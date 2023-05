Startseite Infrarotheizkörper von Buderus – Angenehmes Raumklima ohne Wärmeverluste Pressetext verfasst von Selfio_GmbH am Do, 2023-05-11 15:11. Infrarotheizungen bieten eine schnelle und effiziente Wärme im Wohnraum. Sie eignen sich zur Ergänzung eines Heizungssystems und bieten eine gute Möglichkeit, selbst erzeugten Strom aus einer Photovoltaikanlage für den Eigenverbrauch zu nutzen. Infrarotheizungen erzeugen Wärme durch Infrarotstrahlung, die als besonders behaglich empfunden wird. Anders als bei konventionellen Heizkörpern wird nicht die Luft, sondern die Umgebung direkt erwärmt. Das ist ein Effekt wie bei Sonnenstrahlen oder einem Kachelofen. Neu im Selfio-Sortiment finden Sie die Logatrend IFR Infrarotheizgeräte von Buderus. Infrarotheizungen bieten Vielseitigkeit und viele Vorteile Die Infrarotheizungen Logatrend IFR sind universell einsetzbar und bieten besonders angenehme Strahlungswärme. Sie eignen sich sowohl im Altbau und Sanierungsobjekten als auch im Neubau in Niedrigenergie- und Passivhäusern. Ausgestattet mit Schutzklasse IP44 können die Logatrend-Infrarotheizungen im Badezimmer genutzt werden. Aber auch Wohnräume, Büro- und Geschäftsräume bis hin zu Wintergärten oder Wohnwägen können damit beheizt werden. Komfortable Strahlungswärme und schnelle Reaktionszeit Die Wärmeentwicklung einer Infrarotheizung erfolgt unmittelbar – ohne Wartezeit. Dadurch eignet sie sich auch besonders gut zur Ergänzung eines mit Fußbodenheizung ausgestatteten Heizungssystems, das eine längere Reaktionszeit für Temperaturveränderungen benötigt. Durch die unmittelbare Erwärmung der Umgebung, also Gegenständen und Körpern, wird keine Luft aufgewirbelt, das ist insbesondere für Allergiker und Asthmatiker angenehm. Hohe Effizienz Durch die unmittelbare Wärmeabgabe an die Umgebung entstehen keine Wärmeverluste. Dadurch können die Energiekosten minimiert werden. Eine Infrarotheizung, die mit Strom aus einer hauseigenen Photovoltaikanlage gespeist wird, heizt nicht nur besonders günstig, sondern auch klimaneutral. Einfache Montage, flexible Anbringung Die Anbringung der Buderus Logatrend Infrarotheizkörper ist einfach gestaltet: Durch eine spezielle Schiene ist die senkrechte Montage an der Wand bei allen Modellen einfach möglich. Die Option der waagerechten Montage an der Decke besteht zudem bei den Infrarotheizungen aus Metall (IFR MW) sowie der Glasvariante (IFR GS/GW) in der 400 und 600 Watt-Ausführung. Die Heizung ist direkt nach der Installation betriebsbereit. Stil und hochwertige Qualität Das dezente und hochwertige Design fügt die Infrarot-Paneele problemlos in den Wohnraum ein und passt zu jedem Einrichtungsstil. Gefertigt werden sie mit den Materialien Metall, Keramik und Glas – letztere Variante eignet sich dank hochpolierter, rahmenloser Oberfläche besonders für die Ausstattung des Badezimmers. Varianten der Logatrend IFR Infrarotheizung Drei Varianten der Logatrend-Infrarotheizung von Buderus erfüllen höchste Ansprüche für Wohlfühlwärme:

Buderus Logatrend IFR MW – Die Basisvariante

• Material: Metall

• Farbe: weiß

• Wärmeoptimierte Putzoberfläche für eine bessere Übertragung der Strahlungswärme

• Erhältlich mit der Leistung 400. 600. 800 oder 1000 Watt

Buderus Logatrend IFR KB – Highlight aus Keramik

• Material Keramik

• Pflegeleicht und unempfindlich

• Einheitliche Struktur des Materials

• Erhältlich mit der Leistung von 400, 600 und 800 Watt

Buderus Logatrend IFR GS und GW – Hochwertig aus Glas

• Material: Glas (ESG-Glas 6 mm Stärke)

• Farbe: weiß oder schwarz

• Rahmenlose, große Strahlungsfläche

• Schlagfest, abwaschbar und langlebig

• Erhältlich mit der Leistung 400, 600 oder 800 Watt Besonders hoher Komfort mit der Regelung Logatrend IFR RC Mit der Regelung Logatrend IFR RC geht die Bedienung der Logatrend Infratotheizung besonders leicht von der Hand. Sie ist frei programmierbar und per Touch-Display besonders komfortabel zu bedienen. Sie zeigt die aktuelle Raumtemperatur sowie die Zieltemperatur an und erkennt geöffnete Fenster.

