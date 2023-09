Startseite Gesunde Morgenroutine - Starte Deinen Tag voller Energie! Pressetext verfasst von HannaSchoenert am Fr, 2023-09-22 16:30. Du möchtest Deinen Tag energiegeladen und produktiv beginnen? Eine gesunde Morgenroutine ist der Schlüssel dazu! Hier sind einige Tipps, wie du Deine Morgenroutine optimieren kannst: 1.Früh aufstehen: Stell den Wecker etwas früher, um genug Zeit für Dich selbst zu haben. Dadurch kannst Du den Tag in Ruhe starten und Dich mental darauf vorbereiten.

2.Wasser trinken: Beginne Deinen Tag mit einem Glas warmem Wasser, gerne mit einem Spritzer Zitrone. Das hilft, Deinen Körper zu entgiften und deinen Stoffwechsel anzukurbeln.

3.Bewegung: Ein kurzes Workout oder eine Yoga-Einheit am Morgen bringen deinen Kreislauf in Schwung und sorgen für gute Laune. Du kannst auch einen Spaziergang an der frischen Luft machen, um Deinen Körper zu aktivieren.

4.Gesundes Frühstück: Nimm dir Zeit für ein ausgewogenes Frühstück. Wähle frisches Obst, Vollkornprodukte und gesunde Proteine wie Eier oder Joghurt. Das gibt Dir die nötige Energie für den Tag.

5.Entspannung: Gönn Dir einige Minuten der Ruhe und Stille, bevor der Trubel des Tages beginnt. Meditation oder Atemübungen können dabei helfen, Deinen Geist zu beruhigen und Stress abzubauen.

6.Planung: Nutze die Morgenstunden, um Deinen Tag zu planen. Schreibe Deine Aufgaben und Ziele auf und priorisiere sie. Eine klare Struktur hilft Dir dabei, den Tag effektiv zu nutzen.

7.Zeit für Dich selbst: Vergiss nicht, dir Zeit für Dich selbst zu nehmen. Mach etwas, das Dir Freude bereitet, sei es Lesen, Musik hören oder etwas Kreatives tun. Das stärkt Dein Wohlbefinden und Deine innere Zufriedenheit. Eine gesunde Morgenroutine erfordert Disziplin und Konsequenz, aber sie kann einen großen Unterschied in Deinem Leben machen. Beginne langsam und passe die Routine deinen Bedürfnissen an. Gib Deinem Körper und Geist den bestmöglichen Start in den Tag! Melde Dich zu meinem „High Energy“ Wochen-Programm an, um mit mir Deine ersten Schritte in eine positive und gesunde Richtung zu gehen:

https://kraft-im-alltag.com/high-energy-wochen-programm/

Das Niveau des Kurses passe ich in jeder Gruppe individuell an - je nach Erfahrung, Gesundheit und Level der TeilnehmerInnen. Die Basis meines „High Energy“ Wochen-Programms ist mein Workbook „Powerbank für Deinen Alltag“. Für weitere Informationen schreib mir gerne oder buche Dir ein kostenloses Erstgespräch mit mir:

https://kraft-im-alltag.com

info@kraft-im-alltag.com, +49 152 0394 2251 (WhatsApp & Telegram) Termine: Nächster Start ist am 16.10.2023

Das ganze Jahr stehen Dir allerdings mehrere Termine meines „High Energy“ Kurses zur Verfügung. Melde Dich gerne bei mir, um diese zu erfahren. Preise: 2 Wochen: 449 € (Netto), 1 Woche: 249 € (Netto). Mit dem Code „HighEnergy2023“ bekommst Du 10 Prozent Rabatt. Ich freue mich darauf, Dich auf Deinem Weg zu mehr Energie für Deine persönliche Powerbank zu begleiten!

Herzliche Grüße

