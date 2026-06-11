Gold Terra trifft im Walsh-Lake-Korridor 3,4 Meter mit 6,40 g/t Gold und verbindet zwei Zonen zu einem fast 300 Meter langen System - weitere Bohrungen sollen das offene Potenzial erschließen.

Gold Terra Resource (TSXV: YGT / WKN A2P0BS) hat auf dem Yellowknife-Projekt in den kanadischen Nordwest-Territorien eine weitere hochgradige und oberflächennahe Goldzone bestätigt. Bohrloch GTWL26-029 durchteufte im nördlichen Teil des so genannten Walsh-Lake-Korridors 3,4 Meter mit 6,40 g/t Gold. In Verbindung mit früheren Bohrtreffern zeichnet sich ein größeres, zusammenhängendes Goldsystem ab, das weiterhin in mehrere Richtungen offenbleibt.

Die Ergebnisse der Winterbohrkampagne 2026, die 15 Löcher über rund 4.900 Meter umfasste, untermauern das strukturelle Potenzial des Gebiets. Dem Unternehmen ist es gelungen, die zuvor isoliert betrachteten Zonen 14 und 24 zu einem durchgehenden, knapp 300 Meter langen Abschnitt zusammenzuführen. Die Mineralisierung tritt dabei vorwiegend in sphaleritführenden, rauchgrauen Quarzgängen auf. Inklusive der angrenzenden Pickel-Zone erstreckt sich das Explorationsgebiet im Walsh-Lake-Korridor nun über eine Fläche von etwa 700 mal 200 Metern.

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Gold Terra: Hochgradiger Treffer erweitert Walsh-Lake-Goldsystem

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