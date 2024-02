Startseite Wärmepumpe LWDV jetzt zum Aktionspreis - Starten Sie günstig in die Wärmewende Pressetext verfasst von Selfio_GmbH am Di, 2024-02-06 14:30. Die Wärmepumpe ist in aller Munde, wenn es um umweltfreundliche Heizungen geht. Bei Selfio erhalten Sie die top Wärmepumpe LWDV von alpha innotec jetzt zum attraktiven Aktionspreis. Während des Aktionszeitraums sparen Sie bis zu 18 % auf den vorherigen Preis.

Sollten Sie staatliche Förderung im Rahmen der Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude im Rahmen eines Heizungstauschs (BEG) beantragen, so zählt die LWDV dank der guten Leistungswerte zu den förderfähigen Wärmepumpen. So können Sie die Investitionskosten für das Heizen mit klimafreundlicher Wärme aus der Luft noch weiter reduzieren. Wärmepumpe LWDV 91-1/3 von alpha innotec

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe LWDV eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser sowohl für den Neubau als auch für den Einbau in Bestandsgebäuden im Rahmen eines Heizungstauschs. Sie bietet moderne Technologie, überzeugende Leistungswerte und arbeitet auch bei niedrigen Außentemperaturen zuverlässig. Die LWDV besteht aus einer Außen- und Inneneinheit (Hydraulikmodul) und deckt bis zu 9 kW, bzw. 12 kW Heizleistung ab.

Die Inneneinheit der Wärmepumpe ist ausgestattet mit einem Elektroheizelement (6kW), Ausdehnungsgefäß (12 l), energieeffizienter Hochleistungsumwälzpumpe, Isoliergehäuse, Außenfühlern, Absperrhähnen sowie einer Wärmemengenerfassung. Die Produkteigenschaften der Luft-Wasser-Wärmepumpe LWDV von alpha innotec auf einen Blick:

• Invertertechnologie: Die Leistung der Wärmepumpe passt sich dem konkreten Bedarf an. Dadurch heizt die Wärmepumpe besonders sparsam und effizient. Wechselnde Anforderungen sind kein Problem.

• Flüsterleise: Die ohnehin leise Arbeitsweise der Außeneinheit der Wärmepumpe wird zusätzlich getoppt durch einen speziellen „Silent-Modus“ für einen besonders leisen Nachtbetrieb.

• Flexible Platzierung: Auch in engen räumlichen Verhältnissen findet sich durch den leisen Betrieb ein Aufstellungsort. Abstände zum Nachbarn können eingehalten werden und auch die Aufstellung direkt am Haus ist problemlos möglich. Kompakte Maße ermöglichen die platzsparende Aufstellung – so bleibt auch in kleinen Gärten genug Platz für Pflanzen, Sitz- und Spielgelegenheiten.

• Natürliches Kältemittel R290 (Propan): Es wird kein synthetisches Kältemittel eingesetzt, sondern umweltschonendes Propan.

• Vorlauftemperatur bis maximal 70 °C: Der Betrieb der Wärmepumpe mit Heizkörpern ist, durch die Möglichkeit auch mit hohen Vorlauftemperaturen zu heizen, kein Problem.

• Einfache Montage: Innovative Details und ein umfangreiches Zubehör erleichtern die Installation der Wärmepumpe. Dank Monoblockbauweise ist kein Kältemittelschein notwendig.

• Steuerung per App möglich: Die Steuerung und Überwachung der Wärmepumpe kann über das Internet erfolgen. Per alpha App ist der Zugriff per Smartphone oder Tablet komfortabel möglich.

• Förderfähig: Dank guter Leistungswerte und der Verwendung des Kältemittels Propan staatliche Förderung) beantragt und die Investitionskosten dadurch gesenkt werden. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe steht in attraktiven Sets mit Brauchwasser- und Pufferspeicher sowie Wand- oder Bodenkonsole zur Verfügung. Auch die Sets sind durch den Aktionspreis auf die Wärmepumpe LWDV aktuell besonders günstig erhältlich.

Mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe LWDV von alpha innotec erhalten Sie eine innovative, nachhaltige und langlebige Heizungslösung mit Wärmeenergie aus der Umgebungsluft. Steigen Sie jetzt auf die Wärmepumpe um und sparen Sie bei der Anschaffung! Bildnachweis: ©Selfio 3U HOLDING AG

Mandy Ebisch

Frauenbergstr. 31-33

D-35039 Marburg

+49 64 21 99 91 457

presse@selfio.de Über Selfio_GmbH Komplettes Benutzerprofil betrachten