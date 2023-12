Startseite Schüleraustausch auf der Südhalbkugel: Silvester von Argentinien bis Südafrika Pressetext verfasst von connektar am So, 2023-12-31 07:28. Silvester im T-Shirt und mit neuen Freunden? Lohmar, 31.12.23 - Rund hundert Austauschschüler von international EXPERIENCE e. V. feiern ihre Silvesterparty 2023/24 im warmen Süden. Die Jugendlichen erleben dabei mit ihrer Gastfamilie und ihren neuen Freunden, wie man landestypisch ins neue Jahr startet: * Argentinien: * Die Argentinier zerschreddern zu Silvester alte Unterlagen und Dokumente und werfen die Papierschnipsel aus dem Fenster hinaus, wie Konfetti, oder eine Art Schnee in Südamerika, bei 28 Grad Celsius.

* Um das kommende Jahr symbolisch zu befreien, werden Pappmachepuppen hergestellt und dann verbrannt. * Australien: * Sydney feiert für jeden Monat des vergangenen Jahres mit einer Minute Feuerwerk.

* Bei etwa 23 Grad Celsius feiern die Menschen im Freien. * Neuseeland: * Neuseeland begrüßt als eines der ersten Länder das neue Jahr, und zwar oft am Strand bei um die 20 Grad Celsius. * Südafrika: * Die größte öffentliche Silvesterfeier Afrikas findet in Kapstadt bei 28 Grad Sommerwetter statt. Überall gibt es Livekonzerte und die Familien feiern gemeinsam und grillen.

* Am Neujahrstag sind die Strände voller Menschen und man trifft sich mit Campingstühlen, Picknickkörben und bei guter Musik in der Sonne.

