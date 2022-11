Startseite Wärmepumpenheizkörper – eine effiziente Alternative zur Fußbodenheizung Pressetext verfasst von Selfio_GmbH am Do, 2022-11-03 13:42. Die Wärmepumpe erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und gilt als Schlüsseltechnologie der Energiewende. Während sie im Neubau bereits zum Standard gehört, besteht auch bei vielen Altbau-Besitzern der Wunsch, auf die Wärmepumpe umzurüsten. Da die Wärmepumpe umso effizienter arbeitet, je niedriger die Vorlauftemperatur des Heizungssystems eingestellt ist, empfiehlt sich die Kombination mit einer Fußbodenheizung. Nicht immer ist der Einbau einer Flächenheizung jedoch möglich oder gewollt. Wärmepumpenheizkörper sind aufgrund ihrer Konstruktion für die Nutzung mit Niedertemperatursystemen ausgelegt und bieten eine gute Alternative zur Fußbodenheizung als effizienter Partner einer Wärmepumpe. Kombination der Wärmepumpe mit Heizkörpern – das gilt es zu beachten Es muss nicht immer die Fußbodenheizung sein. Auch wenn die Flächenheizung der optimale Partner der Wärmepumpe ist, kann sie auch mit Heizkörpern betrieben werden. Damit diese Kombination effizient ist, sollte der Energiebedarf des Gebäudes nicht zu hoch sein. Das erreichen Hausbesitzer mit Dämmmaßnahmen sowie neuen Fenstern und Türen. Ein weiterer Einflussfaktor ist die Art des Heizkörpers. Sind bereits effiziente Flachheizkörper eingebaut, so können sie in vielen Fällen mit der Wärmepumpe als Heizungssystem weitergenutzt werden. Insbesondere wenn alte Heizkörper überdimensioniert sind, ist die größere Fläche in Kombination mit der Wärmepumpe von Vorteil. Alternativ können Hausbesitzer auf größer dimensionierte Flachheizkörper wechseln oder, insbesondere wenn kein zusätzlicher Platz zur Verfügung steht, bei gleicher Heizkörpergröße effiziente Wärmepumpenheizkörper einbauen. Wärmepumpenheizkörper – Wohlfühlwärme bei niedriger Vorlauftemperatur Der Wärmepumpenheizkörper, auch Niedertemperaturheizkörper genannt, eignet sich für alle Heizungssysteme mit einer niedrigen Vorlauftemperatur. Der Austausch kann schnell und vor allem ohne große Schmutzentwicklung vorgenommen werden, da die vorhandenen Anschlüsse genutzt werden. Lediglich eine Steckdose wird zusätzlich benötigt. Was aber macht den Flachheizkörper zum Wärmepumpenheizkörper? Der spezielle Aufbau sorgt für eine besonders gute Wärmeleistung. Die spezielle Durchströmungstechnologie ermöglicht eine kurze Aufheizzeit. Zusätzlich sorgen direkt im Heizkörper verbaute Ventilatoren dafür, dass die Wärme schnell im Wohnraum verteilt wird. Sie werden automatisiert nach Bedarf zugeschaltet. Durch diese besondere Funktionsweise ermöglichen die Wärmepumpenheizkörper das energiesparende Beheizen des Wohnraums bei optimalem Komfort. Im Altbau bieten sie eine effiziente Möglichkeit, das Potenzial der Wärmepumpe durch eine niedrige Vorlauftemperatur auszuschöpfen – und das bei schneller Montage und geringem Aufwand für die Bewohner. Das funktioniert natürlich auch im Neubau. Entweder zur Komplettausstattung oder in Kombination mit einer Fußbodenheizung für Räume, in denen eine kurze Aufheizzeit gewünscht wird, wie zum Beispiel in einem Kinder- oder Arbeitszimmer. Haustechnikshop Selfio – Heiztechnik vom Experten Hausbesitzer, die über den Heizungstausch nachdenken oder nach Niedertemperaturheizkörpern suchen, sind bei den Experten von Haustechnikshop Selfio in guten Händen. Das Sortiment des Onlineshops umfasst moderne Heizungen wie Wärmepumpen, Gas- und Öl-Brennwerttechnik, Solarthermie sowie die passenden Wärmeübertrager. Selfio bietet verschiedene Fußbodenheizungssysteme für die Anforderungen von Neu- und Altbau an. Für die alternative Beheizung per Heizkörper finden Kunden eine große Auswahl an Flachheizkörpern im Onlineshop, darunter auch die für den Betrieb mit Wärmepumpen optimierten Wärmepumpenheizkörper. Neben detaillierten Informationen zu den Produkten im Onlineshop stehen die Heizungsexperten ihren Kunden für alle Fragen beratend zur Seite. Weitere Informationen zu Wärmepumpen und Wärmepumpenheizkörpern sind unter Heizung bei Haustechnikskop Selfio erhältlich. Bad Honnef, im November 2022 Selfio GmbH ist ein Anbieter hochwertiger Produkte aus den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf dem Vertrieb von Fußbodenheizungen, Wohnungslüftungsanlagen, Wärmepumpen, solarthermischen Anlagen, Schornsteinen, Sanitärprodukten, Pumpen sowie Gas- und Ölheizungen an Heimwerker und Selberbauer. Basierend auf langjähriger Erfahrung in der Heizungs- und Lüftungsindustrie bietet Selfio professionelle Unterstützung sowohl bei Neubau als auch bei Sanierung. Sämtliche Produkte werden direkt und hauptsächlich online vertrieben. Gleichzeitig bietet Selfio den Kunden kostenlose Beratung und umfassenden Service mit genauen Anleitungen, um ihnen das Heimwerkern zu erleichtern. Bildnachweis: ©ink drop – Adobe Stock 3U HOLDING AG

Mandy Ebisch

Frauenbergstr. 31-33

D-35039 Marburg

+49 64 21 99 91 457

presse@selfio.de Über Selfio_GmbH Komplettes Benutzerprofil betrachten