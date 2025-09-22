Bewerbungsschluss Karrieretag Familienunternehmen bei FIEGE

Jetzt noch bis zum 20. Oktober 2025 bewerben und über 50 führende Familienunternehmen kennenlernen!

Karrieresuchende haben noch bis zum 20. Oktober 2025 die Chance, sich um eine Teilnahme am 35. Karrieretag Familienunternehmen zu bewerben. Am 14. November findet das Format unter dem Motto "Verbundenheit macht uns stark" im neuen X-Dock bei FIEGE in Münster statt.

Rund 600 akkreditierte Kandidatinnen und Kandidaten können vor Ort direkt mit den Inhaberinnen und Inhabern sowie Personalverantwortlichen von mehr als 50 führenden Familienunternehmen über konkrete Stellenangebote und individuelle Karriereperspektiven sprechen. Bekannte Familienunternehmen wie HARIBO, Rossmann oder Vorwerk gehen hier ebenso auf die Suche nach Führungsnachwuchs wie "Hidden Champions" und Marktführer wie B. Braun, Coroplast oder Viega.

Knapp 90 Prozent aller privaten Unternehmen in Deutschland sind familienkontrolliert und beschäftigen 18,3 Millionen Menschen - das sind knapp 60 Prozent aller privatwirtschaftlich Beschäftigten. Dies zeigt die 7. Auflage der ZEW-Studie der Stiftung Familienunternehmen zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Familienunternehmen. Wie eine Allensbach-Befragung der deutschen Bevölkerung ermittelte, stehen Familienunternehmen für eine lange Tradition, die Sicherheit von Arbeitsplätzen und langfristiges Denken.

Das verdeutlichen auch die Co-CEOs des diesjährigen Ausrichters FIEGE, die Cousins Felix und Jens Fiege: "Bereits 1873 legte unser Ur-Ur-Großvater Joan Joseph Fiege im westfälischen Greven den Grundstein für unser Unternehmen, als er begann, neben dem Landwirtschaftsbetrieb der Familie mit seinem Pferdewagen kleine Boten- und Versorgungsdienste in der Nachbarschaft zu erledigen. Heute arbeiten in unserem Familienunternehmen, das wir seit 2014 in fünfter Generation führen dürfen, über 22.000 Kolleginnen und Kollegen aus 120 Nationen zusammen und wir sind einer der führenden Logistikdienstleister in Europa. Wir freuen uns sehr, den 35. Karrieretag Familienunternehmen in unserem X-Dock am Münsteraner Hafen ausrichten zu dürfen und dabei zu zeigen, wie vielfältig und spannend die Welt der Logistik ist."

Der Karrieretag Familienunternehmen gilt seit 2006 als die wichtigste Recruiting- und Kontaktveranstaltung für Familienunternehmen.

Weitere Informationen und Bewerbung auf: http://www.karrieretag-familienunternehmen.de

Der "Karrieretag Familienunternehmen" ist eine gemeinsame Initiative führender FamilienunternehmerInnen, des Entrepreneurs Club und der Stiftung Familienunternehmen. InhaberInnen und PersonalentscheiderInnen lernen hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte kennen. Schirmherrin ist die Bundeswirtschaftsministerin.

