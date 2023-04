ÜBERLEBT 3 Systemen, Rückschau auf das Ost-DE-Stasi System. Was Sylvie Helen Branig daraus machte, unfassbar!

Die Botschaft ist Menschen mit ähnlichen Geschichten Mut und Hoffnung zu machen. Egal was mal war, TROTZ-dem alles erreichen zu können. Vom "Opfer zum Schöpfer", mit hoher Lebensqualität!

Ihre unfassbare Lebensgeschichte brachte Sylvie Branig vor 30 Jahren auf die Idee ein Buch-Projekt, mit der Vision Menschen zu unterstützen, zu starten. So trat SIE beim 14. Int. Speaker Slam (Rednerwettbewerb) am Donnerstag, 13.04.23 in Mastershausen mit 125 FinalistInnen aus 13 Länder und 6 Sprachen an. Nach Veranstaltungsorten wie, USA, Frankreich etc., fand der Slam diesmal in Süd-Deutschland/ Mastershausen in Herrmann Scherers Filmstudios statt. Auf 2 Bühnen wurden die Redner-Wettkämpfe über Stunden ausgetragen.

Dieses besondere Event wurde von Hermann Scherer "Top 10 Erfolgsmacher und internationaler Top Speaker" ins Leben gerufen und begeistert mit einer Vielfalt an Themen. Für die Königsklasse dieses Redner-Wettbewerbs braucht man Nerven aus Stahl, denn einen Vortrag so zu kürzen und das Publikum dennoch in nur "4 Minuten" mitzureissen, ist wohl das professionellste Speaking.

Sylvie Branig ist es gelungen mit einer sehr berührenden Botschaft, in dieser kurzen Zeit die Fach-Jury zu überzeugen. Sie erhielt für Ihre Leistung die Auszeichnung "Excellence Award" und den Preis für ein "Speaker Slam in Dubai". Überglücklich brach die Rednerin in Tränen aus. Mit den daraus gewonnenen Kooperationen setzt Sie Ihre Mission Menschen zu helfen, weiter erfolgreich um.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sylvie Helen Psychologische Beratung! Medium - Life & Mentalcoach, Inh. S. Branig

Frau Sylvie Helen Branig

Arvenweg 1

8280 Kreuzlingen

Schweiz

fon ..: +41 79 230 93 64

web ..: http://www.sylvie-helen.ch

email : beratungen@sylvie-helen.ch

Es gibt nur einen Sinn des Lebens, das Leben selbst *zu leben, so kreativ wie möglich aus der puren Fülle zu schöpfen und weiter zu geben, um noch mehr in der Fülle zu sein. Unsere Seelen wollen sich in diesem Leben hier auf dieser wunderschönen Erde erfahren und wachsen. Liebe, Gesundheit, Frieden, Freiheit etc. und unser allgemeiner Wohlstand, sowie Bildung und Entwicklungsmöglichkeiten, sind nicht selbstverständlich! Es ist ein hohes Gut, in dem wir uns erfahren und ausleben dürfen. Menschenrechte & Würde zu bewahren. Dankbarkeit, Wertschätzung, Respekt & Achtung vor ALLEM und JEDEN, ist die Voraussetzung friedlich, gesund und bewusst, glücklich und zufrieden miteinander zu leben! "Wir haben nur dieses eine Leben in dieser Form" *JETZT und HIER*! Also leben wir & machen das Beste daraus! Ich unterstütze Menschen sehr gerne dabei auf Ihrem Weg In Dankbarkeit! Sylvie Helen Branig

Pressekontakt:

Sylvie Helen Psychologische Beratung! Medium - Life & Mentalcoach, Inh. S. Branig

Frau Sylvie Helen Branig

Arvenweg 1

8280 Kreuzlingen

fon ..: +41 79 230 93 64

web ..: http://www.sylvie-Helen.ch

email : beratungen@sylvie-helen.ch