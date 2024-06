Startseite Heizungen zu attraktiven Aktionspreisen – PELIA Gebäudesysteme GmbH Pressetext verfasst von PELIA Gebäudesy... am Mo, 2024-06-24 13:04. Sommerloch? Für Heizungsfachbetriebe geht es jetzt richtig los. Denn die warmen Sommermonate sind für Hausbesitzer die optimale Zeit für den Heizungstausch. Mit den Aktionspreisen der PELIA Gebäudesysteme GmbH auf ausgewählte Wärmeerzeuger erhalten Handwerker und Fachhändler Luft-Wasser-Wärmepumpen, Öl- und Gas-Brennwertheizungen zum absoluten Schnäppchenpreis. Das hebt die Marge und Sommerlaune kommt auf. Sommerzeit ist die optimale Zeit für den Heizungstausch

Der Heizbetrieb in den meisten Haushalten ist eingestellt – für viel Heizungs- und Sanitärfachbetriebe beginnt nun die Zeit des Heizungstausches. Der SHK-Fachhandel PELIA Gebäudesysteme bietet in der aktuellen Heizungsaktion ausgewählte Gas-Brennwertheizungen, Öl-Brennwertheizungen sowie Wärmepumpen zu attraktiven Aktionspreisen an. Mit dabei sind starke Marken wie Buderus, Wolf, Vaillant, Viessmann und alpha innotec. Folgende Vorteile bietet PELIA für Handwerker und Fachkunden

• Beratung von SHK-Profis

• Viele Heizungen auf Lager

• Abholung direkt vor Ort möglich

• Lieferung direkt an die Wunsch-/Kundenadresse Alles für SHK-Projekte bei Fachhändler PELIA Gebäudesysteme

Die PELIA Gebäudesysteme GmbH ist die optimale Anlaufstelle für Fachkunden, wenn es um SHK-Projekte geht. Neben dem großen Produktsortiment, guter Verfügbarkeit, großer eigener Lagerkapazität und Logistikkompetenz finden Handwerker und Fachhändler persönliche Ansprechpartner für alle Fragen rund um das SHK-Projekt. Über den Onlineshop pelia.de ist die Bestellung oder Angebotsanfrage rund um die Uhr möglich. Weitere Informationen zu der Heizungsaktion und den teilnehmenden Heizungsmodellen finden Sie unter Aktionswochen im PELIA Onlineshop. Koblenz, im Juni 2024 Über PELIA

Die 2012 gegründete PELIA Gebäudesysteme GmbH mit Sitz in Koblenz ist ein Handelsunternehmen für den europäischen Markt mit eigener Produktion sowie Anbieter von Einkaufs- und Logistikdienstleistungen für technische Gebäudeausstattung. Wir verfügen über ein umfassendes Sortiment hochwertiger Markenware. Dabei haben wir mit dem Trockenestrichsystem ClimaTE 25 auch ein im eigenen Unternehmen entwickeltes Fußbodenheizungssystem im Angebot, das sich bereits vielfach im praktischen Einsatz bewährt hat. Bildnachweis: ©PELIA 3U HOLDING AG

Mandy Ebisch

Frauenbergstr. 31-33

D-35039 Marburg

+49 64 21 99 91 457

presse@pelia.de Über PELIA Gebäudesysteme GmbH Komplettes Benutzerprofil betrachten