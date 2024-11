Startseite Die Enthüllung des Verrats: Schwarze und ihr spirituelles Erbe Schwarzer Gott, weiße Götter und die Erbsünde der Afromenschen | Pressetext verfasst von indayi am Do, 2024-11-07 13:39. „Wer vor einem Gott mit ‘weißer’ Haut niederkniet, kniet sich vor allen Weißen nieder für die Ewigkeit.“ Dieser Satz prägt Dantse Dantses neuestes Werk, das eine tiefgehende Analyse des spirituellen Verrats der Schwarzen bietet. Das Buch untersucht, wie die Übernahme fremder Gottheiten und Religionen durch koloniale Einflüsse zur Ablehnung der eigenen Identität und spirituellen Wurzeln geführt hat. Das Werk enthüllt den spirituellen und kulturellen Verrat der Schwarzen durch die Abwendung vom ursprünglichen Schöpfergott hin zu den Gottheiten der Kolonisatoren. Dantse Dantse argumentiert, dass dieser Verrat nicht nur zur Entfremdung von der eigenen kulturellen Identität geführt hat, sondern auch zur Schwächung der spirituellen Kraft und des Schutzes, den die ursprünglichen Glaubenssysteme boten. Zum Buch: https://indayi.de/product/verrat-schwarzer-gott-weise-gotter-und-die-erb... Dantse Dantse, ein Name, der für kühne Gedanken und provokante Ideen steht, wirft in seinem neuesten Werk einen explosiven Blick auf die tiefgreifenden Auswirkungen des spirituellen Verrats der Schwarzen. Dieser Verrat hat nicht nur ihre spirituelle Souveränität erschüttert, sondern auch ihre kulturelle Identität aufs Spiel gesetzt. Dieses Buch von Dantse Dantse bietet eine tiefgreifende Analyse der Folgen des spirituellen Verrats der Schwarzen. Dieser Verrat besteht darin, dass Schwarze sich von ihrem ursprünglichen “Gott, dem Schöpfer” abgewandt haben und stattdessen den “geschaffenen Gottheiten” huldigen, die durch koloniale Mächte und ihre Religionen eingeführt wurden. Unter dem Deckmantel Gottes verehren Schwarze oft zahlreiche europäische Gottheiten, die von den Kolonisatoren an sie herangebracht wurden. Die Abwendung von ihrem ursprünglichen Gott bedeutet nicht nur den Verrat an ihren Vorfahren, sondern auch an ihrem Schöpfer, der sie nach seinem Ebenbild erschaffen hat. Durch die Annahme fremder Gottheiten begehen Schwarze Götzendienste und verlieren den spirituellen Schutz, den ihnen ihr ursprünglicher Glaube bot. Viele Elemente der europäischen Kultur, wie Wochentage, Monatsnamen und religiöse Rituale, haben ihre Wurzeln in vorchristlichen Gottheiten, die tief im Christentum verwurzelt sind. Die Übernahme dieser europäischen Kultur hat katastrophale Auswirkungen auf Schwarze, da sie sich von ihren spirituellen Wurzeln und damit von ihrem Schutz abgeschnitten haben. Dies könnte erklären, warum Schwarze weltweit oft benachteiligt sind. Dieses Buch zeigt jedoch Wege und Hoffnungen auf, wie Schwarze wieder zu ihrer Göttlichkeit zurückfinden können. Es beleuchtet auch, wie Schwarze durch die Verehrung des geschaffenen Gottes Energie an diese fremden Gottheiten abgeben, die sie dann nutzen, um ihre eigene Macht zu erhalten und Schwarze weiterhin zu unterdrücken. Durch die Rückkehr zu ihrem ursprünglichen Glauben und zur Verehrung des Schöpfergottes können Schwarze wieder spirituellen Schutz und Stärke erlangen und sich von den Ketten der Unterdrückung befreien. Das Buch bietet somit nicht nur eine kritische Analyse der aktuellen Situation, sondern auch Wege zur spirituellen Befreiung und zur Wiederherstellung der kulturellen Identität. Was sind die Ziele des Buches, was verfolgt Dantse Dantse mit diesem Buch?

Die Ziele des Buches sind: Bewusstsein schaffen für die Folgen des spirituellen Verrats der Schwarzen.

Die Rückkehr zu den afrikanischen Wurzeln und zu “Gott, dem Schöpfer” fördern.

Die Stärkung der kulturellen Identität und des Selbstbewusstseins der Schwarzen anstreben.

Eine spirituelle Revolution unter Schwarzen anstoßen, die auf Selbstbestimmung und Souveränität basiert.

Für wen ist das Buch geeignet?

Das Buch richtet sich primär an Schwarze, insbesondere an solche, die sich mit ihrer spirituellen und kulturellen Identität auseinandersetzen möchten. Es ist aber auch für Menschen anderer ethnischer Gruppen geeignet, die ein Interesse an der Geschichte, Kultur und Spiritualität der Schwarzen haben und die Auswirkungen der Kolonisierung verstehen wollen. Was sind die Mehrwerte des Buches?

Die Mehrwerte des Buches umfassen: Eine kritische Analyse der Folgen des spirituellen Verrats und seiner Auswirkungen auf die Schwarzen.

Eine Anleitung zur Wiederherstellung der spirituellen Integrität und kulturellen Identität.

Ein Rahmen für Selbstreflexion und Wachstum.

Ein Aufruf zur kollektiven Stärkung und zum Widerstand gegen kulturelle und spirituelle Kolonisierung.