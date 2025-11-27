Milliarden-Dollar-Investments erwartet: Steht Mexikos Bergbausektor jetzt vor einem neuen Boom?

Mexikos Bergbau vor Neustart: Beendeter Genehmigungsstau könnte bis zu 7 Mrd. US-$ Investitionen freisetzen - mit Chancen für Gold-, Silber- und Kupferprojekte in Sonora & Co.

Der mexikanische Bergbau steht vor einer Phase neuer Dynamik. Das Wirtschaftsministerium des lateinamerikanischen Landes rechnet damit, dass der mexikanische Bergbau insgesamt rund 7 Mrd. US-Dollar investieren wird, wenn alle noch ausstehenden Umwelt- und Betriebsgenehmigungen erteilt sind. Nach einer Phase politischer Zurückhaltung soll der Sektor damit wieder stärker zu einem Pfeiler für Wachstum, Beschäftigung und die Versorgung mit kritischen Rohstoffen werden - allerdings unter klaren sozialen und ökologischen Auflagen.

Fernando Aboitiz, Leiter der Koordinationsstelle für Extraktivindustrien im Wirtschaftsministerium, erklärte auf der XXXVI International Mining Convention 2025, dass im Bergbausektor 176 zuvor blockierte Genehmigungen zur Entscheidung anstehen. Sobald diese bewilligt seien, könne der Bergbau in Mexiko nach seiner Einschätzung problemlos Investitionen von etwa 7 Mrd. US-Dollar mobilisieren.

Jetzt mehr erfahren:

Milliarden Dollar schwere Investments erwartet: Steht Mexikos Bergbausektor jetzt vor einem neuen Boom?

