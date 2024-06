Startseite Die CUBE-Akademie startet Online-Webinare Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-06-25 08:38. mit echtem Mehrwert für Gründer und kleine Unternehmen Die CUBE-Akademie präsentiert eine neue Reihe von Online-Webinaren, die speziell entwickelt wurden, um Gründer und kleine Unternehmen mit kleinen Teams zu unterstützen. Diese praxisnahen und umsetzbaren Inhalte bieten echten Mehrwert und sind überregional online zugänglich. Unsere Webinare decken alle wichtigen Businessbereiche ab und bieten gezielte Unterstützung in: Produkte & Leistung

Personal & Entwicklung

Marketing & Vertrieb

Finanzen & Investitionen

Management & Strategie

Verwaltung & Service

Jedes Webinar dauert ca. 60-90 Minuten und ist bereits ab 50,00 € pro Person buchbar. Unser Alleinstellungsmerkmal: Im Gegensatz zu anderen Anbietern verkaufen wir keine kompletten Programme, wenn der Bedarf nur aus ein oder zwei Bausteinen besteht. Unsere Teilnehmer können genau die Themen auswählen, die für sie am relevantesten sind und so Zeit und Geld sparen. Umfassende Begleitung: Für eine umfassende Betreuung, um Ihr Business erfolgreich auf die Autobahn zu bringen, bieten wir auch individuelle Beratung zur Nutzung von Fördermitteln an. Unsere Experten helfen Ihnen, die besten Fördermöglichkeiten zu identifizieren und optimal zu nutzen. Spezialangebot: Nutzen Sie den Gutscheincode START20 und erhalten Sie 20% Rabatt auf Ihre erste Webinar-Buchung! Die CUBE-Akademie® ist ein renommiertes Beraternetzwerk, das sich auf die Beratung und Unterstützung von Gründern, Selbstständigen und kleinen Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern spezialisiert hat. Mit unseren Webinaren und Beratungsleistungen bieten wir eine kostengünstige und flexible Möglichkeit, spezifisches Wissen und Fähigkeiten zu erwerben, um Ihr Unternehmen erfolgreich zu führen und zu wachsen. Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte unsere Website https://www.cube-akademie.de/kalender/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: CUBE - Akademie

Die CUBE-Akademie präsentiert eine neue Reihe von Online-Webinaren, die speziell entwickelt wurden, um Gründer und kleine Unternehmen mit kleinen Teams zu unterstützen. Diese praxisnahen und umsetzbaren Inhalte bieten echten Mehrwert und sind überregional online zugänglich.

