsbau- und Infrastruktur-Projekte. Derzeit entwickelt sich der Gewerbebau meist besser als der Wohnbau; allerdings sinkt die Nachfrage nach Büro-Immobilien. Nicht nur der Neubau, auch das Bausegment Renovierung leidet unter der schwachen Baukonjunktur. In den europäischen Ländern entwickeln sich die verschiedenen Bausegmente jedoch unterschiedlich. Ceresana erwartet, dass im Bau-Sektor die Nachfrage nach Farben und Lacken insgesamt durchschnittlich 1,2 % pro Jahr wachsen wird. Nach Gebäuden sind Industriegüter das zweitgrößte Anwendungsgebiet für Beschichtungen. Am dynamischsten steigt der Verbrauch in den Sektoren Holzverarbeitung und Fahrzeuge. Aktuelle 6. Auflage der Marktstudie „Farben und Lacke – Europa“: Kapitel 1 bietet eine umfassende Analyse des europäischen Marktes für Farben und Lacke – einschließlich Prognosen bis 2032: Anschaulich dargestellt wird die Entwicklung von Produktion und Verbrauch (jeweils in Tonnen) und des Umsatzes (in Dollar und Euro). Die Anwendungsgebiete von Farben und Lacken werden einzeln betrachtet, sowohl was den Verbrauch in Tonnen als auch den Umsatz in US-Dollar angeht. Unterschieden werden dabei die Bereiche: Bauwesen, Industrie (Bandbeschichtung, Sonstige), Fahrzeuge (OEM, Reparaturlacke, Schiffslacke), Holzverarbeitung, sonstige Anwendungen. Das Anwendungsgebiet „Bauwesen“ wird zusätzlich noch in die verschiedenen Bausegmente untergliedert: Neubau, Renovierung, Wohnungsbau, Gewerbebau. Der Verbrauch von Farben und Lacken wird aufgeteilt nach Produkt-Typen: Vinyl, Acryl, Alkyd, Epoxid, Polyurethan (PUR), Polyester, sonstige Polymere, sonstige Farben und Lacke. Die Studie schlüsselt auch die Marktdaten für die verschiedenen Technologien auf: Wasserbasierte Anstrichmittel, Lösungsmittelbasierte Farben und Lacke, Pulverlacke, sonstige Technologien.

In Kapitel 2 werden 23 europäische Absatzmärkte für Anstrichmittel einzeln betrachtet: außer den meisten EU-Staaten auch Großbritannien, Norwegen, Russland, Schweiz und die Türkei. Dargestellt werden dabei jeweils: Produktion, Verbrauch, Umsatz und Handel von Farben und Lacken. Der Verbrauch wird ausgewiesen für die verschiedenen Anwendungsgebiete, Produkt-Typen sowie Technologien. Im Unterschied zur Vorgängerstudie wird nun auch der Umsatz nach Anwendungsgebieten aufgeteilt. Zusätzlich wird auch auf Länderebene das Anwendungsgebiet „Bauwesen“ in die vier Bausegmente unterteilt.

Kapitel 3 bietet Unternehmensprofile der bedeutendsten Farben- und Lack-Produzenten in Europa, übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsstätten und Kurzprofil. Ausführliche Profile werden von 71 Herstellern von Farben und Lacken geliefert.

Weitere Informationen zur 6. Auflage der Marktstudie „Farben und Lacke – Europa-Report": https://ceresana.com/produkt/marktstudie-farben-und-lacken-europa

