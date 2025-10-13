Wi-Fi 7: Mit neuer WLAN-Generation auf Zukunftskurs

Der neue WLAN-Standard Wi-Fi 7 bedeutet weniger Funklöcher, mehr gleichzeitige Nutzer, schnellere Datenverbindungen und ein deutlich stabileres Netzwerk auch bei hoher Auslastung.

Ob digitale Patientenakte, Videokonferenzen im Homeoffice oder Augmented Reality in der Industrie: Immer mehr Prozesse basieren auf stabilen und leistungsfähigen Funknetzen. Der neue WLAN-Standard Wi-Fi 7 schafft dafür die technischen Voraussetzungen. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 46 Gigabit pro Sekunde, extrem niedriger Latenz und intelligenter Bandverteilung ebnet Wi-Fi 7 den Weg für eine neue Ära der drahtlosen Netzwerke - und ist insbesondere für medizinische Einrichtungen, Büros und kommunale Infrastrukturen hochrelevant.

"Wi-Fi 7 ist ein enormer Schritt nach vorn. Für viele Einrichtungen bedeutet das: weniger Funklöcher, mehr gleichzeitige Nutzer, schnellere Datenverbindungen und ein deutlich stabileres Netzwerk - auch bei hoher Auslastung. Moderne Anwendungen wie 4K-Videodiagnostik, Cloud-Zugriff auf Patientendaten oder AR-basierte Wartungsanleitungen in der Industrie lassen sich erstmals wirklich zuverlässig drahtlos umsetzen", erklärt Winfried Hecking, Geschäftsführer von Hecking Elektrotechnik . Das Unternehmen mit Sitz in Mönchengladbach begleitet seit Jahren die Umsetzung professioneller Telekommunikations- und Netzwerkstrukturen und ist Ansprechpartner für Neuinstallationen und Modernisierungen in Arztpraxen, Unternehmen und öffentlichen Gebäuden. Der Einsatz von Wi-Fi 7 erfordert eine durchdachte Planung - etwa zur Sicherstellung des Backhauls mit Glasfaser oder CAT?7, zur Auswahl geeigneter Access Points und zur Anpassung der Netzwerksicherheit.

"Wir kombinieren die Einführung von Wi-Fi 7 mit einer fundierten Bestandsaufnahme, testen die neuen Komponenten im laufenden Betrieb und sorgen dafür, dass die Integration störungsfrei gelingt. Für unsere Kunden ist das eine Investition in Zukunftssicherheit - und zugleich eine Qualitätsverbesserung für Mitarbeitende, Patienten und Nutzer", betont Hecking. Wi-Fi 7 basiert auf Multi-Link Operation (MLO), nutzt drei Frequenzbereiche parallel und erlaubt deutlich höhere Datenübertragungsraten durch neue Modulationstechniken. Gleichzeitig wird die Energieeffizienz verbessert und die Skalierbarkeit für IoT-Anwendungen gestärkt. Die neue WLAN-Generation ist somit weit mehr als ein schnelleres Internet - sie ist ein Fundament für die digitale Transformation in vielen Branchen.

Gerade in der medizinischen Versorgung, in Bildungseinrichtungen oder in digitalisierten Handwerksbetrieben zeigt sich, wie stark verlässliche WLAN-Strukturen inzwischen zum Standard zählen. Ob digitale Röntgenbilder auf Tablets, smarte Gebäudesteuerung oder flexible Arbeitsplätze: Wenn Daten nicht mehr über klassische Netzwerkkabel, sondern drahtlos und in Echtzeit übertragen werden müssen, wird WLAN zur produktiven Infrastruktur. Wi-Fi 7 stellt sicher, dass auch bei hohem Verkehrsaufkommen und wachsendem Datenvolumen keine Qualitätseinbußen entstehen. Hecking Elektrotechnik bringt die notwendige technische Expertise und die branchenspezifische Erfahrung mit, um Unternehmen und Einrichtungen beim Sprung in die neue Netzwerkgeneration zu begleiten. Wi-Fi 7 wird zum strategischen Werkzeug - und Hecking Elektrotechnik zum verlässlichen Partner bei Planung, Umsetzung und langfristiger Betreuung. Das Ziel: performante, sichere und zukunftsorientierte Netze - vom Serverraum bis zur letzten Steckdose.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hecking Elektrotechnik

Herr Winfried Hecking

Stadtwaldstraße 70

41179 Mönchengladbach

Deutschland

fon ..: 02161 495810

web ..: http://www.firma-hecking.de

email : kundenservice@firma-hecking.de

Über Hecking Elektrotechnik

Die Firma Hecking Elektrotechnik ist ein in Mönchengladbach ansässiger Spezialist für sämtliche Fragestellungen rund um Kabelanlagen für TV, Internet und Telefonie. Das Familienunternehmen wird seit 2007 in zweiter Generation von Elektromeister Winfried Hecking geführt und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter, die für gewerbliche und private Kunden in zahlreichen Bereichen tätig sind: Neuinstallation und Modernisierung von Kabelanlagen, Neuinstallation und Modernisierung von Satellitenanlagen, Abschluss von Kabelnetzverträgen, Installation/Einrichtung von Analog-/Digital-TV, Internet und Telefonie, Neuverkabelung von Breitband-Kabelanschlüssen, Service/Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen für TV, Internet und Telefonie. Zudem befasst sich Hecking Elektrotechnik mit der Einrichtung von LAN- oder WLAN-Verbindungen für die Internetnutzung, der Einspeisung des Netzbetreiber-Telefonanschlusses in die Hausanlage sowie das Verlegen von zusätzlichen Antennendosen innerhalb der Wohnung (Aufputz) und übernimmt unter anderem für Hauseigentümer, Bauherren und Projektentwickler die Installation und Wartung aller TV-, Internet- und Telefonanlagen in sämtlichen Größenordnungen. Weitere Informationen unter www.firma-hecking.de.

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters - Klare Botschaften

Herr Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 01705200599

web ..: http://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de