Startseite Quimbaya Gold - Die nächste große Erfolgsstory aus Kolumbien? Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-29 08:21. Exklusives CEO-Interview mit Quimbaya Gold - auf Deutsch! Ist dieser kanadische Goldexplorer die nächste Erfolgsgeschichte ähnlich Collective Mining? Nach Ansicht von Alexandre P. Boivin, CEO des Goldexplorers Quimbaya Gold (WKN A3DT3C / CSE QIM), ist Kolumbien eines der unterschätztesten und unterexplorierten Länder überhaupt. Einer der Gründe, warum Quimbaya sich dort, in der Goldbergbauregion Antioquia auf die Jagd nach der nächsten, großen Goldentdeckung des südamerikanischen Landes gemacht hat. Laut Herrn Boivin hat man bereits aufgezeigt, dass das hochgradige Adersystem, das Nachbar Aris Mining zum Produzenten mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Dollar gemacht hat, sich auch auf das Tahami-Projekt von Quimbaya erstreckt. So schnell wie möglich will man das jetzt mit Bohrungen beweisen! Erfahren Sie in unserem aktuellen Interview mit Herrn Boivin - in deutscher Synchronisation! - mehr dazu, wie Quimbaya Gold zur nächsten Erfolgsstory ähnlich Collective Mining oder Continental Gold werden will! Hier geht es zum Goldinvest.de-Interview: Quimbaya Gold: Es ist nur eine Frage der Zeit! https://goldinvest.de/quimbaya-gold-erschliessung-des-goldpotenzials-kol... Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach! Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung möglicher Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der besprochenen Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um einen werblich/journalistischen Text. Leser, die auf der Grundlage der hier bereitgestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es besteht kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen, eine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel wird jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen. Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Quimbaya Gold Inc. halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich auch das Recht vor, jederzeit Aktien der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Quimbaya Gold für die Berichterstattung über das Unternehmen entlohnt. Dies ist ein weiterer klarer Interessenkonflikt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: GOLDINVEST Consulting GmbH

