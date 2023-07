Startseite Es kann auch einfach sein... Schutz vor elektromagnetischer Strahlung in der Industrie. Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-07-26 13:19. EMF sind sensorisch und oligofaktorisch nicht wahrnehmbar. Erst eine gute Interpretation und eine intuitiv verständliche Darstellung machen das Ergebnis greifbar und bieten Schutz. (Aachen)

Komplizierte physikalische Zusammenhänge möglichst einfach verständlich und sichtbar zu machen. Dies ist der Anspruch in den EMFV Gutachten von Mario Bande.

Kurz gesagt: "Um zu verstehen was zu tun ist, ist es wichtig alle relevanten Aussagen herauszufiltern. Eine gute Risikobewertung macht es auch für den Laien einfach sichtbar."

Der Fokus gilt den produzierenden Industrieunternehmen und Behörden. Firmen, die elektromagnetische Felder erzeugen sind mittlerweile aufgrund der immer komplexer werdenden Sicherheitsaudits stark daran interessiert, eine störungsfreie Funktion ihrer Anlagen sicherzustellen. Sie sind sogar gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Arbeitskräfte vor diesen potentiellen Gefahren durch (em-) Feldern zu schützen. Gemäß den Anforderungen sind die geforderten Messungen stets lösungsorientiert aufgebaut und geben die Möglichkeit noch zu handeln bevor es zu spät ist. "Das ferne Ziel ist, ein unabhängig und voll privat geführtes Dienstleistungsunternehmen auf globaler Ebene aufzubauen. Zunächst geht es darum die eigenen Verfahren als simplen Standard zu etablieren, um sie am Markt als eigenständige Dienstleistung in einem Arbeitsschutz Netzwerk anzubieten.", sagt der erfahrene Elektroingenieur.

Weitere Informationen zu Fachgutachtern und der Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch elektromagnetische Felder gibt es unter emf-gutachter.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: EMF-Bewertung.de

Herr Mario Bande

Hubertusstraße 50

52064 Aachen

Deutschland fon ..: +49 241 91991568

web ..: http://www.emf-bewertung.de

email : kontakt@emf-bewertung.de Als führende EMF Gutachter sind wir spezialisiert auf Messung und Auswertung elektromagnetischer Felder in verschiedenen professionellen Umgebungen. Ein Gutachten enthält immer eine einfache und klar verständliche Darstellung der Ergebnisse, gemäß höchsten Anforderungen und entsprechend der Einhaltung ziviler, als auch militärischer Vorgaben. Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Pressekontakt: EMF-Bewertung.de

