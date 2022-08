Startseite Themen, die unter die Haut gehen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-08-02 17:50. Herzsprung-Verlag gibt 3. Band der Reihe "Das Rad der Zeit … ein Stück Ewigkeit" heraus Hinter uns liegen schwere Wochen und Monate und wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Ein Virus beherrscht die Welt, ein Krieg bricht aus, den es nie hätte geben dürfen. Wer hätte noch vor wenigen Jahren gedacht, dass es so etwas je geben würde? Der Herzsprung-Verlag hat sich auf Spurensuche gemacht und in dem Buch "Das Rad der Zeit … ein Stück Ewigkeit" Geschichten zusammengetragen, die sich mit Themen beschäftigen, die unter die Haut gehen. Die Geschichten in diesem Buch berichten von tragischen Schicksalen, aber auch von Hoffnung und Zuversicht. Sie können Trost spenden in schweren Stunden, zum Nach- und vielleicht sogar zum Umdenken anregen. Sie erzählen von der Vergangenheit, der Gegenwart ... und einer guten Zukunft. Zusammengetragen wurden Erzählungen und Gedichte von Autor*Innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wie wir alle sind viele von ihnen bislang unbeschwert durchs Leben gegangen, haben aber, wie jeder von uns, seit Ausbruch der Pandemie und des Krieges in der Ukraine feststellen müssen, dass sie manchen Dingen fast hilflos ausgeliefert sind. Was bleib, ist die tiefe Sehnsucht nach Normalität und einem guten Ende … Herausgegeben wird das Buch von Verleger Thorsten E. Meier, der auch schon den 2. Band der Reihe "Das Rad der Zeit" begleitet hat. Das Buch umfasst 260 Seiten und ist als Taschenbuch und als E-Book erhältlich. Begleitet wurde das Projekt von der Kreativagentur CAT creativ. Bibliografische Angaben

Thorsten E. Meier (Hrsg.): Das Rad der Zeit … ein Stück Ewigkeit

ISBN: 978-3-99051-085-8 Das Buch kann über den Verlag, den Buchhandel und Amazon bezogen werden und ist auch als E-Book lieferbar.

