EVUM Motors setzt auf Nachhaltigkeit: Elektrofahrzeuge für eine grünere Zukunft

München, 05. November 2024 – EVUM Motors ist ein bayerischer Hersteller von vollelektrischen Nutzfahrzeugen. Das Unternehmen engagiert sich für den Umweltschutz. Dazu setzt EVUM Motors auf innovative Produkte und eine nachhaltige Unternehmenspolitik.

Das Ziel ist klar: Mit emissionsfreien Fahrzeugen und umweltfreundlichen Produktionsverfahren einen aktiven Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen zu leisten. Nachhaltige Mobilität für Kommunen und Unternehmen EVUM Motors setzt mit seinen vollelektrischen Nutzfahrzeugen neue Maßstäbe für die emissionsfreie Mobilität. Die Fahrzeuge, die speziell für den Einsatz in Städten, Gemeinden und der Industrie entwickelt wurden, bieten eine klimafreundliche Alternative zu herkömmlichen Transportlösungen. Durch den Einsatz erneuerbarer Energien und die Reduzierung von CO?-Emissionen trägt EVUM Motors direkt zur Luftreinhaltung und zum Klimaschutz bei. Umweltfreundliche Produktion Nachhaltigkeit wird bei EVUM Motors auch intern großgeschrieben: Unter Einhaltung hoher Umweltstandards erfolgt die Produktion der Elektrofahrzeuge in Deutschland. Mit einer energieeffizienten Herstellung und einer optimierten Lieferkette minimiert das Unternehmen seine Umweltbelastung. Um den Ressourcenverbrauch zu reduzieren wird bei der Fahrzeugentwicklung zudem auf recyclebare Materialien und eine lange Lebensdauer geachtet. Ganzheitliches Engagement für die Umwelt EVUM Motors legt Wert auf seine Produkte und auf eine nachhaltige Unternehmenspolitik. Dazu gehören umweltfreundliche Büros und die Förderung nachhaltiger Projekte in Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden. EVUM Motors möchte durch diesen Ansatz das Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der Wirtschaft stärken und beweisen, dass nachhaltiges Handeln wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll ist. Mit diesen Maßnahmen und seiner fortschrittlichen Unternehmenspolitik ist EVUM Motors auf dem besten Weg, eine führende Rolle im Bereich nachhaltiger Mobilität einzunehmen und einen wertvollen Beitrag zur Erreichung globaler Umweltziele zu leisten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.evummotors.com oder kontaktieren Sie unsere Presseabteilung direkt. Pressekontakt:

Sonja Deleski

PR Referentin

EVUM Motors GmbH

deleski@evum-motors.com

Pressekontakt: