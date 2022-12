Startseite INQA-Coaching - der Nachfolger von UnternehmensWert:Mensch steht in den Startlöchern Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-12-21 15:32. Das INQA-Coaching wird Mitte 2023 die Nachfolge des Förderprogramms UnternehmensWert:Mensch antreten und bietet KMU hervorragende Möglichkeiten Innovationen durch Beratung und Umsetzung anzustoßen. Diesen August wurde vom Bundesamt für Arbeit und Soziales die Förderrichtlinie zum INQA-Coaching veröffentlicht. Das INQA-Coaching soll ab Mitte des Jahres 2023 Beratungsleistungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterstützen und erweitern. Dabei soll das Programm die Unternehmen dabei unterstützen ihren Weg in die digitale Zukunft zu finden. Die innovative und praxisorientierte Gestaltung dieses digitalen Wandels steht beim INQA-Coaching im Vordergrund und soll die Unternehmen auch mit Blick auf ökologische und demografische Herausforderungen resilienter machen. Die zuständigen Erstberatungsstellen befinden sich bereits im Aufbau und ein Start des INQA-Coachings ist für Mitte 2023 geplant. Information:

Inhalte des INQA Coaching für Unternehmen Das INQA-Coaching tritt die Nachfolge der zu Ende 2022 auslaufenden Programme unternehmensWert:Mensch (uWM) und uWM plus an. Thematisch knüpft das INQA-Coaching an beide Programme an und erweitert sie um agile Aspekte und Methoden. So sollen Unternehmen im Rahmen des INQA-Coachings bei der Digitalisierung von Prozessen, bei der Fachkräftesicherung und der Gestaltung und Etablierung einer modernen Unternehmenskultur unterstützt werden - und das unter Anwendung agiler Methoden. Hierbei steht die passgenaue und individuelle Lösung für das einzelne Unternehmen wieder im Vordergrund. Das INQA-Coaching wird aus Mitteln Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS), sowie des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert. Offizieller Programmstart ist der Sommer 2023. Wer wird gefördert Das Beratungsprogramm INQA-Coaching fördert kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Gestaltung einer mitarbeiterorientierten und zukunftsgerechten Personalpolitik und zur Förderung ihrer Innovationsfähigkeit. Wer gefördert wird: -KMU mit 1 bis zu 250 Beschäftigten

-mit Sitz in Deutschland

-mit einem bestehen seit mindestens 2 Jahren

-einem Jahresumsatz von weniger als 50mio EUR

-und einer Jahresbilanzsumme von weniger als 43mio EUR Was wird gefördert: Das INQA-Coaching für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) soll Unternehmen in den verschiedenen Bereichen dabei unterstützen zukunftssicher und resilienter zu werden. Dabei werden gemeinsam mit den autorisierten Prozessberaterinnen und Beratern Analysen zu den Stärken und Schwächen des Unternehmens erstellt, ebenso wie gemeinsam konkrete Handlungspläne entwickelt und festgehalten. Was gefördert wird: -Beratung zu nachhaltigen Veränderungs- und Lernprozessen im Unternehmen

--zu den Themen:

--Digitalisierung von Prozessen, Fachkräftesicherung und Gestaltung einer modernen Unternehmenskultur

-mit agilen Methoden

-Bis zu 12 Beratungstage mit zu je 1.200 EUR netto

-mit einem Zuschuss von bis zu 80%

-mit einer resultierenden maximalen Zuschusshöhe von 11.520 EUR

-durch autorisierte Prozessberaterinnen und Berater

-unter Einbezug der Beschäftigten

-mit einer Umsetzung in einem 7-monatigen Zeitraum Wie das INQA-Coaching abläuft Das INQA-Coaching ist in einen dreistufigen Prozess aufgeteilt um eine möglichst individuelle und ergebnisorientierte Lösung für das geförderte Unternehmen zu gewährleisten. -Stufe 1: Gespräch und Beratung an einer INQA-Erstberatungsstelle (IBS)

-Stufe 2: Bis zu 12 Beratertage Prozessberatung mit einer autorisierten Prozessberaterin oder Berater

-Stufe 3: Abschliessendes Ergebnisgespräch mit der Erstberatungsstelle (IBS) - 6 Monate nach Abschluss der Prozessberatung Hier geht es zur Förderrichtlinie INQA-Coaching vom 16.08.2022.

