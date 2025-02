Startseite Glaube, Spiritualität und Bibelworte als Lösung für alle Probleme? - Lina Emanuels Auftakt zur Lese-Reihe bei "Kunst im Tresor" Pressetext verfasst von indayi am Mo, 2025-02-03 12:29. Großartige Resonanz auf inspirierend, charmanten Lesungsabend rund um Themen wie Glaube, Spiritualität und Literatur bei "Kunst im Tresor" Glaubs halt... und Gott ein Stückchen näher kommen, so lautete der Titel der innovativen privaten Auftaktveranstaltung einer ganz besonderen Lese- Reihe bei "Kunst im Tresor". Initiatoren waren Stefan Walther (Gründer von Kunst im Tresor) und Monika Schelter alias Lina Emanuel, die Regionalautorin. Einen bleibenden Eindruck hat dieser Abend für alle Gäste hinterlassen und den großen Wunsch nach mehr, denn dieses Format an privatem Event gibt es noch nirgendwo. Kultur, Literatur und Gespräch mit erwünschtem, vielfältigen Meinungsaustausch. Ein Mix, der Tiefgang und Wert verspricht und Menschen abholt in ihren essenziellen Anliegen und Lebensthemen. Monika Schelter griff vergangenen Freitag ein Thema auf, das die Menschen bewegt und berührt hat. Diese Lesung hat eingeladen zum offenen Diskurs an einem wahrlich sicheren und geschützten (Tresor) Ort. Glaube, Spiritualität und Bibelworte als Lösung und Weg für alle Probleme und Träume im Leben. Glaube gibt Halt, Stärke und Vertrauen, macht weltoffen und dankbar. Ein Herzensanliegen, für das die Autorin in allen ihren bereits 4 veröffentlichten Büchern plädiert. Basis ist die Lehre von Wissenslehrer Dantse Dantse, der ihr den Weg zu und mit Gott geebnet und ihr Leben Schritt für Schritt transformiert hat. Ihre Lesedarbietung an diesem Abend eröffnete einen liebenswerten Vorgeschmack auf ihr neues Werk mit dem Titel "Glaubs halt". Poesie, prägende Erfahrungen und lehrreiche Erkenntnisse machen ihre Literatur zu einem Schatz für das gewisse Mehr im Leben, das Erfüllung, Glückseligkeit und Erfolg auf allen Ebenen verspricht. Das Publikum war voll mit eingebunden und dabei mit sehr vertrauensvollen und persönlichen Beiträgen. Die Gäste konnten gar nicht genug bekommen. Die Sensitivität, Authentizität und die Offenheit der Referentin, haben den geselligen Stunden im Tresor ein bisschen Magie verliehen. Ein Abend, der wohl unvergessen bleibt und Spuren hinterlassen hat in den Herzen der Menschen. Anhang Größe IMG-20250201-WA0022.jpg 480.14 KB Über indayi Vorname

